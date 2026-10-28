“Hay que resistir desde donde se pueda. Yo lo hago desde la literatura”: Agustina Bazterrica

“Para mí, este libro es superimportante, porque acá está el germen de todo lo que vino después y lo que vendrá. Hay cuentos con humor, que tanto en…

Aunque “19 garras y un pájaro oscuro” es un libro que se publicó hace 10 años bajo el nombre “Antes del encuentro feroz”, su reedición, que se hizo en 2020 y se volvió a lanzar este 2026, les brinda la posibilidad a las lectoras y lectores de Agustina Bazterrica de ver cómo empezó ese universo literario que ha construido en esta década y que muchos celebran, especialmente con “Cadáver exquisito”.

“Para mí, este libro es superimportante, porque acá está el germen de todo lo que vino después y lo que vendrá. Hay cuentos con humor, que tanto en “Cadáver exquisito” como en “Las indignas” no hay. También hay unos que tienen una prosa poética y otros que son superduros. Francamente, acá están todas mis obsesiones”, dijo Bazterrica.

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Hay varios cuentos que muestran la vulnerabilidad de las mujeres frente al machismo en situaciones que muchas veces resultan cotidianas. ¿Por qué este es un asunto transversal en este libro?

Toco esos temas porque yo soy mujer y soy latinoamericana y, por más que tengo muchísimos privilegios, la realidad es que me podría pasar cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y no importa la edad, no importa la clase social. Acá, de hecho, hace unas semanas, si no me equivoco, en Colombia violaron a una mujer de más de 70 años y la mataron. Entonces, no interesa tu edad ni tu clase social.

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Hay un cuento acá que se llama "Roberto", que es un cuento muy, muy cortito de una niña en primera persona que dice que tiene un conejo entre las piernas y es un cuento sobre el abuso también. Yo lo escribí cuando tenía 19 años y en ese momento no era muy consciente de por qué lo estaba escribiendo. Fue un ejercicio de taller, pero después entendí que lo escribía por esta impotencia que yo tenía de salir del colegio en uniforme y que hubiese varones que me gritaran de todo en la calle y sentir que no tenía las herramientas para hacer algo al respecto. Entonces, ahí está la impotencia y el sentirse vulnerable.

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También me pasó cuando era más joven que ahora, creo que tendría 18 o 19 años, pero hay que pensar: no 18 años de ahora, con redes, sino 18 años de haber salido de un colegio de monjas alemanas. Es decir, estaba muy inmadura. Estaba en un tren escribiendo un poema, súper inspirada, que yo no creo en la inspiración, pero bueno, estaba como conectada, y adelante mío, un varón masturbándose. ¿Y vos te creés que alguien hizo algo? Yo me tuve que levantar, me tuve que ir. Esa persona me persiguió y me senté al lado de una señora y ahí me dejó.

Estas son anécdotas que yo tengo de mi vida que no llegaron a mayores, pero todos los días, todo el tiempo, están pasando violaciones, abusos, feminicidios. Y lo peor de todo es que está tan naturalizado que ya la gente le quita importancia o pone el foco en la víctima y no en el victimario, que me parece tremendo. Tener que explicar que está mal violar y matar.

¿Qué le interesaba explorar de esos personajes?

La verdad es que hay como una estructura general de violencia donde muchos varones abusan y salen indemnes, no hay consecuencias. Y estos abusos pasan mucho dentro del entorno familiar. También hay mucha complicidad, a veces, no siempre, de los propios familiares, de las madres que ignoran o directamente justifican a la pareja por esas violaciones. Entonces, me interesaba también explorar eso.

