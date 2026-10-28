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“Hay que resistir desde donde se pueda. Yo lo hago desde la literatura”: Agustina Bazterrica

La escritora argentina habló para El Espectador sobre “19 garras y un pájaro oscuro”, su más reciente publicación. El patriarcado y el capitalismo fueron temas que abordó en esta charla y en su visita al país hace pocos días.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
Agustina Bazterrica ha publicado otros libros como “Cadáver exquisito” y “Las indignas”.
Agustina Bazterrica ha publicado otros libros como “Cadáver exquisito” y “Las indignas”.

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Aunque “19 garras y un pájaro oscuro” es un libro que se publicó hace 10 años bajo el nombre “Antes del encuentro feroz”, su reedición, que se hizo en 2020 y se volvió a lanzar este 2026, les brinda la posibilidad a las lectoras y lectores de Agustina Bazterrica de ver cómo empezó ese universo literario que ha construido en esta década y que muchos celebran, especialmente con “Cadáver exquisito”.

“Para mí, este libro es superimportante, porque acá está el germen de todo lo que vino después y lo que vendrá. Hay cuentos con humor, que tanto en…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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