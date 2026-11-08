Jóvenes a la E 2027: Así puede postularse antes del 13 de noviembre

Para esta edición de Jóvenes a la E, Atenea tiene previsto entregar 1.490 beneficios con el objetivo…

La Alcaldía de Bogotá, por medio de sus redes sociales, anunció que ya está abierta la convocatoria del programa Jóvenes a la E, la cual está a cargo de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). De acuerdo con la entidad, está enfocada en "quienes se encuentren inscritos en el proceso de admisión de las instituciones participantes y tengan previsto iniciar su formación en el primer semestre de 2027″.

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Para esta edición de Jóvenes a la E, Atenea tiene previsto entregar 1.490 beneficios con el objetivo de apoyar la permanencia en la educación superior. Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea, aseguró que por medio de estas iniciativas buscan que "más jóvenes continúen su trayectoria educativa después del colegio. No se trata solo de facilitar el ingreso a una institución, sino de acompañarlos para avanzar en sus estudios y construir su proyecto de vida".

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Las instituciones públicas que hacen parte de esta convocatoria de Jóvenes a la E son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Bogotá.

La convocatoria estará abierta del 7 al 13 de noviembre de 2026 y los resultados se darán a conocer el 29 de diciembre de 2026. En cuanto a la formalización del beneficio, se llevará a cabo hasta el 15 de enero de 2027 y se tiene previsto que el inicio de clases sea en enero de 2027.

¿En qué consiste Jóvenes a la E?

En su página web, la Alcaldía explicó que Jóvenes a la E consiste en una serie de apoyos para garantizar a los beneficiarios del programa la permanencia y bienestar integral mientras cursan el programa elegido. "Podrán recibir un aporte de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por cada período académico cursado (en el SENA, cada período corresponde a dos trimestres), sujeto a la disponibilidad presupuestal", se lee en el portal.

También podrán acceder a estrategias de bienestar estudiantil de cada institución, como tutorías académicas, apoyos para alimentación y transporte, aprender un segundo idioma, acompañamiento psicosocial y acciones de salud y bienestar.

¿Quiénes pueden postularse a Jóvenes a la E?

Estudiantes de grado once de calendario A o bachilleres egresados de establecimientos educativos ubicados en Bogotá.

Jóvenes que hayan validado el bachillerato mediante la prueba del ICFES presentada en Bogotá.

Tener hasta 28 años al cierre de la inscripción. Para programas técnicos laborales del SENA, el rango de edad es de 14 a 28 años.

Haber presentado la prueba Saber 11 o las pruebas ICFES en Bogotá. Este requisito no aplica para los programas técnicos laborales del SENA.

Estar admitido o en trámite de admisión regular en una de las instituciones oficiales participantes, para iniciar estudios en el primer semestre de 2027 (2027-1) o, en el caso del SENA, durante el primer trimestre de 2027.

Atenea advierte que el trámite de admisión debe haberse iniciado antes de la inscripción a Jóvenes a la E y cumplir esta condición al cierre de la convocatoria.

¿Cómo postularse a Jóvenes a la E?

Ingrese a este enlace y seleccione Jóvenes a la E 6 – Instituciones Públicas.

Registrarse en la plataforma SICORE o iniciar sesión si ya tiene una cuenta.

Completar y validar su información personal y cargar los documentos requeridos.

Seleccionar la institución y el programa académico al que se presentó.

Finalizar su inscripción y verificar que reciba el correo electrónico de confirmación. Los interesados podrán consultar los lineamientos y requisitos completos de la convocatoria.

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