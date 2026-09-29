Universidad EIA lanza becas que cubren hasta el 90 % de la matrícula, ¿cómo aplicar?

Según señaló la universidad, las becas están dirigidas a bachilleres de estratos 1, 2, 3 y 4 con percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11. La beca, con la que se puede aspirar a cubrir desde el 50 hasta el 90 % del valor de la matrícula, estará disponible en 16 programas de pregrado “conectados con los…

La Universidad EIA anunció el lanzamiento de la convocatoria ‘Becas Excelencia’, con la que esta institución educativa privada ubicada en Envigado (Antioquia) busca reconocer el mérito académico de jóvenes colombianos.

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Según señaló la universidad, las becas están dirigidas a bachilleres de estratos 1, 2, 3 y 4 con percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11. La beca, con la que se puede aspirar a cubrir desde el 50 hasta el 90 % del valor de la matrícula, estará disponible en 16 programas de pregrado “conectados con los retos de las empresas y el mundo”.

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Entre las carreras a las que se puede aplicar para obtener una beca se encuentran Ciencia de Datos, Diseño, Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, e Ingeniería de Sistemas y Computación, Mecatrónica y Biomédica, entre otras.

De acuerdo con Juan Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, “estamos buscando el mejor talento del país para abrirle las puertas a una educación superior de calidad. Si queremos progresar como sociedad, tenemos que apostarle a jóvenes curiosos y con propósito, y ofrecerles una educación que saque lo mejor de cada uno. El talento merece oportunidades. La excelencia, también".

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Para optar por una de estas becas, la universidad señala que los aspirantes deben cumplir varios requisitos, como haber sido admitidos a uno de los programas de la EIA, demostrar un desempeño sobresaliente en los resultados de la prueba Saber 11, así como evidenciar una situación de necesidad económica real y verificable que limite la capacidad del estudiante y de su grupo familiar para asumir la totalidad del valor de la matrícula.

El primer paso para optar por una de las becas es inscribirse en uno de los 16 programas seleccionados por la universidad. En caso de ser admitidos, los jóvenes deben enviar un correo electrónico adjuntando los documentos necesarios para ser evaluados. Luego de la validación de los documentos, los jóvenes pueden ser citados a una entrevista con especialistas de la universidad.

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Para conocer más detalles de la convocatoria, que estará abierta hasta el lunes 30 de noviembre, puede ingresar a los términos y condiciones que se encuentran en este link.

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