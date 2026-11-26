El 28 de agosto, el Ministerio de Cultura convirtió sus redes sociales en una vitrina de la velatón “Oración por Colombia”, convocada en la Plaza de Bolívar para las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Mientras la cartera difundía imágenes de la Virgen de Fátima y del presidente Abelardo de la Espriella en la primera fila de los asistentes con las manos alzadas en oración, comenzaban las primeras preguntas por los recursos utilizados para ese evento en medio de la contingencia y de miles de personas que esperaban ayudas del Gobierno….

El 28 de agosto, el Ministerio de Cultura convirtió sus redes sociales en una vitrina de la velatón “Oración por Colombia”, convocada en la Plaza de Bolívar para las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Mientras la cartera difundía imágenes de la Virgen de Fátima y del presidente Abelardo de la Espriella en la primera fila de los asistentes con las manos alzadas en oración, comenzaban las primeras preguntas por los recursos utilizados para ese evento en medio de la contingencia y de miles de personas que esperaban ayudas del Gobierno. Frente a esas dudas, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro García envió derechos de petición al Ejecutivo. El Espectador conoció las respuestas oficiales, el contrato y los soportes presupuestales.

Según los documentos, la plata que invirtió el Ministerio de Cultura, COP 326 millones, salió de un convenio firmado meses antes para la programación del Centro Nacional de las Artes. Además, el evento se contrató como un espectáculo artístico, mientras que ante el país se promovió como una jornada de oración, y no hay claridad sobre quién lo organizó ni cuánto costó en total. El contrato afirma que lo convocó la Presidencia, pero la Presidencia respondió dos veces que no firmó ni usó ningún contrato y el Ministerio dice que no le corresponde aclararlo.

“Los colombianos tienen derecho a saber cuánto le costó realmente esta velatón al Estado. No es aceptable que dos entidades del mismo Gobierno entreguen respuestas aparentemente contradictorias sobre el uso de los recursos públicos”, afirmó Pizarro a este diario.

El convenio del que salió el dinero

En la respuesta enviada el 23 de octubre a la congresista, la ministra de Cultura, Paola Holguín, confirmó que esa cartera destinó COP 326.407.833 a la producción técnica y artística del montaje. Esa cifra, que ya había dado a conocer el excandidato al Senado Alejandro Vergel el 8 de octubre, corresponde únicamente a la participación del Ministerio. Si bien la congresista había pedido el costo total del evento (discriminado por rubros como tarima, sonido, iluminación, seguridad, transporte, protocolo, catering, publicidad y honorarios), la respuesta solo informó lo que pagó esa cartera. “La precisión sobre las responsabilidades institucionales asociadas a dicha actividad no corresponde al ámbito de competencia de esta Cartera por otras entidades que hubiesen participado”, se lee en el documento.

Lea aquí: Archivo de Isabel Allende llega a la Biblioteca Pública de Nueva York y se une al de Woolf

Otra de las preguntas formuladas por Pizarro era si la plata venía de recursos de la emergencia. Según la respuesta del Ministerio, los COP 326 millones estuvieron amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal y en el registro presupuestal de un proyecto de inversión para fortalecer las expresiones artísticas y culturales en el territorio nacional. Es decir, el dinero no provino de los fondos destinados a atender el terremoto, sino del presupuesto de inversión cultural que el Ministerio había comprometido meses antes, durante el gobierno de Gustavo Petro: el 21 de febrero, esa cartera reservó COP 11.937 millones para la programación del Centro Nacional de las Artes.

Sobre ese punto, la representante Pizarro señaló que “resulta preocupante que se hayan utilizado recursos del Centro Nacional de las Artes, destinados al desarrollo cultural del país, para financiar un acto conmemorativo sin impacto concreto en el bienestar de los damnificados por el terremoto”.

