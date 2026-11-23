No hay historia relacionada con los “falsos positivos” que no retrate la tragedia que resultó este episodio para la historia de Colombia y de su conflicto armado. La que encontró Catalina Oquendo, que lleva desde 2006 cubriendo este tema, es dolorosa como todas, pero con la particularidad que aquí no hay metáfora, sino que aquí, en efecto, un hermano encontró a otro que habría sido asesinado para ser presentado como una baja en combate entre el Ejército y la extinta guerrilla de las Farc.

“Es el tema que me ha atravesado periodísticamente, al que vuelvo permanentemente. Desde esa época conseguí un documento que hablaba de 29 primeras denuncias en Antioquia. Sé que en otras regiones había otros colegas haciendo lo mismo. Durante muchos años estuve con ese documento, todavía lo tengo. Viajé a España, a Argentina, a Colombia, y era algo que me estaba resonando siempre: tengo que hacer algo con esto, ¿qué pasó con estos 29 casos? Ese documento significaba una pregunta para mí como periodista: ¿Qué más podía haber hecho para que estos crímenes no fueran de la magnitud que terminaron siendo? Empecé a hablar de 29 y terminaron siendo 7.837, al menos, porque es una cifra tentativa y, según los mismos militares, puede ser más”, contó Oquendo en entrevista para este diario.

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La periodista y escritora colombiana cubrió los departamentos de Antioquia y Chocó, pero una vez se vino a vivir a Bogotá, tuvo acceso a otras regiones. Luego empezaron las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que los militares empezaron a contar lo que había sucedido y lo que le empezó a impresionar fue que se negara lo que los mismos victimarios confesaron.

“Quedé muy impactada con el nivel de negacionismo que empecé a ver y dije: necesito hacer algo con esto, por lo menos para que quede un documento que muestre que esto efectivamente ocurrió. Ahí empecé a buscar las historias. Tenía demasiados casos. Un camino era mirar qué pasó con estos 29 casos. Otro, por supuesto, era hablar con los militares que finalmente aparecieron en el libro, porque quería justamente eso: que fueran ellos mismos los que contaran cómo, desde su perspectiva, creen que ocurrió. ¿Cómo llegamos a este nivel de deshumanización en el que quienes nos deben proteger terminan asesinando personas que estaban buscando trabajo? Esa es la modalidad más tradicional, aunque luego encontré que había otras modalidades muy sofisticadas y tenebrosas. Pero la que más conoce el país, la principal, es esa, que también habla de una destrucción de la confianza en una institución y en la que se vulnera algo muy colombiano. Ese es un poco el origen del libro. Y luego, en la búsqueda, aparece la historia de los hermanos Montes, con la que finalmente me quedo para que atraviese esta obra”.

Hay un momento en el que está hablando con uno de los militares y usted recuerda las veces en que les ha preguntado también a jefes paramilitares por ese primer asesinato que cometieron. ¿Por qué le ha interesado explorar el lado de los victimarios? ¿Cómo ha hecho para resistir esas historias y conocerlas?

Yo creo que es una gran pregunta del periodismo: ¿se debe o no se debe entrevistar a victimarios? No hay una respuesta única, pero siento que en este caso era importante la voz de ellos para tratar de entender, porque son centrales en estos crímenes.

A mí siempre me ha importado mucho esa pregunta porque digo: ¿qué le pasa a un ser humano cuando cruza esa línea en la que destruye la vida de otro? ¿Qué le pasa en su cabeza? ¿No le pasa nada? ¿Sigue adelante? ¿Se queda pensando toda su vida en esa primera muerte? Siempre me ha llamado mucho la atención cómo entender eso.

En el ejercicio periodístico me ha tocado entrevistar a muchos personajes de ese tipo, casi todos paramilitares, porque cuando empecé en periodismo me tocó cubrir mucho la desmovilización paramilitar. Eran a los que tenía acceso. Por supuesto, también exguerrilleros.

Creo que hay algo de irresponsabilidad en un punto, sobre todo en los inicios, como de la juventud, de preguntarles cualquier cosa. Recuerdo mucho esa historia de un paramilitar que no se quitaba las gafas y le dije: "No puedo seguir hablando con usted así porque no sé si me está mintiendo. Por favor, quítese las gafas". En otro contexto, ahora digo que yo no debía hacer eso.

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Pero creo que Colombia ha exigido que los periodistas seamos muy recursivos, muy atrevidos, y que nos toque lanzarnos a conversar con estas personas que finalmente han hecho el destino de nuestro país, lamentablemente.