De hecho, en un pódcast que se llama "True Crime", con Marta Caballero, que es una española, escuché un caso en Canadá que pasó hace unos años, de un ginecólogo muy reconocido, muy querido por la comunidad, en un pueblito muy chiquitito, que violó a una paciente. La inyectó con algo, ella podía sentir todo, pero no se podía mover. La violó, nadie le creyó en el pueblo y ella hizo de todo para que lo agarraran, pero nadie le creyó. De hecho, la acosaron tanto en el pueblo que se tuvo que ir. Años más tarde, la hijastra de este ginecólogo acusó al padrastro de violación y ahí se destapó todo, gracias a que la madre le creyó. Hay madres que no les creen a los hijos.

En varios relatos la violencia no es explícita, pero está presente. ¿Por qué abordar esa problemática de esta forma?

Porque el patriarcado se filtra en todas partes. Se filtra en el lenguaje, se filtra incluso en la ciencia. A ver, en España este año salió un estudio sobre la menopausia y los pacientes eran varones. Ese es el patriarcado. Porque no puede ser que estén haciendo un estudio de la menopausia, que afecta principalmente a las mujeres, y lo estudien en varones. Hay más estudios de la calvicie masculina que sobre la menopausia, de hecho.

Y con respecto a los cuentos, hay uno que se llama "Anita y la felicidad", que parece muy banal, porque es un varón que cree que su novia es un alien. Y vos lo podés leer y te podés reír y decir: «Mirá lo que cree esta persona». Pero en realidad yo lo pensé en este sentido, en estos varones que tienen a sus parejas como trofeo, a estas mujeres trofeo, que las tienen para mostrarlas y que realmente no les interesa conocerlas como individuos. Ahí no hay una relación de pares, hay una relación desigual, porque es el varón que tiene algún tipo de poder y tiene esta mujer que la muestra como un trofeo.

Entonces, yo veo la violencia en todas partes. Te doy un ejemplo que parece una pavada, pero no lo es. Hace unos años, me invitaron a una feria en Washington y la Embajada de Argentina me invitó a conocerla. Y me mostraron una sala con todas las fotos de los embajadores, todos varones, excepto una mujer. ¿Dónde estaba la foto de la mujer? Atrás de una escultura. Entonces, yo dije, porque tengo esa mentalidad de ver la grieta, de ver el hilo: «¿Por qué la foto de la única mujer está detrás de una escultura?». «Ah, no nos dimos cuenta». Pero es obvio, la estaban escondiendo, ¿no? Como silenciando. Por ahí fue sin querer, pero digo, es muy, muy tremendo que nadie se haya dado cuenta de ese detalle.

Y así te puedo dar un millón y medio de ejemplos. En ferias, en los stands, ploteos de escritores. Me pasó en México: en un stand de una editorial, todos los escritores mexicanos eran varones. ¿Vos decís que no podés poner a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo? El patriarcado se filtra en todas partes, incluso en la ciudad. Hay un libro que se llama "Ciudad feminista", que habla de cómo las ciudades están pensadas para los varones también.

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En uno de los cuentos cita la frase “La horrible imperfección cotidiana”. ¿Usted percibe así la realidad?

Yo no soy una persona que piense que el mundo está perdido, que no crea en la humanidad y que crea que todo es espantoso. Yo también veo el lado positivo, y lo veo en un montón de gente que lucha por otras personas, que ayuda a animales, que trata de hacer el bien.

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Para mí, la definición de éxito no tiene que ver con cuántos seguidores tenés o cuántos premios ganaste. Tiene que ver con que, si dejaste el mundo mejor de lo que lo encontraste, básicamente, haciendo lo que hagas, estará perfecto. En ese sentido, no tengo una mirada completamente oscura, pero sí creo que lo que a mí me destroza es cómo se justifica la violencia y se la naturaliza.

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Y eso, como te digo, lo ves de manera cotidiana. Te doy otro ejemplo que parece bobo, pero no lo es: el tema de los piropos en la calle. Muchos de esos piropos no son piropos tranquilos o amables. Son súper violentos. A mí me han dicho en Buenos Aires cosas horrorosas y te sentís realmente como violada de alguna manera. Y al revés no pasa, en general.

