¿Quiere estudiar una maestría en España? Esta convocatoria le puede interesar Foto: Pexels

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El Icetex y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ubicada en España, lanzaron una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría presencial en esta institución. En total, son 10 las becas habilitadas.

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De acuerdo con la entidad, para postularse a esta beca, las personas deberán contar con una admisión previa a la institución, la cual cierra el próximo 16 de abril.

Becas del 100 % para la Universidad Pública de Navarra

✅ Cierre: 28 de abril hasta las 5:00 p.m.

✅ Área de estudio: Diferentes áreas

✅ Oferente: Universidad Pública de Navarra

✅ Duración del programa: 24 meses

✅ Fecha inicio: Septiembre 2026

✅ Ciudad: Pamplona

✅ Tipo de curso: Presencial

✅ Idioma: Español

✅ Estudio: Maestría

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📚 ¿Quiénes se pueden postular?

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.

Contar con el título profesional.

Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado.

Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.

Contar con la preinscripción otorgada por la Universidad Pública de Navarra en su proceso de preadmisión en los ciclos finalizados hasta el 16 de abril de 2026.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📚 ¿Cuáles son las maestrías disponibles?

Ciberseguridad

Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

Wind Energy Engineering (se dictará en inglés)

Machine Learning (se dictará en inglés)

Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación

Investigación e Innovación en Biotecnología

Agrobiología Ambiental

Energías Renovables: Conversión Eléctrica e Integración en Red de Sistemas Eólicos y Fotovoltaicos

Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria

Investigación en Ciencias de la Salud

Salud Pública

International Business (se dictará en inglés)

Prevención de Riesgos Laborales

Enología Innovadora

Género, Mujeres e Igualdad

Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos

Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable

Dirección de Empresas

Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información - ERP

Historia y Memoria

Ingeniería de Materiales y Fabricación

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📚 ¿Qué cubre la beca?

Son 10 becas que cubren el 100 % del valor de la matrícula.

La convocatoria cubre 60 créditos exclusivamente.

Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia y estudios en España, como tiquetes aéreos, alojamiento o seguro médico.

📚 Documentos importantes

Preinscripción

Cédula de ciudadanía

Certificado de notas de pregrado

Título universitario de pregrado

Certificado de experiencia profesional

Certificado de condiciones socioeconómicas

Pasaporte

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

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