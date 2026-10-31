Caballo salvaje nueve: Martin McDonagh cabalga hacia la redención en su obra más melancólica

McDonagh ha demostrado un talento para construir guiones complejos que indagan en la mente humana, sus emociones y sus zonas más oscuras. Ahí están ejemplos como Tres anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017), donde una mujer marcada por el asesinato de su hija desafía la inacción policial mediante una campaña publicitaria. O The Banshees of Inisherin (2022), ambientada en una remota isla irlandesa donde una amistad se fractura de manera irreversible, mientras uno de sus protagonistas intenta reparar ese vínculo…

McDonagh ha demostrado un talento para construir guiones complejos que indagan en la mente humana, sus emociones y sus zonas más oscuras. Ahí están ejemplos como Tres anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017), donde una mujer marcada por el asesinato de su hija desafía la inacción policial mediante una campaña publicitaria. O The Banshees of Inisherin (2022), ambientada en una remota isla irlandesa donde una amistad se fractura de manera irreversible, mientras uno de sus protagonistas intenta reparar ese vínculo por todos los medios posibles.

Ahora, el director británico vuelve a adentrarse en una historia de amistad, aunque con una profundidad distinta, articulada sobre la cuestionada política intervencionista de Estados Unidos durante los años setenta e impulsada por acontecimientos históricos que evidencian cómo cada acción genera ecos imprevisibles en la vida de muchas personas. La película desarrolla un thriller político que aprovecha cada elemento narrativo.

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Caballo salvaje nueve, también escrita por McDonagh, transita entre la comedia negra, el drama y el suspenso. La historia se sitúa poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. Los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su superior, MJ (Steve Buscemi). Rodeados por las emblemáticas estatuas de la isla, ambos veteranos deberán enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a las conspiraciones del presente. Sin embargo, el vínculo que Chris establece con dos jóvenes rebeldes, interpretadas por Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, amenaza con alterar el destino de todos durante su estancia en este remoto paraíso.

La película se estrenó el 3 de septiembre de 2026 en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de entre trece y catorce minutos. Allí sobresale el trabajo de John Malkovich, cuyo personaje parece evocar inicialmente algunos rasgos de filmes como Red (2010) o En la línea de fuego (1993). No obstante, el actor trasciende cualquier referencia para construir una interpretación personal. Conserva la fatiga, la vulnerabilidad y la incertidumbre propias de quienes contemplan el ocaso de sus vidas, pero las transforma en una reflexión íntima sobre la existencia. El resultado es, posiblemente, uno de los mejores trabajos de su carrera: un personaje complejo, melancólico y lleno de contradicciones, definido por sus preguntas existenciales y por su búsqueda de algo que le permita estar en paz consigo mismo.

Sam Rockwell interpreta un personaje cercano a algunos de los registros más reconocibles de su filmografía, que por momentos recuerdan la intensidad emocional de Tres anuncios por un crimen (2017) o el humor irreverente de Jojo Rabbit (2019) y de Good Luck, Have Fun, Don’t Die (2025).

Junto a Malkovich, sostiene una historia rica en matices que reflexiona sobre la amistad, la lealtad y la posibilidad de conservar la humanidad en medio de la violencia. La película también recuerda que los episodios más oscuros de la historia suelen estar impulsados por estructuras de poder incapaces de reconocer sus propios límites. Sin embargo, McDonagh insiste en que siempre existe una oportunidad para la conciencia, el arrepentimiento y el cambio, aunque llegue en el último instante.

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La marca autoral de McDonagh domina la narración. A ello contribuye la fotografía del también británico Ben Davis, en su tercera colaboración con el director. Juntos construyen una estética que conecta el drama, el thriller, la comedia negra y el juego de conspiraciones históricas que alimenta el relato. Todo termina orbitando alrededor del verdadero corazón de la película: la amistad entre sus dos protagonistas y la lealtad que intentan preservar en medio de un entorno marcado por la muerte, la manipulación y la culpa.

Caballo salvaje nueve aborda temas delicados como la intervención estadounidense en América Latina y su relación con las dictaduras que marcaron la historia reciente de la región. Sin caer en discursos simplistas, la película entrelaza estas reflexiones con diálogos, personajes desarrollados y una estructura repleta de sorpresas narrativas. La relación de Lee con su esposa Marge (Parker Posey), la soledad de Chris y sus constantes tensiones con MJ enriquecen una trama que nunca opta por soluciones fáciles. Incluso la Isla de Pascua trasciende su función como escenario para convertirse en una metáfora de aquello que la película sugiere, pero nunca define por completo: una invitación al espectador a completar el significado por su cuenta.

Películas como esta reafirman el valor del cine como una de las artes más necesarias de nuestro tiempo, por su capacidad para transmitir ideas y provocar reflexiones incómodas, y porque nos recuerdan que la existencia humana no está condenada a recorrer caminos de destrucción. A través de la reflexión, la memoria y el reconocimiento de nuestros errores, siempre es posible encontrar una forma de redención. En Caballo salvaje nueve ese símbolo adopta la forma de un caballo salvaje que aparece en los momentos más inesperados. Más allá de sus consecuencias narrativas, esta película representa la posibilidad de reconciliarnos con nosotros mismos y comprender que, incluso en el último suspiro, el ser humano conserva la capacidad de cambiar, de crecer y de encontrarle un sentido a su paso por el mundo.

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