En este caso hay que escucharlos, por supuesto, con una mirada escéptica y crítica, que espero que se haya visto en el libro, porque hay mucha duda sobre lo que ellos me dicen también. Una mirada desde mi escepticismo frente a las razones por las que hablan en este momento, por las que deciden finalmente contar las cosas que están contando.

¿Por qué decidió partir de esta historia de los hermanos Montes para abordar el caso de los "falsos positivos"?

Primero, porque me parecía una historia que ocurría en vivo, que me permitía contar un caso momento a momento, porque ocurría dentro del Ejército. Eso para mí era muy interesante, porque si esta persona era soldado, vivió esta situación y le pasó todo lo que le pasó, ¿qué puede esperar el resto? Me preguntaba mucho eso.

También sentía que era una historia ambigua. Este muchacho pudo haber sido parte de esa tropa que terminó con la muerte de una persona que, por el azar, él se dio cuenta de que era su hermano.

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También porque sentía que parecía una novela negra, que tenía todos los elementos, pero además era real. Uno dice: parece absolutamente inverosímil. Hasta que no tuve el expediente y pude verificar dato a dato, no me senté con tranquilidad a escribir ni decidí que fuera el hilo del libro, y porque quería que fuera una historia y no un informe pesado, con datos y documentos que también aparecen ahí, pero traté de que el peso lo tuviera la historia. ¿Por qué? Porque siento que los colombianos hemos estado muy distantes de los asuntos del conflicto, primero por cansancio, porque lo hemos vivido. Entonces es como: "Ay, ¿me voy a leer otra historia de estas? No, qué pereza".

Quería que fuera una manera de que el lector se volviera a conectar, de que los colombianos se volvieran a conectar con una historia humana en el fondo, porque es la decisión de un muchacho, en ese momento muy joven, frente a una institución, frente a una tropa, frente a sus superiores, frente a la decisión interna de qué hago con la vida. Quería que fuera una manera de llegarles a otros lectores que tal vez están cansados de los temas del conflicto y de la manera en que a veces los periodistas lo hemos presentado, también con mucha cifra, con una cosa fría.

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Hay una reflexión sobre el lenguaje que atraviesa el libro. En un momento dice que Colombia es el país de los eufemismos. Más adelante cuestiona conceptos como "legalizar" y también habla de las canciones que cantaban los militares para interiorizar el odio hacia el enemigo. ¿Qué encontró en ese lenguaje y en esa incapacidad para nombrar las cosas como son?

Primero, que no era una cosa solo de los militares. Eso, por supuesto, está y habla de la doctrina. Uno de los militares decía: "Es que claro, si desde los 17 años estoy escuchando estas frases, estoy cantando esto, pues a la hora de actuar ya lo tengo naturalizado, está dentro de mi cabeza, está dentro de mi ser. Marcho con eso todos los días, canto eso todos los días".

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Pero la reflexión va más allá de los militares y es un poco más amplia para la sociedad. Es cómo dejamos que el lenguaje construyera una idea de otros que no valen, otros que son números, otros que no me importa si mueren, si no me toca a mí. La reflexión que hacía es que desde el periodismo contribuimos a eso. Tomamos el lenguaje de las fuentes, entonces actuamos también con una mirada muy militar: "abatido, neutralizado, legalizado". Ya lo viví y lo estoy viendo otra vez ahora: el lenguaje está volviendo a permitir que el otro se deshumanice.

Por otro lado, la dimensión de cómo evitamos decir las cosas los colombianos. Me preguntaba por qué los colombianos no queremos decir las cosas como son. Entonces recordaba frases como cuando hablaban de desplazados: "migrantes internos". No es lo mismo. "Falsos positivos" es un concepto que apareció luego para decir cosas muy graves. No era solamente secuestrar, matar, vestir, falsear la vida de otro, sino todo lo que implicaba en términos de corrupción y luego mantener la impunidad. Era una cosa muy sofisticada que resumimos en una contradicción que es "falsos positivos".

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Por eso digo que es el gran eufemismo colombiano. Para mí ha sido el peor y el gran eufemismo, porque habla de eso: ¿eran positivos para quién? Para los resultados de estos muchachos, pero no eran tampoco falsos, eran personas.

