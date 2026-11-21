Mario Vargas Llosa fue para el cineasta, productor y guionista peruano Luis “Lucho” Llosa Urquidi un familiar una figura paterna. Para el escritor colombiano Antonio García Ángel, un maestro que acompañó de cerca sus primeros pasos en la literatura. Desde esos dos lugares, el cineasta peruano y el autor de Recursos humanos reconstruyeron algunos episodios de la vida y la obra del Nobel de Literatura durante el “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, que tuvo lugar este 18 de noviembre en la Biblioteca Virgilio Barco, en…

Mario Vargas Llosa fue para el cineasta, productor y guionista peruano Luis “Lucho” Llosa Urquidi un familiar una figura paterna. Para el escritor colombiano Antonio García Ángel, un maestro que acompañó de cerca sus primeros pasos en la literatura. Desde esos dos lugares, el cineasta peruano y el autor de Recursos humanos reconstruyeron algunos episodios de la vida y la obra del Nobel de Literatura durante el “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, que tuvo lugar este 18 de noviembre en la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá. El encuentro contó también con la presencia de Ricardo Ghibellin, embajador de Perú en Colombia, y Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

La conversación fue moderada por el poeta Federico Díaz-Granados y permitió recorrer distintas facetas del escritor, desde la disciplina con la que construyó su obra hasta su relación con el cine, la política y la poesía.

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Uno de los temas centrales fue la adaptación cinematográfica de La fiesta del Chivo, dirigida por Llosa Urquidi, primo del Nobel. Llevar a la pantalla la novela en la que Vargas Llosa reconstruyó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana implicó condensar unas 600 páginas en un guion de 120, sin perder las líneas narrativas del dictador, la de los conspiradores y la del personaje de Urania, que el cineasta consideró el centro emocional de la película. "Yo no quería que si toda la primera parte de la película yo mostrara tortura tras tortura, crueldad de sangre, cuando llegara la violación que tenía que tener esa sacudida emocional, ya el público estuviera anestesiado. Entonces, pues lo mantuve, l a pesar de ser ciertas tentaciones, de violencia, de acción. Fue, sin lugar a dudas, la escena más difícil que he tenido en mi vida", contó.

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La relación entre ambos también tuvo un capítulo en la televisión. Según contó, estuvo a cargo de la dirección y la producción de La Torre de Babel, mientras Vargas Llosa realizaba las entrevistas. El programa recorrió distintos países de América Latina. "Con la curiosidad tan ecuménica que tenía Mario, viajábamos solo tres personas: un camarógrafo, Mario y yo. En tiempo récord hacíamos este programa, que se emitía semanalmente durante seis meses. Fue una experiencia muy aleccionadora. Yo dirigía y producía el programa, mientras Mario hacía las entrevistas. Fue muy interesante, por ejemplo, la conversación con Borges", recordó Llosa Urquidi.

García Ángel recordó, por su parte, la influencia que Vargas Llosa tuvo en su formación. Lo leyó por primera vez a los 16 años y, años después, recibió su acompañamiento durante la escritura de Recursos humanos, como parte de la beca Rolex. "Le conté lo que quería escribir y de pronto llegó una carta muy generosa de él diciendo que me escogía a mí porque los otros lo necesitaban menos. Que yo era el que estaba más crudo, más viche y que yo necesitaba más ayuda", relató. Después le enviaba avances del manuscrito y conversaba con el escritor sobre las decisiones narrativas y el lenguaje.

De ese maestro, su maestro, García Ángel también recuerda la manera en que abordó el erotismo en novelas como Elogio de la madrastra y La tía Julia y el escribidor. Para el escritor colombiano, esas escenas son una muestra de la precisión con la que el peruano trabajaba el lenguaje y de su capacidad para sugerir sin explicarlo todo. "Lo que uno encuentra también es una riqueza de lenguaje para hablar de algo que es tan difícil de abordar, porque el sexo tiene la particularidad de ser una experiencia conocida por todos. Todos tenemos conocimiento de eso que es tan sublime y, al mismo tiempo, tan del dominio público. Es distinto a narrar un alunizaje o el robo de un banco, situaciones a las que no estamos tan acostumbrados. El tratamiento del lenguaje de esas escenas es maravilloso, es una escuela de cómo escribir sobre estas cuestiones de manera que mantengan su capacidad de sugerencia, pero también su poesía", afirmó.

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Detrás de esa escritura había una disciplina férrea. Según Llosa Urquidi, su trabajo comenzaba con una etapa de investigación y continuaba con largas jornadas frente a los cuadernos en los que escribía a mano. Mantenía esa rutina incluso durante los viajes y, según contó el cineasta, la sostuvo hasta sus últimos años.

Hacia el final de la conversación, recordaron los últimos meses del Nobel. El cineasta contó que el avance del alzhéimer afectó su capacidad de concentración y que llegó un momento en el que ya no podía leer novelas ni textos en prosa. Cuando llegaron sus últimas horas, la familia le leyó fragmentos de textos, puso música peruana y, por iniciativa de una de sus hijas, decidió cantarle. "El lecho de la muerte de Vargas Llosa en sus últimas horas se convirtió en una especie de jarana criolla", recordó.

Cuando la charla concluyó, la Embajada del Perú le entregó al secretario de Cultura 33 libros de Vargas Llosa para la Biblioteca Virgilio Barco.

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