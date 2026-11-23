Angulo ha hecho parte del equipo de la biblioteca durante varios años y, además de ser la directora encargada, se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Conservación. Es Maestra en Bibliotecas y Patrimonio Documental de la Universidad…

Han pasado tres días desde que la ministra de Cultura, Paola Holguín, declaró insubsistente a la ahora exdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Daza Noguera. Por el momento, se desconoce quien sucederá a Daza en este cargo. Sin embargo, la directora encargada actualmente es Sandra Angulo.

Angulo ha hecho parte del equipo de la biblioteca durante varios años y, además de ser la directora encargada, se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Conservación. Es Maestra en Bibliotecas y Patrimonio Documental de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Gerencia Ambiental, conservadora gráfica y profesional en ciencias de la educación con énfasis en filología. Durante su carrera, se ha dedicado a la gerencia, práctica, docencia e investigación sobre aspectos de la conservación y restauración de acervos en bibliotecas y bibliotecas digitales. Angulo también fungió como directora encargada, antes del nombramiento de Julia Daza el 1 de octubre.

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Fue justamente Angulo quien ordenó sacar de una exposición de la Biblioteca Nacional unos manuscritos de "La vorágine", la máquina de escribir de Gabriel García Márquez, fotografías de Nereo López y otros documentos que, según se había alertado a través de redes sociales, corrían riesgo por estar debajo de claraboya a la luz del sol. La muestra, titulada "250 años por descubrir", fue abierta por Daza en el marco de los 250 años de la institución.

La abogada Cindy Reyes denunció a través de un video compartido en Instagram que los archivos podían verse afectados por la luz bajo la que se encontraban. Los expertos en conservación lo advierten: la luz daña estos documentos de forma irreversible. ¿Por qué? Por una exposición montada a la carrera, sin criterio curatorial, para "celebrar" unos 250 años que se cumplen dentro de un año. El patrimonio no es un trofeo para anotarse logros. Es de todos los colombianos", escribió en su publicación.

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La continuidad de "Leer es mi cuento"

Por otro lado, el colectivo Medio Pan y un Libro expresó preocupación por la continuidad del programa Leer es mi Cuento, el cual cumplió 15 años en 2026. A través de una publicación en redes sociales, advirtieron que seis libros finalizados que hacen parte de esta iniciativa no tendrían garantizada su impresión, ni distribución masiva. "Se invirtieron recursos públicos en su elaboración. Sin embargo, su circulación física permanece sin una garantía clara", escribieron. Según relataron, a través de información testimonial que recibieron solo se ha realizado un tiraje para los autores y el depósito legal. "Los recursos públicos invertidos en producir estos libros deben traducirse en acceso público, circulación y disfrute colectivo", continuaron.

La serie "Leer es mi cuento nació en 2011 con el propósito de "rescatar la literatura infantil y fomentar la lectura desde la infancia". Actualmente, la colección cuenta con 74 títulos, los cuales están disponibles en toda Colombia como parte del trabajo de la Red Nacional de Bibliotecas y la Biblioteca Nacional Digital de Colombia. Este proyecto hace parte del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad (PNLEO). Esta serie literaria busca acercar obras de literatura infantil y juvenil a los niños, niñas, jóvenes, docentes y familias de Colombia.

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