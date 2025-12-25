⁠Bogoshorts continuará en la capital: conozca la agenda cultural para este 2026

La agenda cultural del festival continúa en diciembre y enero, con tres exposiciones, entre ellas la muestra "Los viajes espirituales de Arnulfo Herrada". Foto: Isabeatles

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Festival de Cortos de Bogotá (Bogoshorts) culminó su 23° edición el 9 de diciembre, con la proyección de más de 300 cortometrajes en 15 escenarios físicos y digitales y la entrega de 27 Santa Lucías, estatuilla oficial del Festival.

Sin embargo, la agenda cultural del festival continúa en diciembre y enero, con tres exposiciones que invitan a los aficionados al cine a recorrer distintos espacios de la capital, como la Cinemateca de Bogotá, la Alianza Francesa - Sede Centro y el corredor de CityU.

Los viajes espirituales de Arnulfo Herrada

Esta exposición del maestro Arnulfo Herrada llevará a los espectadores por un recorrido onírico a través de su mente y, a partir de 19 obras, se mostrarán las revelaciones que le han sido dadas al pintor colombiano a partir de un proceso de introspección profunda.

El proyecto fue gestionado por Populardelujo, un colectivo que se dedica a visibilizar el arte gráfico popular de Bogotá y Colombia. La muestra artística estará abierta al público del 5 de enero al 2 de marzo de 2026, en la Cinemateca de Bogotá.

Entre Armaduras y Fotogramas: Detrás de Escena del Stop Motion Colombiano

Este espacio propone una mirada íntima al mundo del cine animado del país. Con 9 producciones incluidas en la muestra, este proyecto pretende reivindicar la dedicación y el trabajo del stopmotion y enseñar a los asistentes sobre el proceso creativo detrás de esta técnica audiovisual.

La exposición es presentada por el Festival Anibia, evento de animación en Colombia, y la Asociación Internacional de Films Animados (ASIFA Colombia), con el apoyo del Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA). El lugar de encuentro para las personas interesadas será la Galería de la Alianza Francesa de Bogotá – Sede Centro y podrán asistir del 12 al 30 de enero de 2026.

Cinemato/GRÁFICA XIX

La plazoleta de CityU se convertirá en el lugar donde se mostrarán una serie de afiches de la Competencia Nacional, los cuales reúnen lo más relevante del cine breve colombiano. Esta exposición estará abierta hasta el 31 de diciembre de este año.

Sobre Bogoshorts

El Bogotá Short Film Festival es un evento dedicado a la producción cinematográfica en formatos cortos. Realizado cada diciembre, el festival ha logrado reunir centenares de cortometrajes provenientes de Colombia y de otras latitudes del mundo.

El proyecto comenzó a gestarse desde inicios de los 2000, pero no fue hasta el 2007 que se realizó la primera entrega de las estatuillas de Santa Lucía. Este evento ha logrado constituirse como calificador oficial a los Premios Óscar y a los Premios GOYA.

En esta edición, la ceremonia de clausura se realizó en el Teatro Colón. Algunos de los ganadores de este 2025 fueron: Blanca Muñoz Ávila, quien consiguió el Premio del Público, por “Los pliegues de la falda”; Simón Mesa Soto, quien obtuvo la Santa Lucía a Mejor Largometraje del Año, gracias a “Un poeta”; y María Cristina Pérez, directora que por tercera vez consecutiva ganó el Premio a Mejor Corto Animado, por “Una vez en un cuerpo”.