La Universidad Pedagógica ya abrió inscripciones para pregrados y posgrados

En el caso de los pregrados, las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 8 de noviembre de 2026. Para poder inscribirse a un pregrado, los aspirantes deben contar con un título de bachiller o estar próximos a graduarse. También deben haber presentado las pruebas Saber 11, así como realizar el proceso de inscripción.

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ya abrió el proceso de inscripción para la convocatoria 2027-1, dirigida a quienes quieran cursar algún pregrado o maestría desde el primer semestre del próximo año.

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Al respecto, la universidad aclaró que la inscripción a una licenciatura o programa es totalmente gratuita. Quienes decidan iniciar el proceso, solo deben completar el formulario de inscripción a uno de los más de 20 programas o licenciaturas que ofrece la institución y cumplir los requisitos.

Tras realizar el proceso de inscripción y adjuntar los documentos requeridos, se realizarán pruebas específicas por cada uno de los programas o licenciaturas, las cuales tendrán lugar entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de este año.

La Universidad señala que los tres criterios establecidos para la selección de aspirantes son los resultados de las pruebas Saber 11, los resultados de la prueba específica y la entrevista que realizan los docentes de la institución educativa. De igual manera, la UPN recordó que cuenta con gratuidad en la matrícula.

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En el caso de los posgrados (especializaciones y maestrías), el proceso de inscripción también es totalmente gratuito. Aunque los requisitos varían de acuerdo a cada uno de los programas, a grandes rasgos los aspirantes deberán entregar su hoja de vida, la fotocopia del documento de identificación, la fotocopia del acta de grado o diploma que acredite el título profesional o, si es extranjero, el título convalidado y apostillado.

Las inscripciones para los posgrados estarán abiertas hasta el domingo 22 de noviembre y el cronograma varía de acuerdo a cada uno de los 12 programas de especialización o maestría, aunque la mayoría incluye entrevistas. Sin embargo, el 18 de diciembre se publicará la lista de los admitidos y a finales de enero, entre el 25 y 26 de enero, se registrarán las materias.

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Para conocer todos los requisitos, procesos y fechas clave, puede consultar las páginas que la Universidad Pedagógica Nacional ha dispuesto para los pregrados y posgrados.

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