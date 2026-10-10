 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Caro y Cuervo bajo la dirección de Vélez: denuncias de funcionarios y proyectos en riesgo

Desde la llegada de Sergio Vélez a la dirección del Instituto, funcionarios consultados por El Espectador describen un ambiente de desconfianza y dificultades administrativas. A las críticas por sus publicaciones sobre escritores colombianos se suman preocupaciones por la continuidad de proyectos académicos y el trabajo con comunidades indígenas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Laura Camila Arévalo Domínguez y Natalia Ortega
Instalaciones del Instituto Caro y Cuervo, ubicada sobre la Autopista Norte, en Chía.
Desde 2003, el Instituto Caro y Cuervo es parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

A las 11 de la mañana la oficina de la Dirección General del Instituto Caro y Cuervo parece una cueva. Las tradicionales ventanas de madera, que durante décadas permanecieron abiertas de par en par, hoy lucen selladas, lo que obliga a mantener las luces artificiales encendidas durante todo el día. Desde la llegada de Sergio Esteban Vélez Peláez a la dirección del centro de investigación lingüística y literaria una atmósfera de hermetismo se instaló en los pasillos.

En la cotidianidad de la casona patrimonial se entrecruzan episodios que, para…

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico. lauracamilaad larevalo@elespectador.com

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Batalla cultural

Instituto Caro y Cuervo

Mincultura

Ministerio de Culturas

PremiumEE

Sergio Vélez
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Pelagato(41805)Hace 49 minutos
    La religión ejerciendo el poder. Seguimos retrocediendo.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido