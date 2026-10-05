Mi atención se divide no solo en Colombia, sino en el mundo, y está en el surgimiento de esto que llamamos “democracias iliberales”; es decir, caudillos que utilizan la democracia, llegan al poder, empiezan a erosionarla por dentro y van destruyendo el Estado de derecho. Es generar, en el fondo, un gobierno concentrado en el caudillo. Y eso no solo pasa en Colombia, sino, en todas partes, incluso con…

¿Por qué quiso escribir un análisis de lo que fue el gobierno de Gustavo Petro y de lo que es y será el de Abelardo de la Espriella?

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“El gobierno de De la Espriella es hijo del gobierno de Petro”: Humberto de la Calle

Mi atención se divide no solo en Colombia, sino en el mundo, y está en el surgimiento de esto que llamamos “democracias iliberales”; es decir, caudillos que utilizan la democracia, llegan al poder, empiezan a erosionarla por dentro y van destruyendo el Estado de derecho. Es generar, en el fondo, un gobierno concentrado en el caudillo. Y eso no solo pasa en Colombia, sino, en todas partes, incluso con preocupaciones como lo que pasa en Estados Unidos, donde un país que se había distinguido por ser casi cuna de la democracia viene cayendo en esas debilidades y defectos que estoy mencionando.

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A esto quise sumar esta coyuntura tan interesante y también un poco preocupante en Colombia. Primero vino un gobierno alternativo, el de Petro, con una retórica muy cargada de pasión, de persecución y de odio, pero al mismo tiempo con muchos defectos en la ejecución.

Y luego vino un vuelco hacia un gobierno que se supone que es la otra cara de la moneda. Todavía es muy rápido para hacer un balance de De la Espriella, pero veo una mezcla de una agenda muy exigente que permitiría un gobierno razonablemente acertado en términos de recuperación de la seguridad, de la economía, de la corrección del desbalance fiscal y, luego, del terremoto, que es lamentable, pero le da también agenda al Gobierno.

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También veo una revolución cultural que termina afectando derechos que se han construido cuidadosamente, sobre todo después de la Constitución del 91. Entonces, hay unos signos contradictorios, y no sé qué tan buenos, de parte también de este nuevo gobierno, que tiene unos rasgos parecidos, en el ejercicio excesivo de la autoridad, al gobierno de Petro.

Entonces, Colombia está allí, al borde de un laberinto que aún todavía no sabemos cuál sea.

Usted dice que el cansancio fue una fuerza determinante en las pasadas elecciones, un fenómeno que viene de tiempo atrás y que tampoco parecerá solucionarse con el gobierno actual.

Yo sostengo en el libro que “un Petro” fue elegido mucho antes. Es decir, en la década de 1940 ya teníamos síntomas de una política muy dura, muy agresiva. A partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán vino una frustración enorme de las masas populares. “Un Petro” venía incubándose desde antes. Y lo logró Gustavo Petro, montado en el carro de la igualdad y de la equidad, pero con los desaciertos que todos conocemos.

Es ante los desaciertos, ante la actitud siempre pendenciera del presidente, ante el hecho de sobrepasar las competencias del Congreso, de atacar las cortes y la prensa que no le es favorable, donde se va generando esa fatiga y un deseo de sosiego de parte de una comunidad que mayoritariamente termina ganando, en una elección, por cierto, bastante disputada. Aquí no hay un mensaje avasallador a favor de De la Espriella. Votaron por él personas que lo quieren, personas con algún grado de afinidad, pero también personas que simplemente querían evitar la prolongación de Petro.

Lo que estamos viendo ahora tiene ciertas incertidumbres. Permanentemente hay una búsqueda de enemigos que me parece innecesaria y una mezcla estratégica entre una agenda limpia, montada sobre la base de un gabinete de derecha razonable, mezclada con una especie de franja lunática de unos moralismos y un dirigismo moral desde el Gobierno, que me parece que van generando lentamente también ciertas resistencias frente al nuevo Gobierno.

