Mineducación emite recomendaciones a escuelas y colegios ante fenómeno de El Niño

El Ministerio de Educación les hizo un llamado a las Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos para que fortalezcan sus acciones de preparación, prevención y respuesta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), existe una probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y noviembre de este año. Para ser más precisos, esa probabilidad es del 81 %, según dio a conocer el Instituto a mediados de julio.

Hace unos días, el Ministerio de Salud emitió una serie de directrices que le envió a varias entidades territoriales e instituciones que hacen parte del sistema de salud en Colombia. La idea es que empiecen a tomar acciones en varios frentes, pues si hay algo en lo que puede incidir una temporada de sequía es en la salud.

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Ahora, el Ministerio de Educación les hizo un llamado a las Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos para que fortalezcan sus acciones de preparación, prevención y respuesta. La idea es “garantizar entornos escolares seguros y la continuidad del servicio educativo”.

Lo primero que recordó la cartera de Educación es que en gran parte del territorio nacional, el fenómeno de El Niño se traduce en una disminución de lluvias, incremento de las temperaturas, mayores riesgos de sequías, incendios forestales y desabastecimiento de aguas.

Por eso, la primera recomendación que emitió el ministerio está dirigida a que las Entidades Territoriales Certificadas revisen y actualicen sus Planes Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar y que acompañen a las instituciones educativas en el fortalecimiento de los Planes Institucionales de Gestión Integral del Riesgo Escolar.

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En ese sentido, se deberán identificar las sedes educativas con mayor vulnerabilidad por altas temperaturas o escasez de agua y la evaluación de riesgos relacionados con incendios forestales, transporte escolar y suministro de alimentos. También se deben implementar estrategias para garantizar el acceso a agua potable y la ventilación de los espacios escolares.

“El Ministerio también invita a los establecimientos educativos a promover campañas de autocuidado, incentivando la hidratación permanente, el uso de zonas de sombra, la reducción de actividades físicas durante las horas de mayor radiación solar y la identificación temprana de síntomas asociados al golpe de calor y la deshidratación”, agregó la cartera.

Durante las semanas de preparación, el ministerio instó a las instituciones a actualizar sus planes de contingencia, fortalecer las rutas de evacuación, realizar simulacros, verificar el funcionamiento de equipos de emergencia y capacitar a docentes y personal administrativo en primeros auxilios, gestión del riesgo y atención de emergencias.

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Finalmente, el ministerio recomendó evaluar posibles ajustes en las jornadas escolares, así como estrategias de flexibilización curricular que permitan garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos en caso de que se presenten afectaciones por el fenómeno de El Niño.

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