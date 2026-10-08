La UPB aclara que ministra Holguín no obtuvo título de Maestría en Estudios Políticos

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La Univesidad Pontificia Bolivariana (UPB) rectificó una publicación que hizo el pasado 18 de julio en su cuenta institucional de Instagram, en la que presentó a la ministra de Culturas, Paola Holguín, como egresada de la Maestría de Estudios Políticos.
Según un comunicado difundido este 7 de octubre, aunque Holguín sí es graduada del programa de Comunicación Social, no obtuvo el título de la Maestría. "Cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios; sin embargo, no obtuvo el título correspondiente. En consecuencia, no es graduada de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana", escribió la UPB.
La rectificación llegó tras las alertas realizadas por la senadora Jennifer Pedraza, quien envió un derecho de petición a la universidad en el que solicitó, entre otras cosas, que se informara si la institución académica sí le había otorgardo el título de Magíster en Estudios Políticos a Holguín.
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Ante las preguntas hechas por Pedraza, la institución también informó "que, a la fecha de la presente respuesta, no existe solicitud de reintegro con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para optar por el título de Magíster, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 y 11 del Reglamento Estudiantil de Posgrados", según se lee en una imagen del documento compartida por la senadora.
La ministra Holguín ha asegurado tener ese título a través publicaciones de redes sociales que resumen su trayectoria profesional. Ante ello, la senadora Pedraza escribió que "en los documentos oficiales publicados en SIGEP no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí. De no ser porque pedimos formalmente la info, seguirían viéndonos la cara".
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Al final del comunicado de la Universidad, la institución escribió que "reconoce el error contenido en la publicación y asume la responsabilidad que le corresponde por la información divulgada a través de sus canales institucionales. Asimismo, lamenta la confusión que esta información pudo haber generado".
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Maria C.(44445)•Hace 13 minutosMiren la Juliana esta. Creen que un diploma se gana en el mismo tipo de rifas, en el que los otorgan sus cuotas burocráticas. Todes iguales. No nos llegan ni a los tobillos a esta pueblo de campesinas y Sras.