Para usted, De la Espriella ganó porque prometió una acción inmediata y contundente. Ahondemos en lo que usted llamó una fórmula relativamente sencilla: prometer acciones y ejecución.

La campaña de De la Espriella se caracterizó por la inmediatez y cierto grado de simplismo. No fue una propuesta compleja, sino básicamente dos o tres mensajes: seguridad, ataque a los violentos y a los delincuentes, megacárceles. Apeló a la emoción y no tanto a la reflexión. Eso fue suficiente para ganar, entre otras razones, porque venía la fatiga respecto del gobierno de Petro.

De la Espriella se está comportando como si creyera realmente tener un mandato abrumador, refundacional de Colombia. Creo que puede embriagarse en la ilusión si cree que esto es posible cuando la votación fue por muy escaso margen. La sociedad todavía está dividida.

¿Ganó De la Espriella porque la población quiso regresar a un pasado, a un pasado que creía que era mejor? No, aquí eso no fue lo que pasó. Aquí siguen las debilidades de la democracia colombiana, siguen las inequidades. No es que estemos realmente en un nuevo país. Claro, hay unos caminos abiertos. Vamos a ver si De la Espriella los utiliza bien. Pero, básicamente, De la Espriella obtuvo votos producto de la fatiga anterior.

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La votación de centro se plegó a De la Espriella para evitar a Petro, no porque creyera que el liderazgo de De la Espriella es un liderazgo superior. Me pregunto sobre el señor Fajardo que, con todas las dificultades de su campaña, obtuvo un millón de votos en primera vuelta. Ese millón de votos, en buena parte, terminó votando por De la Espriella, pero no por su liderazgo, sino por la coyuntura.

Espero que De la Espriella tenga la sindéresis de no creerse el cuento de que tiene un mandato para refundar a Colombia.

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Cuéntenos un poco más de ese concepto de "anticandidato" que le atribuye a Cepeda en el libro.

Como las encuestas mostraban un triunfo del Pacto Histórico, la campaña fue inusual, por decir algo. Un jefe de Estado o aspirante a jefe de Estado puede leer un documento, leer no es un crimen, pero era una campaña muy aislada, muy asordinada, como en una torre de marfil.

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Y eso hacía que, además, Iván Cepeda, que obviamente no podía manifestarse contra Petro por razones electorales, tampoco podía caer en el silencio absoluto frente a los errores y los desmanes del Gobierno.

Fue una campaña gris, con la creencia de que iban a ganar. Cuando observaron el riesgo de perder, ya era tarde. Allí ocurrió, entonces, algo extraordinario: el doctor Petro llegó a la conclusión de que quien salvaba la campaña era él, sin darse cuenta también de que buena parte de la vulnerabilidad de la campaña era producto de sus errores, y entonces opacó completamente a Cepeda, quien desapareció prácticamente al final de la campaña.

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¿Cuáles son las dos deudas históricas que usted afirma que deja la izquierda en este momento? ¿Cree que las va a poder solucionar?

Para mí la pregunta es: ¿cuál es la gran deuda de Petro y con quién? Y yo diría que es con la izquierda misma, porque realmente Petro terminó desaprovechando una oportunidad por su maximalismo verbal.

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Él quedó preso de una retórica y de muy pocas realizaciones. Y me parece que si alguna deuda tiene Petro no es con la derecha, porque finalmente la confrontación era inevitable.

Yo lo asimilo en el libro a ese jugador de fútbol que va ganando en las etapas iniciales, pero cuando el partido termina en los penaltis, bota el último penalti y es el día en que pierde las elecciones.

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Un vacío producto del exceso de petrismo frente a las reales posibilidades que, por lo tanto —y es la segunda reflexión—, deja en vilo una izquierda que hubiera podido continuar en un proceso más progresivo y no tan impaciente de ir generando estructuras desde la izquierda más estables y sostenibles, que fue lo que no logró.

Usted hace toda una reflexión sobre el liberalismo y hace un ejercicio de explicar cómo ese concepto de lo liberal ha ido mutando en el tiempo. ¿Por qué le interesaba detenerse en esta idea?

