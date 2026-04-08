Universidad Nacional cambia el calendario académico para terminar el semestre 2026-1

Desde que Ismael Peña se posesionó como rector, luego de una decisión del Consejo de Estado, y reemplazó a Leopoldo Múnera, la Universidad Nacional se encuentra en un paro que tiene dividida a la comunidad académica. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Universidad Nacional planteó una serie de medidas para retomar el semestre académico. Entre ellas está la modificación del calendario académico. Por medio de la Resolución 346 de 2026 de la Rectoría quedaron establecidas las nuevas fechas.

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De acuerdo con el documento, esta decisión se tomó después de una consulta realizada el pasado 7 de abril a los decanos y decanas, a las directoras de sede y a los vicerrectores de sede. Allí, añade la entidad, “se consideraron una serie de medidas con el fin de culminar el periodo académico 2026-1 de manera satisfactoria en todas las sedes”.

Por esta razón, por medio de esta resolución se modifica el primer período académico de 2026 y se modifica el comienzo del segundo semestre de este año.

Ahora, con este documento, quedó establecido que la finalización de clases será el 25 de julio y que el 29 de julio, a las 8:00 p. m., deberá estar reportado el 100 % de las calificaciones de los estudiantes en el Sistema de Información Académica (SIA).

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Para las sedes de Manizales, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, el calendario establece que el período intersemestral se lleve a cabo entre el 22 de junio y el 24 de julio.

En cuanto al segundo semestre de 2026, el documento establece que la inscripción de asignaturas se realizará hasta el 23 de agosto y que las clases comenzarán el 24 de agosto. Para el examen de admisión de pregrado quedó establecido el 20 de septiembre y, el de posgrado, el 26 de octubre.

La finalización de clases del segundo semestre de 2026 quedó establecida para el 12 de diciembre, y el reporte del 100 % de las calificaciones al SIA deberá realizarse, a más tardar, a las 8:00 p. m. del 18 de diciembre.

Las ceremonias de graduación, finalmente, se realizarán del 3 al 14 de noviembre, y las inscripciones para estas se llevarán a cabo entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre.

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Cabe recordar que desde que Ismael Peña se posesionó como rector, luego de una decisión del Consejo de Estado, y reemplazó a Leopoldo Múnera, la Universidad Nacional se encuentra en un paro que tiene dividida a la comunidad académica.

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