En el libro hay una que casi nunca me han preguntado, pero que me llamó la atención y me pareció muy fuerte. Había un militar que me decía que lo que pasó en Colombia es que se amplió una palabra en el lenguaje: "los acostados". A mí me pareció una metáfora de lo que también ha sido Colombia. Él lo decía: "El que más acueste es el que vence". Y yo creo que nada más equivocado que eso. Había un intento de reflexión sobre por qué nos quedamos en un lenguaje de la guerra y seguimos patinando ahí y no logramos salir de ahí. Lo veo otra vez, lo veo regresando, entonces me parece que vale la pena volverlo a mencionar.

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Usted habla de Puerto Libertador como un pueblo parecido a muchos en Colombia. De alguna manera puede ser un espejo del país, porque allí han estado distintos actores del conflicto armado. Después de tantos años de guerra, ¿cree que en algún momento ese trabajo de construcción de paz dará resultado? ¿Cómo aporta un libro como este a ese proceso?

Quisiera pensar que sí, pero en este momento lo estoy viendo muy distante. Siempre pienso en 2017, 2018, cuando Colombia vivió un pedacito de, no paz completa, pero sí una normalidad en algunos pueblos. Entonces digo: si se pudo en un momento, ¿por qué no se puede repetir? Creo que la razón está en lo que en el libro llamo la gente que toma las decisiones en oficinas climatizadas, no en ese calor de Puerto Libertador, no en esa humedad, no en esa selva tan variable.

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En el libro, como referentes, tomo mucho a Alexiévich, la premio Nobel, y leí muchísimo Voces de Chernóbil. Las historias eran tremendas y había una que no quiero decirte mal la frase, pero decía algo sobre por qué le contaban las historias a ella. Decía: "Porque nosotros queremos que en algún momento, tal vez más adelante, cuando no estemos nosotros, estas palabras queden", y yo quiero que quien lea este libro, no sé, en diez años o en menos, entienda que esto efectivamente pasó. Si por lo menos sirve para eso, para que una persona menos niegue que esto ocurrió, quedo tranquila.

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Pero sé que es un proceso absolutamente difícil y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos salir de ese remolino en el que estamos. Viviendo en Argentina, leyendo todo el tema de las dictaduras del Cono Sur, pienso que ellos llegaron a un consenso en que cosas como estas ya no son tolerables. Hay discusiones, hay negacionismo, pero esto ya no se toleró. A Colombia le ha costado mucho tiempo, pero espero que en algún momento lleguemos a ese consenso de que por lo menos estas cosas, como los "falsos positivos", no sean tolerables.

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Si ellos pudieron con unas dictaduras feroces, yo esperaría que nosotros podamos hacer lo mismo. Lo que pasa es que esto ocurrió en democracia. Ni siquiera hemos sido capaces de ponerle nombre a que esto ocurrió en una democracia formal, pero que aplica perfectamente a contextos como los de las dictaduras del Cono Sur.

En el libro también aparecen las víctimas, las madres de Soacha y los procesos de perdón, reconciliación y memoria. ¿Cómo vivió ese acompañamiento y qué le quedó de ser testigo de esos encuentros?

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Primero, una contradicción personal tremenda porque, como colombianos, casi todos somos católicos, cristianos, creo. Pero me costaba mucho: ¿qué haría yo en un caso como ese? ¿Perdonaría, no perdonaría? Me impresionaba sobre todo la caridad de las víctimas colombianas, la nobleza para perdonar ese tipo de hechos. Eso era lo primero que me conflictuaba.

Segundo, la valentía de esas mujeres de pararse frente al hombre que le quitó la vida a su hijo y preguntarle qué fue lo último que dijo. A mí eso me impactaba muchísimo. Había muchos testimonios genuinos y otros que sentía que no tanto. Verlos llorar, ver llorar a hombres que tuvieron tanto ego en la guerra, me parecía absolutamente impactante.

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Yo sé que las audiencias ahora estpan públicas y me impresiona que la gente no las vea, porque creo que hay un laboratorio sobre humanidad enorme, que por supuesto es difícil para mucha gente aceptar y entender. Me cuesta incluso a mí, pero habla mucho de la caridad de las personas, de las víctimas en Colombia, que han aceptado situaciones horrorosas y siguen perdonando.

Sé que no es, por supuesto, el único objetivo, ni tienen por qué perdonar. Pero se dan las circunstancias y las condiciones para que algunas decidan hacerlo. Había otros casos en los que las mujeres decían: "No, yo no soy capaz. Usted me da su información, usted se beneficia, pero hasta aquí llegamos. No soy capaz de perdonar en este caso".

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El libro fue publicado bajo el sello Aguilar.

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que ha hecho la JEP y sobre lo que está pasando actualmente con esta institución y el nuevo gobierno?

Creo que la JEP es necesaria. Uno puede tener críticas sobre el camino que eligió Colombia frente a estos crímenes y los de los exguerrilleros también, por supuesto. Pero el país decidió en su momento esto y creo que en ese marco ha sido útil.

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Ha sido necesaria para muchas víctimas, les ha dado reconocimiento. Ellas muchas veces dicen: "En la justicia ordinaria nosotros éramos maltratadas, porque había muchos casos separados, dispersos, y en la JEP nos han tratado con respeto en la mayoría de los casos”. Por supuesto, hay personas que no están de acuerdo con esto.

Creo que ha generado información que no teníamos, tanto de crímenes como los falsos positivos como de crímenes que creíamos ya muy conocidos, como los que cometieron las FARC. No sabíamos la dimensión del reclutamiento infantil, por ejemplo, en el caso de la guerrilla. No sabíamos, o sí lo sabíamos, pero los exguerrilleros no habían querido aceptar los tratos, la esclavitud, otros delitos que habían pasado por debajo de la gravedad de sus crímenes. Creo que en esa medida ha servido para entender.

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Un punto importante para mí, aunque no es la misionalidad exclusiva de la JEP, es que la información que han dado muchos de estos comparecientes, como los llaman ellos, tanto del Ejército como de la guerrilla, ha servido para que se encuentren desaparecidos. Y a mí eso me parece lo más importante.

Insisto en que una persona que, tras diez años del Acuerdo de Paz, diga que esto fue una farsa, no ha escuchado ni ha tenido en cuenta a personas que encontraron a su familiar después de muchos años de hacerlo, gracias a la información que se aportó de forma judicial en la JEP o de forma extrajudicial en la Unidad de Búsqueda. Creo que hay que darle esa dimensión.

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Ahora, también creo que los ataques de hoy son los mismos ataques de las personas que atacaron el Acuerdo de Paz en 2016. Siento que es una reedición de los ataques, porque son personas que ni siquiera han visto los procesos, no conocen las audiencias, no han visto las sentencias. Siento que es una reedición en un momento en el que vuelven a tener el poder.

Creo que hay que rodearla. Por supuesto, es una entidad a la que se le pueden hacer críticas, como a cualquier entidad o institución del país. Pero entendiendo que no es un asunto solo económico, sino que hay unas narrativas que se están volviendo a editar y que para mí tienen que ver con las mismas críticas de 2016.

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Hay una parte del país a la que le cuesta volver a confiar en el Estado. ¿Cómo cree que se puede sanar esa herida y recuperar la confianza en las instituciones, que es tan importante para una democracia?

Primero, creo que en el caso del Ejército tiene que ser absolutamente impecable, porque después de esto fue una mancha horrorosa de destrucción de la confianza, muy grave. Recuerdo cuando la gente les levantaba el dedo a los militares en las carreteras. Era como: "Me están cuidando".

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Deberíamos volver a eso, deberíamos volver a tener una institución militar en la que todos volvamos a confiar. Creo que por eso, ahora que hay denuncias de tres o cuatro casos, es momento de que ellos mismos digan: "Ojo, vamos a investigar internamente, con rapidez, e identificar realmente qué está pasando ahí".

También, del lado de cómo volver a confiar, creo que la Fiscalía tiene que actuar de una manera más contundente, porque también aquí hay un fracaso de la justicia. Una acumulación absurda. Yo conocí 29 casos en 2006 y estamos ahora hablando de 7.837. Hay un fracaso enorme en ese trecho.

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Creo que esas dos instituciones tendrían que estar mucho más, casi que impecables, frente a acciones como estas, porque nosotros necesitamos una fuerza pública, una institución que nos proteja y una institución que investigue, que tienen que ser totalmente transparentes para que los colombianos podamos estar en democracia con tranquilidad.

En el libro menciona que varios militares han reconocido su responsabilidad, pero que los altos mandos, como generales y comandantes, no han tenido ese mismo gesto. ¿Qué piensa del caso del general Mario Montoya? Y, en cuanto a las responsabilidades políticas, ¿qué papel tuvieron Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, y Álvaro Uribe, como presidente?

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Primero, los altos mandos. Realmente hasta ahora los que han contado cosas son los soldados rasos, algunos suboficiales y algunos oficiales, pero hasta ahí va. Creo que hay un general que admitió omisión, pero con mucha dificultad. Mandos del nivel de Mario Montoya siguen sin aceptar, aunque cada vez hay más información.