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Primero, para que —parecería obvio— no haya confusiones, cuando yo hablo de liberalismo no me refiero al Partido Liberal. El Partido Liberal ha perdido su rumbo, está preso de la mermelada. Yo le veo un papel realmente muy pobre, acomodándose simplemente a las ventajas que da apoyar al gobernante de turno. No tiene brújula el liberalismo en este momento.

En el caso de Colombia, el liberalismo que originalmente era el culto a las libertades, a la libertad religiosa, al Estado laico, a la libertad de prensa, fue cambiando más bien hacia una política socialdemócrata, al intervencionismo de Estado en la búsqueda de niveles de equidad.

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Y luego, hoy es más que todo un llamado a la preservación del Estado de derecho. No por nostalgia, no porque se considere que el pasado fue mejor, sino porque lo que sí se está viendo frente a la democracia, ya lo dije, es precisamente la llamada democracia iliberal, que es la que se aleja cada vez más, sobre todo de la idea central del mundo civilizado, que es el pluralismo, el respeto a la diferencia.

Eso es lo que se está perdiendo. La noción de liberal hoy es el defensor del Estado pluralista y respetuoso y que salvaguarda la Carta de Derechos.

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Para usted, la democracia contemporánea tiene varias dolencias. Una de ellas es la crisis de representación, y eso, parece, creo que ocurre en Colombia en este momento.

Es que durante mucho tiempo, cuando se veían las dificultades y las que yo llamo dolencias de la democracia, se le atribuían a la representación, no al corazón mismo de la democracia.

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Lo que se decía: no, es que está desprestigiado el Congreso, es que los órganos representativos realmente se dedican a cuestiones secundarias, es que hay problemas de financiación de las campañas, es que además hay corrupción e inmoralidad y, por lo tanto, el daño está en las cañerías y no en la estructura del edificio democrático.

Ya eso no es así. Hoy lo que está en riesgo es el corazón de la democracia, que fundamentalmente, repito, es una estructura de separación de poderes, de respeto a las ideas ajenas y de pluralismo.

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Eso es lo que se está poniendo en juego con estas democracias iliberales. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta es muy difícil de responder. Este es un momento todavía de transición. Uno no puede predecir cómo va a ser la democracia dentro de 20 o 30 años, si la tecnología va a ayudar o si, como dicen algunos, al contrario, la inteligencia artificial es un riesgo.

Las redes sociales creímos que eran la democratización de la información y resulta que ahora estamos presos del algoritmo. El ser humano cada vez está más insatisfecho, hay como una ansiedad, una angustia permanente, difusa en la sociedad, y entonces se dice: no es por las carencias materiales. Eso no es cierto.

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Yo cuento allí, basándome en un autor importante, cómo los 100 años últimos del imperio de la democracia han significado un crecimiento enorme de la economía. Y, sin embargo, la democracia al mismo tiempo cada vez está más dolida, más debilitada porque es la canasta familiar la que ha ido creciendo con nuevas necesidades, con nuevas inquietudes.

El ser humano hoy es preso de sí mismo, ya no preso de un patrono, como pensaba Carlos Marx, sino de la necesidad de su propio triunfo. Las personas hoy estamos embebidas en la competitividad. El amo somos nosotros mismos y, por lo tanto, la angustia viene de adentro. Y todo eso es lo que está cambiando también el comportamiento de una democracia en la que ya no basta solo con satisfacer salud, techo y trabajo, sino necesidades crecientes, cada vez más sofisticadas.

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Ahí es donde es imposible predecir el final de esta saga. Lo que sí es posible decir es que no basta con la nostalgia del pasado. Por ejemplo, las últimas reformas electorales en Colombia: lo que nos hemos dedicado es a tratar de reconstruir los partidos a la manera como eran.

Esa es una ilusión. La política no va a volver a ser igual. Se ha personalizado aquí y en todo el mundo. Influye el dinero y ha adquirido un carácter performativo. La política hoy es una profesión para la escena, para las luces, para la farándula. Y ahí es donde creo que el esfuerzo de la humanidad debería ir, a ver de qué manera descubrimos unas nuevas formas democráticas.