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Yo pienso en el patriarcado cuando la gente dice que el patriarcado no existe, porque hay gente que también lo niega. Hay datos concretos: hay más de 100 países en este mundo donde el matrimonio infantil está legalizado. Pero no son mujeres de 50 casándose con niños de nueve años, son varones de 50 casándose con niñas de nueve años.

Puedo seguir y seguir con ejemplos, porque hay millones y millones de datos de esa manera. En Latinoamérica, matan a 11 mujeres por día en femicidios. Es decir, hay 11 feminicidas nuevos por día. Me parece horroroso. Esto lo investigué porque el año pasado di una conferencia en Chile sobre esto.

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Ha hablado del capitalismo salvaje en relación con “Cadáver exquisito”. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, las protestas por la educación, la vivienda y el costo de vida que están ocurriendo en Europa?

La historia de la humanidad no es una flecha que va directa a los derechos humanos totales, sino que es pendular y es circular. Hay retrocesos y hay explosiones, y después se vuelve a tranquilizar, o se imponen maneras de pensar que creíamos que ya estaban completamente superadas y no. A mí me parece que lo que sucede es que oprimís a las personas, oprimís, oprimís, y llega un momento donde hay una explosión.

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Hay que ver qué pasa con todo esto, si va a haber realmente un cambio real. Porque, por ejemplo, en Argentina, cuando yo viajé acá a Colombia el 15, hubo una protesta general en la calle porque Milei, el presidente, en mi país lamentablemente es el presidente, no cumple con la ley de financiamiento universitario que se aprobó en el Congreso. O sea, es una ley aprobada y él no paga lo que tienen que pagar las universidades públicas.

Yo estudié en una universidad pública. Yo no estaría acá sentada hablando con vos si no hubiese sido por la universidad pública. Así que yo voy a defender la universidad y la educación públicas a muerte, porque aparte te permite la ascensión social. Y es fundamental; por lo menos Argentina es un país que se destaca por la educación y la salud públicas.

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En medio de estas luchas, el capitalismo te va desgastando. Por eso me parece tan salvaje y perverso. Te sacan un derecho tras otro y tras otro. Es un momento de desgaste. Entonces, me parece que hay que resistir desde donde uno pueda. En mi caso, yo resisto desde la literatura, desde los libros, desde hablar.

¿Por qué recurre tanto a los animales y la naturaleza en sus relatos?

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Porque nosotros somos la naturaleza, somos animales, no estamos separados. O sea, lo que hace el capitalismo es generar una separación, una división, justamente para que nos consideremos seres superiores, que no lo somos, claramente, porque los únicos seres superiores, en todo caso, en este planeta son las abejas. Sin las abejas estamos bastante perdidos. Si nosotros desaparecemos mañana del planeta, no pasa nada, pero el sistema nos hace creer que somos superiores y que por eso podemos usar, abusar, extraer, contaminar, destruir. Lo que pasaba antes del capitalismo es que había una conexión, un respeto con la naturaleza que se fue perdiendo. Ahora lo que hay es una acumulación vergonzosa e innecesaria; consumir, consumir y consumir sin ningún sentido.

Entonces, por todo eso recurro a los relatos de la naturaleza, porque me interesa pensar cómo hay gente que no sabe que es un animal. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y cómo pensamos que somos distintos a los animales? En realidad no, no somos tan distintos.

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La muerte también es recurrente en el libro. ¿Por qué le interesa abordarla?

Porque es el tema del ser humano. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. La única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Y yo creo que sería horroroso ser inmortal. Me interesa explorar la muerte desde distintos lugares. Hay miedo porque nunca sabés cuándo te va a tocar. También exploro una muerte simbólica, como en “La lentitud del placer”, que es la pequeña muerte, la muerte del orgasmo. Son temas universales, tan abordados por el arte y la literatura porque son infinitos. Y no hay una respuesta concreta.

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