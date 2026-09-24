ARTBO 2026 llega con 50 galerías y una herramienta de IA para nuevos compradores de arte

La edición 22 de ARTBO abre sus puertas al público este jueves 24 de septiembre en Ágora Bogotá con 7 secciones, 50 galerías provenientes de 12 países –más que en las versiones ateriores – y una herramienta de inteligencia artificial que busca acercar la feria a quienes compran arte por primera vez. Se trata de ARTBO Conecta, una iniciativa que “cruza preferencias, presupuesto y expectativas de los visitantes con el inventario de las galerías para orientar su recorrido”.

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Jaime Martínez, director del evento, señaló que detrás de esa novedad, hay una intención de que los asistentes a la feria no solo compren arte, sino que den “un paso hacia el coleccionismo. Con ARTBO Conecta acompañamos especialmente a quienes están comenzando este camino, acercándolos a las galerías y brindándoles una experiencia más cercana, sencilla y accesible para tomar la decisión de adquirir una obra”, afirmó.

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La programación de esta edición –que irá hasta el 27 de septiembre— también incluye visitas guiadas y actividades para familias. Además, se conmemorará los 50 años de dos proyectos vinculados al desarrollo del arte y la cultura gráfica en la región: "Nos estamos uniendo a la celebración de los 50 años de ArtNexus (fundada en 1976 en Colombia bajo el nombre de Arte en Colombia) y Taller Arte Dos Gráfic. También, en alianza con Bauer, tenemos la sección Trayectoria, en la que este año la artista reconocida es Fanny Sanín".

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Durante la preinauguración, que tuvo lugar este 23 de septiembre, se le entregó un reconocimiento a la artista. "Queremos, en primer lugar, rendir el más justo homenaje a la persona de Fanny Sanín, nuestra artista plástica; seis décadas de trabajo continuo con un reconocimiento nacional e internacional. Esta Feria de Arte de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, lo menos que podía hacer era rendirle un merecido homenaje a la vida y obra de Fanny Sanín. Para nosotros es un verdadero honor rendirle un homenaje y un tributo a quien ha enriquecido el mundo artístico colombiano y hoy es un referente nacional e internacional. Maestra, gracias por haber aceptado este premio, por haber aceptado este homenaje que se lo rendimos de corazón", señalaron desde ARTBO.

Así vivimos la inauguración de ARTBO Feria 2026: premiaciones, reconocimiento y los primeros recorridos por las 7 secciones que trae esta edición. pic.twitter.com/XnHqQpOMfG — Programa ARTBO (@programaARTBO) September 24, 2026

Martínez también destacó Artecámara, dedicada a la circulación y visibilización de artistas emergentes. Las otras secciones son Galerías, Instituciones, Encuentro Editorial, Ruta Diseño y Conversaciones.

"Esta edición es imperdible porque tenemos otra vez el foco puesto en Latinoamérica. Tenemos galerías de Venezuela, Panamá, Guatemala, Ecuador por primera vez, entonces estamos muy felices de que la feria se vuelve como en este punto un encuentro en el mercado latinoamericano", añadió el director de ARTBO.

La venta de escombros del Museo de Pereira

Tras el terremoto del 10 de agosto que golpeó al Museo de Pereira, ARTBO acogerá la venta de fragmentos de las paredes, restos de pintura y piezas de una exposición que quedaron desprendidos tras el sismo. Cada fragmento tendrá un valor de COP 200.000.

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La iniciativa hace parte de "Pedazos de museo", una exposición que busca recaudar fondos para la reconstrucción de la institución. “Es un acto simbólico. El escombro es un símbolo y el valor se lo ponemos nosotros”, dijo hace unos días a este diario Rosa Ángel Arenas, miembro de la Junta Directiva del museo.

El Museo de Pereira calcula que requiere un millón de dólares para su recuperación. Mientras tanto, las primeras cifras que se han conocido sobre el presupuesto oficial de reconstrucción rondan los COP 3.000 o $3.500 millones, aunque la institución aún no ha podido confirmar ese monto con una fuente oficial.

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