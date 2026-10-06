SENA abre más de 40.000 cupos en programas virtuales gratuitos: ¿cómo inscribirse?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El SENA anunció que a partir del próximo miércoles, 7 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para la Cuarta Convocatoria de Formación Virtual con más de 40.000 cupos gratuitos para colombianos interesados en desarrollar competencias en los niveles técnico y tecnólogo.
“La oferta académica reúne alternativas en diferentes áreas de conocimiento; algunas de las opciones disponibles son análisis y desarrollo de software, gestión de negocios y finanzas, coordinación de procesos logísticos, gestión agroempresarial, marketing digital para el sistema moda, venta de productos en línea, atención integral al cliente, entre otras opciones”, precisa la entidad.
Lo invitamos a leer: Icetex anuncia que regresará el subsidio a la tasa de interés a 65.000 estudiantes
Según precisó el SENA, la convocatoria se centra en la modalidad virtual con el objetivo de que los aprendices desarrollen sus actividades académicas desde cualquier lugar del país e incluso desde el exterior. Además, sostiene la entidad, esto ofrece la oportunidad para que los participantes organicen su tiempo según sus responsabilidades.
“Esta oportunidad está dirigida a colombianos dentro y fuera del país mayores de 14 años. Quienes aspiren a un programa tecnólogo deberán cumplir, además, con el requisito de presentar los resultados de las pruebas Icfes”, recordó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA.
¿Cómo inscribirse a la convocatoria del SENA?
- Acceda a este enlace y seleccione la opción de formación virtual,
- Utilice los filtros disponibles para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento de interés,
- Revise los requisitos, características del programa y disponibilidad de cupos,
- Quienes ya tengan una cuenta podrán ingresar con sus datos. Quienes aún no estén registrados deberán crear una cuenta con su documento de identidad,
- Finalice la inscripción: seguir las instrucciones de la plataforma y completar el proceso dentro de las fechas establecidas.
Tenga en cuenta que las inscripciones para esta convocatoria irán hasta el 9 de octubre. “Una vez finalice la etapa de inscripción, los inscritos deben estar atentos a la prueba web, que se aplicará del 14 al 19 de octubre. Durante estas mismas fechas también se realizará la radicación y atención de reclamos. Los resultados podrán consultarse a partir del 26 de octubre de 2026”, indicó el SENA, a través de un comunicado.
Podría interesarle: La Universidad Pedagógica ya abrió inscripciones para pregrados y posgrados
De esta manera, las personas seleccionadas continuarán en un proceso de formalización de la matrícula, que se dará entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre. Por su parte, el inicio de la formación está previsto para el 10 de diciembre de 2026.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