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Pero lo que sí es importante es no renunciar a lo esencial, que es el pluralismo, el respeto a las ideas ajenas, a la convivencia de distintas fuentes de poder.

Quisiera que profundizáramos en eso último, porque le iba a preguntar por esas otras dolencias que señala de la democracia. Por ejemplo, usted lleva muchos años en la política y ha visto esa transformación del debate al espectáculo. ¿Qué implicaciones ha visto usted que tiene el ingreso de las redes sociales al ejercicio de gobernar y de la democracia?

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Sí, la política nunca ha sido fácil. Habría que preguntarle a Sócrates para saber cómo se desarrollaba la política. Pero sí se ha deteriorado porque lo que ha perdido espacio es la reflexión y ha ganado espacio, como ya lo dijimos, el espectáculo.

El algoritmo. Cuando uno cree que es más libre hoy, que busca más fuentes de información, que las redes le brindan una realidad más completa, más cuidadosa, más reflexiva, en parte sí hay más información.

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Hay información que en los medios tradicionales no salía. Pero en un batiburrillo y una mezcolanza, casi que un sancocho de pugnas, uno termina siendo conducido por el propio algoritmo, que se le mete en la vida privada, estudia sus deseos y los manipula, de tal manera que, de alguna manera, las redes sí han contribuido a que se pierda la reflexión, a que el impacto mayor sea el del insulto y a que la política, por lo tanto, que nunca ha sido fácil, ahora sí sea francamente una actividad casi que repugnante.

Usted señala que todo eso es caldo de cultivo para el populismo.

Claro, porque el populismo hace una descripción de la sociedad incorrecta. Dice: “hay una élite corrupta y nosotros somos el pueblo”. El populismo es un instrumento, una herramienta, no es de izquierda ni de derecha.

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El caudillo dice que va a ser él quien realmente oiga al pueblo y sea la voz del pueblo, lo cual es un acto de ficción. Yo digo que la separación de poderes tiene mala suerte porque mucha gente no entiende por qué hablamos de la separación de poderes y les parece que es una cosa menor, como si fuera la arquitectura: cómo se construye una casa, dónde va la cocina, dónde va la sala. La separación de poderes es la esencia del respeto a los demás y, por lo tanto, la esencia para impedir la autocracia. Esa es la clave que es la que se está perdiendo.

Ha contribuido a enturbiar el ambiente de reflexión y de capacidad de oposición razonable también de quien no está en el poder.

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¿Por qué considera que “hay momentos en la historia de un país en que el principal deseo político no es el entusiasmo sino el silencio”?

Porque es que no estamos pensando, sino actuando. Y, en segundo lugar, porque hemos llenado el entorno político solo de insultos.

Los problemas de Colombia siguen siendo los mismos. Lo que ganó fue la fatiga contra el régimen de Petro. De alguna manera, lo digo con respeto, el gobierno de De la Espriella es hijo del gobierno de Petro, en la medida en que hay una simbiosis entre los dos.

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¿Qué opina de lo que está pasando con la JEP?

Lo que hay que hacer es buscar un acuerdo entre el Gobierno y la JEP, porque me parece que hay razones de lado y lado. En lo que se equivocaría el Gobierno es en creer que puede desaparecer la JEP, ahogarla y que no pasa nada. Es un error porque es un acto de perfidia desarmar a unos violentos y luego decir: “ya no cumpliré”. También la JEP cubre a militares que se excedieron en el cumplimiento de sus funciones y es una norma constitucional estable que hay que cumplir.

La JEP tampoco puede enconcharse en una defensa ciega, porque sí ha cometido errores. En primer lugar, ha pasado demasiado tiempo. Cuando nosotros negociamos la solución de justicia transicional, lo que teníamos en mente eran sistemas mucho más expeditos, más rápidos, donde lo que se podía era generar, a través de macrocasos, condenas a sanciones con cierto sentido colectivo que permitían superar muy rápidamente esa fase de justicia transicional.

