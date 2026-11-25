Isabella Palacio Mesa dice que ha superado las barreras de hacer cortometrajes en Colombia a punta de terquedad. Para la directora y productora, insistir en hacer lo que quiere, contar las historias que la mueven y ser coherente con lo que es, incluso cuando tantas circunstancias parecen estar en contra, le ha permitido que sus producciones se abran espacio y, con ello, llegue algo de financiación, uno de los mayores retos que persisten para hacer este formato en el país.

Una de las obras nacidas de su obstinación es “Refracción”. La historia se enfoca en Eloísa, una mujer que sostiene dos relaciones al mismo tiempo y que, abrumada por el engaño y la confusión, recorre las calles de Medellín en un intento por enfrentarse a sí misma. La película participó el año pasado en la Competencia Nacional de Bogoshorts, uno de los festivales de cortometrajes más importantes del mundo, que el próximo 1° de diciembre llegará a su edición número 24 y en el que, nuevamente, participará la cineasta Palacio.

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Para ella, financiar un cortometraje resulta complejo, “sobre todo si cuenta una historia tan particular”, como las que ella ha decidido narrar. El proyecto de “Refracción” se realizó con muy poco dinero. “Los apoyos que recibí para poder finalizarlo vinieron, por ejemplo, de una empresa liderada por una mujer. Siempre vamos a enfrentar muchísimas barreras para lograr la financiación, pero iba a terminar este corto sí o sí, porque soy muy terca. Nos ha tocado hacer cortometrajes con fondos muy pequeños. En realidad, hemos podido terminarlos gracias a alianzas con otras empresas y con el equipo de trabajo, que cree en las historias y en las ganas de hacer cine”, afirma.

Esa idea de alguien que “cree” remite a una de las necesidades que ha identificado Jaime E. Manrique, gestor cinematográfico y fundador y director de Bogoshorts. “El cortometraje requiere muchísimas más personas involucradas en el camino de la esperanza, porque quien se mete a apoyar procesos de cortometraje no puede verlo desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva de crecimiento a largo plazo de una cinematografía. Es como si alguien pensara que la educación no es importante porque no da resultados rápidamente. Es lo mismo que pasa con los cortometrajes. Son muy importantes porque, si no, nunca veremos resultados a largo plazo”, explica a este diario.

Parte del problema radica, entonces, en que estos proyectos no suelen ofrecer rentabilidad rápida, pese a cumplir una función vital en el desarrollo del sector. “El cortometraje es el espacio de la libertad, pero es también el espacio de la formación. Es el espacio de la prueba, del ensayo y del error. Entonces, lo que sucede en una sociedad como la nuestra es que la gente quiere invertir en lugares en donde tenga un retorno asegurado. Y eso eventualmente sería el cine comercial”, asegura el director de Bogoshorts.

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Angélica María Torres Tamayo, jefe de industria del Bogoshorts Film Market (BFM), que llega a sus 10 años con más de 300 proyectos acompañados y una tasa de realización superior al 70 %, también ve un reto en las pocas posibilidades de recuperar económicamente lo invertido en un corto. A eso, dice, se suman la centralización de las oportunidades en las grandes ciudades, la precarización laboral y las dificultades para acceder a las redes de coproducción. “La distribución también es uno de los retos, la comercialización y el acceso a las audiencias”, agrega.

Si bien las condiciones para hacer cine en Colombia han mejorado en los últimos 20 años, el problema, afirma el director de Bogoshorts, “también tiene que ver con un embudo que se genera entre la cantidad de gente queriendo hacer cine y las posibilidades para hacerlo. Si pensamos que la Ley de Cine se firmó hace más de dos décadas, el cambio ha sido radical. Teníamos uno o dos largometrajes estrenados en salas y pasamos a cerca de 78 el año pasado. Entonces, claro, el problema no es devolución, el problema es de un medio que se vuelve cada vez más importante y que se vuelve cada vez más exigente. Además, estamos entrando en una competencia que tiene como elementos el streaming y la posibilidad global de tener todos los contenidos en la palma de la mano. Entonces, la competencia se vuelve mucho más compleja. Y ahí es donde tenemos que apuntar no solamente al volumen, sino a la calidad”.

Las cifras del festival que se desarrolla en Bogotá también dan cuenta de ello. Manrique recuerda que entre 2003 y 2005 Bogoshorts recibía un promedio de 80 y 100 cortometrajes. Este año fueron más de 500.

Los cortos colombianos llegan a festivales, pero no siempre encuentran público en casa

Una de las expresiones de ese crecimiento está en la presencia del cortometraje colombiano en festivales internacionales. El director de Bogoshorts calcula que entre el 60 y 70 % de la representación del cine nacional en el exterior corresponde a cortos, que han ganado espacio en escenarios como Venecia, Cannes, Toronto y Berlín. “El problema es que un corto como “Los poderes”, que ahorita está en competencia en Bogoshorts, estuvo compitiendo en Venecia, pero muy poca gente se enteró de eso. En el mundo del cine ese corto tiene una altísima relevancia, pero en Colombia no: los canales de circulación de los cortos son muy frágiles”, afirma.

La distancia entre el reconocimiento en festivales y la llegada a los espectadores en Colombia está relacionada con los espacios en los que circulan estas producciones. “Hay un problema desde el inicio y es que los cortometrajes buscan su mayor circulación en festivales y no tanto en espacios comerciales. Si bien el cortometraje tiene un lugar de libertad mucho más amplio que el largometraje, su búsqueda de audiencias es un poco más especializada, y eso hace más difícil su comercialización”, explica Torres Tamayo.

