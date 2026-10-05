Icetex anuncia que regresará el subsidio a la tasa de interés a 65.000 estudiantes

Para este mes, los estudiantes verán el beneficio en sus recibos de pago, donde aparecerá una liquidación de la tasa de interés de IPC + 0 puntos. Según el Icetex, serán seleccionados aquellos que estén…

El Icetex, por medio de un comunicado, anunció que el Gobierno Nacional desembolsó COP 49.330 millones, los cuales serán destinados para el subsidio a la tasa de interés de 64.904 beneficiarios de crédito que estén en su etapa de estudios. Esta medida, explicó la entidad, iniciará en octubre y durará hasta que se agoten los recursos.

Para este mes, los estudiantes verán el beneficio en sus recibos de pago, donde aparecerá una liquidación de la tasa de interés de IPC + 0 puntos. Según el Icetex, serán seleccionados aquellos que estén actualmente en su programa académico y que estén al día con la entidad o que no superen los 30 días de mora.

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Esta medida se suma a la anunciada en abril de 2026, la cual beneficiaría a 170.000 estudiantes con crédito focalizado, que están en etapa de amortización. También deberán estar al día con su pago para tener el subsidio. “Este beneficio es gracias a los COP 100.000 millones que desembolsó el Gobierno”, señaló la entidad en ese entonces.

"Una vez culmine la destinación de los COP 49.330 millones, la liquidación de los intereses retornará a la tasa de contratación entre el estudiante y el Icetex al inicio del crédito, la cual depende de la línea de financiación y está entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %", señaló el Icetex en el comunicado.

¿Por qué el Icetex suspendió el subsidio a la tasa de interés?

En febrero de 2025, el Icetex envió una carta a los estudiantes en la que comunicó que, por la compleja situación fiscal del país, “los beneficiarios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a las tasas de interés”. De esa manera, los créditos educativos volvieron a las condiciones pactadas originalmente, cuando fueron aprobados.

Este beneficio del subsidio a la tasa, como contamos en estas páginas, empezó a funcionar desde 2010, para aquellos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 o que pertenecían a la categoría A, B y hasta C7 del Sisbén y tomaran un crédito a largo plazo. Es decir, primero estudian o, mientras lo hacen, financian hasta el 30 % de la carrera. Luego pagaban sus cuotas con una tasa de interés que está compuesta por el índice de precios al consumidor (IPC) + 0 %.

Estos jóvenes, que estaban en período de amortización, tienen hasta el doble del tiempo del período de estudios para pagar la deuda, con una tasa de interés que solo contempla el IPC. El objetivo de la entidad era evitar que los jóvenes pagaran unas tasas de interés tan altas, que podían variar de acuerdo al IPC. Según el crédito, se le sumarían 7, 9 o 12 puntos a ese porcentaje.

En el caso de quienes pidieron un crédito de largo plazo, que fueron los más afectados por la eliminación de la medida, sus tasas de interés son del IPC + 12 puntos. En otras palabras, les cobran del 12,2 % al 17,2 % de interés. Para entenderlo mejor, basta mirar la situación de 2023. Como en 2022 la inflación del país cerró en 13,1 %, entonces los jóvenes que no tenían subsidio a la tasa de interés debían pagar el IPC (que era de 13,1 %) más los 12 puntos de sus créditos. Al final, su cuota habría tenido un interés del 25,1 %.

Para evitar esa situación, el Ministerio de Educación le desembolsó a la entidad el dinero para cubrir esa tasa de interés. Pero, al eliminar este beneficio, se vieron afectados aquellos jóvenes que ya estudiaron, se les consolidó el capital y se les liquidaron los intereses que tenía ese subsidio durante ese tiempo.

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