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En segundo lugar, la JEP se engolosinó demasiado en el procesalismo y empezó a inventar caminos procesales que lo que hicieron fue entorpecer esa labor que debió haber sido mucho más sencilla.

Y, en tercer lugar, hay muchas críticas a la fronda burocrática, al tamaño. Yo creo que la JEP tiene que hacer también un esfuerzo de abreviar, concluir su tarea y acomodarse a nuevas realidades presupuestales.

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Es cierto que el Gobierno ha anunciado recortes en todos los organismos y no hay razón para que la JEP no tenga que acomodarse a esa nueva situación. Y, por último, lo que yo sí creería que es importante es que no pensemos en la prórroga del mandato de la JEP.

La JEP lo que tiene que hacer es cumplir y cumplir rápido y dar por terminada una tarea. Advirtiendo, eso sí, que es un elemento central para la implementación de un acuerdo que se celebró con la guerrilla más poderosa, a la que hay que reconocerle que dejó las armas y que está por fuera de la violencia.

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Ya se van a cumplir 10 años de la firma. ¿Y cuál es el balance de esta década?

Perjudicaron muchas cosas, pero en general yo sí creo que el cumplimiento ha sido muy poco intenso. Realmente es un cumplimiento débil en todos los órdenes.

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Por ejemplo, el punto 2, sobre la reforma política, en la práctica no se ha tocado, no se ha cumplido. Lo único que se ha logrado es el Estatuto de la Oposición, pero venía de la Constitución del 91.

Realmente hay terrenos de lo acordado donde es muy poco lo que se ha avanzado. Al parecer vamos un poco mejor en materia de reforma rural, pero todavía creo que muy por debajo de estándares que son necesarios.

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La reforma rural es estratégica para Colombia, no es solo un acto de justicia con los campesinos. Es un reacomodamiento de una economía que tiene que terminar siendo más productiva en su conjunto.

Yo creo que todavía hay tiempo, habría la opción de revigorizar el cumplimiento del acuerdo, donde hay muchas respuestas para Colombia, pero desafortunadamente ha habido mala suerte.

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El doctor Petro dijo que iba a cumplir a rajatabla y realmente fue más bien una mirada despectiva sobre lo que se hizo en La Habana. Duque estuvo siempre contra el acuerdo, pero en los PDET, en los planes de desarrollo territorial, se logró algún avance.

Y los anuncios ahora son de un desmonte del acuerdo, lo cual francamente me parece tremendamente erróneo. Luego me parece que se acumulan muchas frustraciones y que, por lo menos en este Gobierno, salvo que ocurriera algo inusitado, no ve uno muchos deseos de vigorizar la implementación del acuerdo.

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¿Cómo cree que va a impactar lo que viene en estos años en materia del acuerdo?

Primero va a ser popular, porque el grado de deterioro fue tan grande en el gobierno anterior que ahí De la Espriella va a tener un camino amplio de mantener una popularidad sostenible. Pero, al menos en las formulaciones de campaña y en lo que va corrido del Gobierno, las complejidades del problema de orden público en Colombia son enormes y no basta con disparar.

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Me parece que aquí hay una combinación de elementos que incluyen más eficiencia militar y policial, pero también más inteligencia, una acción más conjugada con la Fiscalía, con la judicialización.

Lo que ha ocurrido es que ya no estamos ante ejércitos guerrilleros del pasado, sino ante la multifacética presencia de grupos desarticulados, sin ningún interés político, pero que conviven con la población. De alguna manera la violencia se ha vuelto endémica, está en la población. Luego no se trata simplemente de dar bala, porque habría que preguntarse: ¿darle bala a quién? Pues a los violentos, sí, pero es que muchas formas de criminalidad están imbricadas en la organización social.

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Hay que esperar que el Gobierno vaya perfeccionando su tarea, porque sí es necesario, por ejemplo, un gran esfuerzo de recuperación del control territorial, que se agravó de manera muy nociva en el gobierno anterior.

Pero hasta ahora lo que vemos son acciones rutilantes y una cierta forma simplista de mirar un tema tan complejo.

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