El pódcast ‘Un gran libro con Barack Obama’ hasta ahora solo disponible en la plataforma de pago ‘Audible’. Según explicó el exmandatario, nace de su voluntad de compartir una visión del mundo a través de la literatura.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, estrenó este jueves un nuevo pódcast literario compuesto por seis episodios dedicados a libros que le han marcado. En cada uno de ellos estará acompañado por un invitado especial, entre los que se encuentran el actor Tom Hanks o la historiadora Jill Lepore.

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Barack Obama estrena pódcast sobre los libros que han marcado su vida

"En una época en la que menos personas se sientan a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que la lectura puede brindar. Y hay libros que no solo cuentan una historia, sino que cambian nuestra forma de ver el mundo", escribió el expresidente en su cuenta de X cuando anunció hace un mes el lanzamiento.

Estos son los invitados de los episodios

En el primer episodio, Obama conversa con Tom Hanks sobre Gilead, de Marilynne Robinson.

El segundo episodio está dedicado a La próxima vez el fuego, de James Baldwin, y cuenta con la participación de Ta-Nehisi Coates, autor galardonado con el Premio Nacional del Libro y periodista. La conversación gira en torno a la injusticia racial en Estados Unidos.

La historiadora y periodista Jill Lepore es la invitada del tercer episodio, dedicado a Todos los hombres del rey, de Robert Penn Warren.

En el cuarto episodio, Obama conversa con Ben Rhodes, exasesor de Seguridad Nacional, sobre El topo, de John le Carré, un clásico de la literatura de espionaje de la Guerra Fría.

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La canción de Salomón, de Toni Morrison, es el libro elegido para el quinto episodio, en el que Obama conversa con Percival Everett, ganador del Premio Pulitzer y del Premio Nacional del Libro.

Desde que dejó la Casa Blanca y la primera línea política, en enero de 2017, Obama se ha mostrado como un gran lector y comparte con sus casi veinte millones de seguidores en redes sociales de manera habitual los libros que más le han gustado. Sus listas de verano con recomendaciones culturales y musicales son muy esperadas.

Además de su faceta más cultural, Obama trabaja desde la Fundación en Chicago que lleva su nombre para reforzar el legado de su presidencia, defendiendo una visión plural de la democracia y apostando por la formación de líderes del futuro.

El pódcast puede escucharse en Audible y surge en colaboración con Higher Ground, la productora del expresidente y su mujer Michell, uno de los proyectos que han impulsado juntos en los últimos años.

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