El 16 de abril, el Ministerio le entregó el manejo de esa plata a una organización privada, la Corporación de Desarrollo Social Élite (Corpoelite), mediante un convenio para gestionar la programación artística y los proyectos de educación, mediación y formación del Centro Nacional de las Artes. De ese convenio salieron los COP 326 millones de la jornada de oración. Fue a través de esa corporación que se hizo la contratación del montaje. Un día antes de la velatón, Corpoelite firmó un contrato con la empresa 10 Audio S.A.S. para instalar la tarima, el sonido y las luces. En su respuesta a la congresista, el Ministerio no explicó cómo fue seleccionada esa empresa, pese a que era una de las preguntas de la solicitud.

Le sugerimos: El cortometraje colombiano crece entre los retos de financiación y la búsqueda de su público

Por otro lado, la cartera tampoco aclara si las otras entidades que participaron en la velatón usaron recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según el equipo de Pizarro, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) todavía no ha respondido las preguntas que se le hicieron sobre el tema.

“Nadie cuestiona el valor simbólico de un homenaje a las víctimas. Lo que estamos cuestionando es cuánto costó, de dónde salieron los recursos y qué beneficios concretos recibieron las familias afectadas por el terremoto”, dijo la representante Pizarro.

Las incosistencias

Una de las principales alertas de la congresista está en la falta de claridad sobre quién convocó la jornada. El contrato firmado por Corpoelite señala que fue convocada por Presidencia. Sin embargo, en la respuesta a un derecho de petición que envió Pizarro, el jefe de Despacho Presidencial, Nicolás Gómez Arenas, informó por escrito que en los archivos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) no había contratos, convenios ni órdenes de compra suscritos para la velatón. En ese documento, con fecha del 22 de septiembre, también indicó que no se había acudido a la figura de urgencia manifiesta. Las preguntas sobre el costo del evento y el origen de los recursos las remitió al Ministerio de Cultura y a la UNGRD.

Seis días después de tener esa respuesta, la congresista insistió en su derecho de petición y pidió que el Dapre aclarara si el evento se había pagado con contratos que ya estaban vigentes y qué entidad había asumido el montaje, el sonido, la seguridad y el transporte. También que la solicitud se trasladara a la entidad responsable. Este 23 de noviembre, Presidencia respondió y dijo que tampoco usó contratos o convenios anteriores y que no asumió la logística de la jornada.

Lea aquí: Premio Booker Infantil: ocho libros para niños de 8 a 12 años compiten por USD 65.600

Desde el equipo de Pizarro señalaron que el Dapre no identificó quién estuvo a cargo de la jornada ni hizo el traslado solicitado. En cambio, remitió de nuevo a las preguntas que ya había trasladado al Ministerio de Cultura y a la UNGRD, y añadió que no podía “afirmar o certificar hechos” que no consten en sus registros.

Publicidad

Para la Congresista, las respuestas de las dos entidades “no cuadran”. “Mientras el Dapre nos responde que no hubo contratos ni gastos asociados a la velatón, el Ministerio de Cultura reporta gastos superiores a los 300 millones de pesos. Esta inconsistencia revela problemas de coordinación, transparencia y rendición de cuentas en el Estado”, dijo.

La jornada no fue promovida como un evento cultural

En uno de los anexos del Ministerio se lee que el objeto del contrato firmado entre Corpoelite y 10 Audio S.A.S. era la producción técnica y escenográfica del evento, incluidos el escenario, la tarima, la iluminación, el sonido y los equipos audiovisuales para la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional y los demás artistas invitados. El documento no habla de una oración ni de un acto religioso, y se refiere al montaje como un “espectáculo público de artes escénicas”. Llama al evento “Homenaje Nacional Colombia se Encuentra” y lo describe como una “jornada de memoria, solidaridad y velatón colectiva convocada por la Presidencia de la República”, en articulación con el Ministerio.

Publicidad

El equipo de Pizarro se pregunta por qué un evento contratado como espectáculo artístico se anunció como jornada de oración. A su juicio, un acto religioso le correspondía organizarlo al Ministerio del Interior, que tiene una dirección para esos asuntos.

“Las víctimas del terremoto necesitan soluciones, no solamente homenajes. La prioridad del Gobierno debería ser garantizarles vivienda, atención y condiciones dignas para reconstruir sus vidas”, señaló la representante Pizarro.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

