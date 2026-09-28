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Ángel Becassino: “Desde hace 50 años se está perdiendo el deseo de pensar”

El escritor y periodista argentino publicó recientemente “No todo es olvido”, un libro que recopila varias entrevistas con autores como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Roberto Gómez Bolaños, entre otros.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
28 de septiembre de 2026 – 04:05 p. m.
Ángel Becassino, escritor y periodista argentino, aseguró que junto a “No todo es olvido” también publicará un libro con conversaciones con mujeres.
Foto: Óscar Pérez

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A mediados de los años 80, Ángel Becassino trabajaba para “La Revista”, una publicación en la que asociaba la publicidad con la cultura y temas sociales. En ese entonces logró varias entrevistas, que prefiere llamarlas conversaciones, con personajes como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Alejandro Obregón, Silvio Rodríguez, Roberto Gómez Bolaños, Daniel Santos, entre otros. Si bien hace varios años se publicó una primera versión de estos diálogos recopilados, ahora la editorial Planeta lanza una nueva edición con otros…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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