En la brevedad de buena parte de lo que se consume hoy tampoco se garantiza más público para el cortometraje, según Torres Tamayo. "Paradójicamente vivimos en una sociedad que consume muchos contenidos audiovisuales que cada vez son más breves, pero eso no necesariamente quiere decir que haya un mayor consumo de cortometrajes. Ese es el mayor reto de la industria, cómo transformar esos hábitos de consumo en oportunidades reales para el cine. No es solo generar más exhibición, sino también lograr que la gente empiece a ver el corto no solo como algo pedagógico o de transición, sino como un producto audiovisual y una película profesional", señala.

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Esa necesidad de cambiar la percepción del público coincide con la postura de Palacio, que defiende el peso del formato. "Yo sí considero el asunto del cortometraje como una oportunidad de crear y que no es un cine menor. Eso sí lo tengo muy claro".

"La gente tiene un ojo más crítico frente a la creación de las mujeres"

Para las mujeres que hacen cine en Colombia, además de las dificultades de financiación y circulación, existe el reto de abrirse espacio y defender la posibilidad de narrar desde miradas propias. Palacio recuerda que en espacios de desarrollo de guion y proyecto le han sugerido modificar personajes femeninos. En una ocasión, un asesor le propuso que uno de los personajes fuera un hombre; en otra, durante un camping cinematográfico, un director quiso reemplazar a la protagonista de su historia, que era una mujer sexualmente diversa de 20 años, por un hombre de 35.

"Yo sentí como mucha violencia en eso", cuenta. Para la realizadora, esas propuestas implicaban desdibujar una historia que nacía de su propia mirada, por lo que decidió defenderla como la había concebido. "El corto también me habló a mí y me tocó sacar mucha fuerza para poder defender la historia tal cual como quedó".

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En ese contexto, la jefa de industria del BFM señala que no solo persisten brechas como las salariales, sino cuestionamientos a la autoridad creativa de las mujeres, a quienes, desde su percepción, se les exige un nivel de acierto mayor desde el comienzo. "Creo que la gente tiene un ojo más crítico frente a la creación de las mujeres y se les permite menos espacio para el error. Si haces tu primer cortometraje, todos te apoyan un poco porque estás experimentando. Pero si ese primer proceso no sale tan bien como esperaban, puede ser más difícil conseguir financiación, equipo o coproducción para hacer el segundo o el tercero. Hay una expectativa de que todo tiene que salir muy bien a la primera".

Palacio reconoce que, en su caso, apostar por relatos queer y personajes femeninos suele despertarle temor al momento de buscar recursos, pero asegura que una historia específica también puede conectar con públicos distintos y dialogar con otros espectadores, como lo quiere hacer su próximo cortometraje al que tituló "Las Pájaros". "Yo estoy pasando en este momento por la pregunta de cómo lo voy a financiar. Es un corto muy femenino, pero también tiene personajes sexualmente diversos. A partir de la particularidad he llegado a la universalidad. Yo le he sido fiel a ese tipo de historias, pero para poder llegar a hacer esa película en la que yo sé que se podrían encontrar y reconocer muchas personas, tengo que pasar por muchos filtros y quizás son filtros de personas que piensan que el cine debe de ser un asunto universal y ahí, entonces, se suman ottos retos los que ya hay de base de de financiar un corto en Colombia".

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Esa insistencia por seguir filmando y levantar nuevos proyectos con las historias que la mueven apunta a otro de los mayores retos que identifica Torres para las mujeres en el sector. "Veo muchas realizadoras haciendo su primer cortometraje, pero creo que el desafío mayor es cuando hacen el segundo, el tercero o el cuarto. El reto no está en el inicio de la carrera, sino en garantizar la permanencia", afirma.

Las condiciones materiales y de cuidado inciden, en algunos casos, directamente en esa continuidad, sobre todo cuando entra en juego la maternidad. Torres, madre desde hace dos años, explica cómo esa etapa transformó su dinámica laboral. "El tiempo no es el mismo, las cargas no son las mismas. Así tenga al lado una pareja, un apoyo y un soporte, la carga frente a la maternidad sigue recayendo de manera muy inequitativa sobre las mujeres", explica.

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En medio de esas dificultades, Manrique considera que también es importante reconocer los avances de las mujeres en el cine colombiano y observar su participación en los distintos espacios de la industria, especialmente en la producción. A su juicio, la presencia femenina en el sector no puede medirse únicamente por el número de directoras, sino también por quiénes impulsan, financian y toman las decisiones sobre las películas.

"A veces queremos ver muchas directoras mujeres y no entendemos que los dueños del cine son los productores. Son los productores los que impulsan los proyectos, son los dueños patrimoniales de las obras, son los que las ponen a andar y tienen el control sobre lo que financieramente pudiera atraer esa obra. Y si lo vemos en profundidad, este país está lleno de mujeres productoras. Entonces es curioso porque lo que podemos darnos cuenta es que el poder en el cine colombiano tiene una altísima presencia femenina. Pero claro, si eso lo volcamos a verlo en términos de dirección, es más limitado (…) Entonces creo que ahí nos falta también reconocer ser que ha habido un proceso evolutivo grande", señala el director del festival.

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Desde la programación de Bogoshorts, cuenta que han buscado que en las selecciones haya tantas películas dirigidas por mujeres como por hombres, en una proporción cercana al 50 % para cada uno. Es una tarea que también impulsa desde la Short Film Conference, asociación mundiales de festivales de cortometrajes de la que forma parte de la junta directiva. Para él, la falta de más películas dirigidas por mujeres en los festivales no significa que no existan realizadoras ni proyectos de ellas. "Tal vez no estamos buscando lo suficiente. Cuando te pones a escarbar, hay una cantidad de chicas haciendo trabajos muy buenos. Solamente que a veces no tienen las herramientas de distribución, el conocimiento en circulación o no mandan sus películas a los festivales. Las cosas están mejor, pero falta mucho".

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