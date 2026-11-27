La imagen de Pinocho ahorcado en un roble condensaba parte del desencanto de Carlo Collodi y su mirada crítica sobre los problemas de la Italia del siglo XIX. Aquella marioneta hecha de un trozo de madera, de nariz puntiaguda y apariencia sombría, que se alejaba del tono amable e infantil que tendría la versión de Walt Disney décadas después, daba cuenta de las preocupaciones que el intelectual, escritor y periodista florentino tenía sobre la sociedad que lo rodeaba.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Historia de una marioneta” (Storia di un burattino), como se llamó en un principio Pinocho, comenzó a publicarse en 1881 en las páginas del periódico Giornale per i Bambini. Era un personaje marcado por la pobreza y por la realidad hostil que enfrentaba el campesinado de aquella época.

Lea también: Siri Hustvedt: hablar de Paul Auster o el ser amado es "una forma de resucitarlo"

La mentira que le hacía crecer la nariz, tan característica de sus adaptaciones posteriores, era apenas uno de sus defectos. Pinocho, por ejemplo, llegó a provocar el arresto de Geppetto, el hombre que lo creó y que también luchaba por sobrevivir en la cruda Italia. Después de ese episodio, cuenta el Smithsonian Magazine, la marioneta “experimenta un hambre tan intensa que se podía cortar con un cuchillo”. La revista señala que Pinocho “pasa gran parte de la historia angustiado por encontrar algo para comer”.

Daniele Rossini, secretario de la Fundación Nacional Carlo Collodi, dijo a EFE que esa historia “era un reflejo de una cultura, de una civilización toscana, campesina, rural, con todas sus injusticias”.

Cuando llegó al capítulo 15 de la historia, Collodi dejó a Pinocho ahorcado en un roble por los personajes de la Zorra y el Gato, que querían robarle las monedas de oro, una escena que parecía anunciar el final de ese universo. “Y no tuvo aliento para decir más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y, dando una gran sacudida, se quedó tieso”, escribió el autor italiano.

Roberto Vezzani, también miembro de la Fundación Collodi, dijo a la BBC que, desde su perspectiva, el escritor “quería terminar la historia en una especie de objetivo moralista, en el sentido de que si no actúas como un buen chico, puede pasarte algo malo”.

Pero con ese desenlace llegaron los reclamos de los lectores, que no estaban dispuestos a despedirse así del personaje. Entonces Collodi cedió y retomó los capítulos de la historia que, dos años después, se reunieron en un libro titulado “Las aventuras de Pinocho”.

El intelectual que tuvo las escuelas en el centro de sus preocupaciones

Antes de ser reconocido como el escritor de Pinocho, Collodi fue, ante todo, un hombre atravesado por las luchas de su época y por el Risorgimento, el movimiento ideológico y literario que condujo al pueblo italiano a liberarse del dominio extranjero y que derivó en la unificación de Italia.

La página de la Fundación Collodi lo describe como “un verdadero intelectual del Risorgimento: se comprometió directamente con la unidad de Italia también como militar voluntario, en 1848 y en 1860. Entretanto se había dedicado a escribir dramas y relatos. En 1856 usó por primera vez el seudónimo Collodi, con el que firmó, entre otras cosas, todos sus libros para niños y para las escuelas”.

Esa fijación por las escuelas nacía de una idea de la que estaba convencido: cuando los niños tenían un hueco en el estómago no podían avanzar. Así lo recuerda la revista del Smithsonian.

Le sugerimos: Gérard Depardieu irá a juicio por presunta violación a la actriz Charlotte Arnould en París

Su postura estaba, además, permeada por el contexto de la unificación de Italia, proclamada formalmente en marzo de 1861, veinte años antes de que la historia de Pinocho conociera las páginas de los periódicos. Según reseña Smithsonian Magazine, cuando ocurrió esa integración de estados independientes para formar una sola nación, apenas el 25 % de los italianos sabía leer y escribir.

“En una carta abierta titulada ‘Pan y libros’, argumentaba que todos los seres humanos necesitaban comer y beber, estar protegidos de las inclemencias del tiempo y tener un lugar donde dormir. Era un mundo cruel, donde imperaba la ley del más fuerte, y la única salida era la educación”, añade esa revista.

Publicidad

Fue tanto su interés por la educación que al final “contribuyó a la modernización de la escuela en Italia con una serie de exitosos manuales escolares”, según describe el Diccionario Histórico de la Traducción en España.

Su camino a las letras

Una de las primeras publicaciones de Collodi como periodista fue en 1848, en Il Lampione, un periódico de sátira política. Antes había pasado por el seminario, al que ingresó a los 12 años, pero en 1842 decidió abandonar esa formación religiosa y dedicarse al estudio de la retórica y la filosofía.

Publicidad

“La causa de la unificación nacional italiana eclipsó su vocación, y se dedicó al periodismo como medio para apoyar al Risorgimento en su lucha contra Austria. Con la fundación del Reino de Italia en 1861, Collodi abandonó sus actividades periodísticas y militares”, recuerda la Enciclopedia Británica.

Su trayectoria como escritor profesional, que lo llevaría a eternizar en papel y tinta a Pinocho, “comenzó alrededor de los 20 años, cuando editó los catálogos anotados de una prestigiosa librería florentina, y luego comenzó a publicar (1847) en L’Italia Musicale”, según se lee en la página de la fundación.

Publicidad

Lea aquí: Modista aparte: 25 años sin Delia Zapata Olivella

Collodi fundó y dirigió numerosos periódicos, entre ellos Il Lampione, clausurado por la censura tras los levantamientos de 1848 y reabierto en 1859, después del plebiscito por la anexión de Toscana al Piamonte y el fin del Gran Ducado. En sus páginas, recuerda la Fundación Collodi, convivían artículos de “gran ingenio humorístico” con “extraordinarias caricaturas políticas”.

Al morir, en 1890, Collodi era reconocido como periodista, humorista, autor de libros didácticos y defensor de la unificación de Italia. El lugar que ocuparía en la literatura y, más tarde, en el cine, todavía estaba por construirse. La fundación que lleva su nombre recuerda que el valor artístico y educativo de Las aventuras de Pinocho comenzó a reconocerse a principios del siglo XX. Desde entonces, Pinocho ha tenido muchas vidas, distintas a las que guarda la historia de la Italia del siglo XIX. Entre ellas, la que le dio Walt Disney y la de Guillermo del Toro con una película que obtuvo el Óscar a mejor animación en 2023.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

