Tabla salarial docente 2026: así quedan los sueldos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una cifra clave para definir el ajuste de precios de algunos productos y servicios, así como el incremento salarial de varios de trabajadores del país. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este indicador cerró 2025 en 5,1 %.

Además del IPC, existen otros factores que son clave en el incremento salarial de los maestros para este año. Uno de ellos es el 1,9 % acordado entre el Gobierno nacional y la Mesa de Negociación, como parte del Pliego Unificado Estatal.

En el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato explicó en sus redes sociales que a este porcentaje se le debe sumar un 0,4 adicional, obtenido el año pasado tras un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo en las mesas de discusión sobre nivelación salarial.

Con estos valores, entonces, el incremento salarial para docentes y directivos docentes en 2026 deberá ser del 7 %, de acuerdo con los cálculos de Fecode, que agremia a cerca de 270.000 docentes de todo el país.

👩‍🏫¿Cómo se determina el salario de los docentes en Colombia?

En Colombia, el salario de los docentes, al igual que el de otros trabajadores del sector público, depende de varios criterios, entre ellos el nivel de formación académica (licenciatura, pregrado, especialización, maestría o doctorado), el tiempo de servicio, la experiencia profesional, los resultados de evaluaciones de competencias y desempeño, los ajustes anuales del IPC y la ubicación en el escalafón docente.

Este escalafón, básicamente, consiste en un sistema que clasifica a los profesores en distintos grados o niveles, de acuerdo con su preparación académica y trayectoria profesional.

🧑‍🏫¿Cómo quedan los salarios para los docentes en 2026?

📚 Normalistas o sin título profesional

Nivel 1A: COP 3.050.390.

Nivel 1B: COP 3.888.888.

Nivel 1C: COP 5.012.416.

Nivel 1D: COP 6.213.773.

📚 Licenciados o profesionales no licenciados sin especialización

Nivel 2A: COP 3.839.130.

Nivel 2B: COP 5.016.298.

Nivel 2C: COP 5.858.964.

Nivel 2D: COP 7.001.457.

📚 Licenciados o profesionales no licenciados sin especialización

Nivel 2A: COP 4.172.873.

Nivel 2B: COP 5.331.467.

Nivel 2C: COP 6.604.987.

Nivel 2D: COP 7.816.557.

📚 Licenciados o profesionales no licenciados con maestría (Grado 2)

Nivel 2A: COP 4.415.997.

Nivel 2B: COP 5.768.743.

Nivel 2C: COP 6.737.806.

Nivel 2D: COP 8.051.672.

📚 Licenciados o profesionales no licenciados con doctorado (Grado 2)

Nivel 2A: COP 4.990.866.

Nivel 2B: COP 6.521.189.

Nivel 2C: COP 7.616.648.

Nivel 2D: COP 9.101.882.

📚 Licenciados o profesionales no licenciados con maestría (Grado 3)

Nivel 3A: COP 6.425.429.

Nivel 3B: COP 7.607.954.

Nivel 3C: COP 9.409.175.

Nivel 3D: COP 10.902.438.

📚 Licenciados o profesionales no licenciados con doctorado (Grado 3)

Nivel 3A: COP 8.523.828.

Nivel 3B: COP 9.998.908.

Nivel 3C: COP 12.634.900.

Nivel 3D: COP 14.504.447.

Para los maestros cuyo sueldo está regido por la tabla salarial definida en el Decreto 2277 de 1979, el ajuste será así:

Grado A: COP 1.809.274.

Grado B: COP 2.004.275.

Grado 1: COP 2.246.189.

Grado 2: COP 2.328.325.

Grado 3: COP 2.470.796.

Grado 4: COP 2.568.332.

Grado 5: COP 2.730.323.

Grado 6: COP 2.888.121.

Grado 7: COP 3.232.157.

Grado 8: COP 3.550.320.

Grado 9: COP 3.933.015.

Grado 10: COP 4.306.364.

Grado 11: COP 4.917.261.

Grado 12: COP 5.849.370.

Grado 13: COP 6.474.803.

Grado 14: COP 7.374.130.

