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El Museo de Pereira lleva sus escombros a ArtBo para financiar su reconstrucción 

Mil fragmentos del museo llegarán a ArtBo desde $200.000 cada uno, en una apuesta para recaudar fondos tras el terremoto.

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Emilia Vanegas
10 de septiembre de 2026 – 03:04 p. m.
La muestra que llegará a Artbo se compone de pedacitos de muros pintados de salmón para exposiciones pasadas, revoque gris, ladrillo, colores azules y amarillos. / Cortesía Museo de Pereira
Foto: Cortesía Museo de Pereria


El museo de Pereira ahora se vende por pedacitos. El equipo de este recinto, que hace unas semanas rescataba obras entre los escombros de su propio edificio, empezó a recoger esos mismos escombros para convertirlos en una pieza de colección que se llamará “Pedazos de museo”, y la llevarán a ArtBo en la última semana de septiembre.

El terremoto de magnitud 7,4 que hizo tambalear al país el 10 de agosto ya deja un balance nacional de 331 personas fallecidas, 111 desaparecidas y más de 36.000 viviendas destruidas por completo, según el último…

Por Emilia Vanegas

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