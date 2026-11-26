El 24 de mayo de este año descargué varios documentos del archivo personal de Delia Zapata Olivella. Bitácoras, dibujos, anotaciones que hizo en borrador, a veces a máquina y otras a mano. Mientras tomaba un café veía sus disecciones secretas: cadera, tronco, piernas, brazos. También dibujos de una casa, una palma, una canoa. Pasé en la pantalla cada una de las figuras a lápiz, planimetrías en círculo, en diagonal. En una página, escrita a mano, ella anotó que la última parte de la danza representa el movimiento de las olas del mar. En otras,…

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El 24 de mayo de este año descargué varios documentos del archivo personal de Delia Zapata Olivella. Bitácoras, dibujos, anotaciones que hizo en borrador, a veces a máquina y otras a mano. Mientras tomaba un café veía sus disecciones secretas: cadera, tronco, piernas, brazos. También dibujos de una casa, una palma, una canoa. Pasé en la pantalla cada una de las figuras a lápiz, planimetrías en círculo, en diagonal. En una página, escrita a mano, ella anotó que la última parte de la danza representa el movimiento de las olas del mar. En otras, separó los roles de hombre y mujer e hizo correcciones con tinta roja.

Varios meses después, al ordenar esos archivos obtenidos de la Colección Especial de la Universidad de Vanderbilt, vi la fecha de descarga: 24 de mayo. Ese día, veinticinco años antes, murió Delia. No lo sabía cuando abrí el primer documento.

El suceso de su muerte fue ampliamente cubierto por la prensa colombiana: bailarina y pionera en la investigación, enseñanza y difusión de las danzas tradicionales del país, así la nombraban.

“No soy bailarina”, le había respondido alguna vez Delia al poeta Fernando Arbeláez, quien dirigía el teatro Colón, cuando él le pidió que bailara en ese escenario que había recibido, hasta el momento, solamente al ballet y las óperas europeas. Era 1954, ya antes se habían negado a presentar el grupo que ella dirigía, por considerarlo un escándalo. Luego vino la condición: “o bailas o no hay teatro”, le dijo el poeta. Hasta entonces, a la sociedad bogotana cualquier espectáculo tradicional o folclórico le parecía impropio.

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Delia bailó. Subió al escenario no por mostrarse. Subió porque alguien tenía que abrir esa puerta. A esa conclusión llegamos después de leerla, estudiarla y crear junto a profesores y estudiantes estos meses. Lo hicimos gracias a una invitación del Centro Nacional de las Artes, que lleva su nombre. En octubre, en el primer seminario de artes vivas dedicado a ella, varias universidades del país mostramos lo que el archivo nos había hecho.

Delia y Manuel Zapata Olivella. Foto: Foto cortesía del archivo de Edelmira Massa Zapata

Delia había estudiado dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad Nacional. Junto a su hermano Manuel, había estado recorriendo los pueblos de Colombia para observar las danzas con ojos de artista visual académica y antropóloga por vocación. Tal como lo contó la misma Delia, y lo recogió Marcela Joya, ellos, Delia y Manuel colgaban una tablita en cada pueblo: "Médico" y, abajo, "Modista". Y con eso se financiaban.

"¿Qué pondrías tú en la tablita?", le pregunté a una estudiante con la que leímos los textos. No supo y me hizo la pregunta de vuelta. "No sé", le dije, algunas cosas que he aprendido tienen un diploma guardado en algún cajón. Otras las asimilé de estudiarlas por años sin título, otras han venido a mí por el antiguo vicio de observar. Y otras quizás solo se justifican por la obra que he dejado.

A Delia le preguntaban por qué había abandonado la escultura y respondía meneando la cabeza de un lado a otro. “No soy tránsfuga, esculpo cuando bailo”, así nombró su danza como escultura viva. No se deja un arte por otro, porque en un arte viven todas las artes.

“Los círculos oscuros representan a las mujeres y los blancos a los hombres”, escribió y dibujó la planimetría de la Juga bundeada del Pacífico colombiano. Ella viajó y creó por las dos costas, también en el interior.

Delia, con dos abuelos afro, una abuela indígena y un abuelo europeo, cruzó artes y culturas. Lo que hoy llamamos interdisciplinariedad e interculturalidad en los documentos institucionales como una conquista reciente, ella lo hacía con un lápiz hace un siglo. Su consigna: crear el folclor, no copiarlo como museo, sino expresar lo que algún día el pueblo decida o no guardar. Su latifundio, la cumbia. Un mestizaje como flujo representó para ella lo que nadie ha podido cercar.

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Era un sonido, una forma, un texto, un color y un cuerpo que no se quedó en un recinto amurallado. Que como ella misma lo contó, remontó el valle del Sinú, conquistó el valle del Magdalena hasta Honda y llegó al Bajo Cauca y al Nechí, llevado por bajeros y mineros. La cumbia fue para Delia una herida y un encuentro afro, indígena y europeo que, como ella, se expandió por los ríos.

Imagen de Delia Zapata Olivella. Este archivo es de su hija, Edelmira Massa Zapata. Foto: Edelmira Massa Zapata.

Vuelvo a la fecha del 24 de mayo. Por esos días, otra alumna, de la carrera de danza que dirijo en la universidad, me había dicho que quería cancelar la electiva de dibujo. No le parecía pertinente que como estudiante de danza tuviera que trazar, esbozar, imaginar sobre el papel.

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Han pasado veinticinco años de la muerte de Delia y cien años de su nacimiento. “Mueven las faldas y con ellas en la mano describen pequeños círculos sobre sí mismas que en la parte final representa el movimiento de las olas”, dijo Delia en medio de las figuras en su bitácora.

*Julia Díaz Santa dirige la carrera de Tecnología en Danza y Artes del Movimiento de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Con docentes y estudiantes participó en el primer Seminario Académico y de Artes Vivas Delia Zapata Olivella, por invitación del Centro Nacional de las Artes.

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