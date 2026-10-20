Anuncian movilización nacional en defensa de las bibliotecas y las librerías en Colombia

En Bogotá, la jornada incluirá un plantón pacífico frente a la Biblioteca Nacional de Colombia. La movilización también busca tener presencia en las regiones, con…

La defensa de las bibliotecas públicas, el acceso a la lectura y la continuidad de los programas culturales que promueven la lectura, la escritura y la oralidad son el eje de una movilización nacional convocada para este jueves 22 de octubre. "Está en juego los derechos culturales", se señala en una publicación que invita a defender estos espacios e iniciativas en todo el país.

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En Bogotá, la jornada incluirá un plantón pacífico frente a la Biblioteca Nacional de Colombia. La movilización también busca tener presencia en las regiones, con lecturas públicas, concentraciones, jornadas culturales, intervenciones artísticas y plantones en bibliotecas, librerías, plazas, escuelas y territorios rurales.

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La convocatoria se da en medio de los cuestionamientos a la gestión de Julia Cristina Daza Noguera en la dirección de la Biblioteca Nacional, cargo que asumió el pasado 1 de octubre. Como contó El Espectador, trabajadores de la institución no solo denuncian dificultades de comunicación y malos tratos, sino preocupaciones por el desconocimiento de la directora sobre el sector editorial y la gestión patrimonial. El Ministerio de las Culturas ha defendido, sin embargo, que Daza cumple los requisitos para ocupar el cargo.

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Además, se suma a otras movilizaciones que se han dado alrededor de la cultura, como las que han tenido lugar frente al Museo Nacional por la orden del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de ese edificio retirar 30 piezas relacionadas con la historia de la población LGBTIQ+, las luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y la memoria política del país.

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"Queremos defender el ecosistema del libro y la lectura"

La manifestación busca visibilizar las necesidades de las bibliotecas públicas, las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), las bibliotecas comunitarias, populares e itinerantes, el Plan LEOB, la Red Relata y las librerías independientes —que señalan que están en juego—, así como la importancia de los espacios dedicados a la lectura, la escritura y la creación.

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Los convocantes piden fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, garantizar la continuidad de las BRI y mantener los programas de formación y mediación lectora. También reclaman que la escuela de mediación LEO y los tutores GSB puedan seguir funcionando "en condiciones dignas", y que las políticas públicas de lectura, escritura y oralidad tengan continuidad.

"Queremos defender el ecosistema del libro y la lectura", afirman los organizadores, que llaman a bibliotecarios, lectores, escritores, mediadores, libreros, trabajadores de la cultura y comunidades a sumarse a las actividades previstas en distintos territorios del país.

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