La JEP ha documentado muy bien, sobre todo, su etapa en la Cuarta Brigada. Ahora tiene que hacer la investigación nacional, en la que tendría que evaluar cuál fue su papel como comandante del Ejército, pero cuando uno mira los casos, empezando por Cuarta Brigada, luego pasa al Comando Conjunto Caribe, entonces uno sí puede ir hilando.

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Hasta ahora, la información más contundente que hay tiene que ver con su paso por la Cuarta Brigada. Y en relación con lo que mencionabas de la Operación Orión, que le imputan por omisión, hubo 951 acciones contra la población. Te puedo omitir un caso, pero 951 violaciones de derechos humanos a una población, creo que es muy difícil que alguien pueda decir que no supo, que no vio. Ahí falta todavía.

También creo que por ahí vienen, pues no directamente de estos altos mandos, pero sí los ataques actuales a la JEP apuntan no solo a la narrativa de que es una entidad costosa, burocrática y lenta, sino a querer cambiar el diseño y que esos casos vuelvan a ser revisados en la justicia penal militar. Creo que más bien va la cosa por ahí, por ese segundo punto. ¿Y eso a quién le facilitaría la vida? A los altos mandos, en este caso.

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Sobre las responsabilidades políticas, la JEP tiene una limitación en su misionalidad: no puede investigar expresidentes. Por eso ni ha llamado a Santos ni ha llamado a Uribe. Santos pidió perdón en la Comisión de la Verdad, que es un acto simbólico nada más. En el caso de Uribe, ha ido variando sus opiniones al respecto. Sabemos que desde que dijo "no estarían recogiendo café" tuvo que rectificar gracias a las madres de Soacha. Luego dijo que había sido engañado. Ha habido una variación.

Pero en el caso de él hay una investigación solamente, que además está estancada en Argentina, en la jurisdicción universal, porque las víctimas sienten que en Colombia no tienen las posibilidades de avanzar más allá por estas limitaciones de la JEP y porque a los expresidentes los investiga la Comisión de Investigaciones del Congreso y nunca avanza. Ahí creo que hay un pedacito nada más de lo que podemos saber sobre falsos positivos, pero todavía falta una gran investigación nacional.

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La cifra de 6.402 víctimas se convirtió en un símbolo de los falsos positivos, pero usted señala lo dicho por la JEP de 7.837 casos -aunque ahora aumentaron- y advierte que pueden ser más. También señala que esta práctica no se limitó a los dos gobiernos de Álvaro Uribe, sino que venía de décadas anteriores. ¿Cómo abordó esa dimensión histórica en el libro?

Los 6.402 corresponden al gobierno de Álvaro Uribe, pues la mayoría de los casos. Y la JEP investiga, amplía porque va recibiendo más información, y este dato de 7.837 va desde 1990 hasta 2016. Más o menos coincide con lo que yo estoy encontrando en documentos desclasificados, por ejemplo, que hablan de que en los noventa ya Estados Unidos, en informes, decía: "Ojo, que hay un síndrome". Lo decía así: "Síndrome de conteo de cuerpos en las Fuerzas Militares".

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Luego, en el año 94, lo vuelven a decir, hablan de escuadrones de la muerte. Luego en el 97. Es algo que ya se sabía y que no solamente ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe, sino que del que tendrán que responder, por lo menos políticamente, muchos otros presidentes, pero lo que pasa en 2002 es que se empiezan a masificar, se masifican y se sofistican. Y solamente lo sabemos en 2008, pero mucha gente en Colombia cree que los falsos positivos solo fueron ese año, o que se sabe que fue 2008.

¿Por qué decidió titular el libro Los nuestros?

Porque quería que fuera una provocación en un momento en que nos están diciendo "los otros", "ellos", "ellos y nosotros", como una división: hay un grupo allá, un grupo que no importa, unos muertos que no importan, otros sí.

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Y porque sentía que en la historia de Luis Esteban y Leonardo primó eso, primó la sangre. Primó que él se paró y dijo: "A este muchacho no le pueden hacer nada porque es mío, es de mi familia, es un nuestro". Entonces, también era un intento de decir: bueno, ¿y qué tal si pensamos que esos que nos han dicho que son otros y no importan, en realidad son nuestros vecinos, nuestros hermanos? Sonaba una cosa muy cristiana, pero a mí me parecía importante también pensarlo así.

Y si nos vemos como un colectivo y no como un grupo dividido entre ellos y otros, tal vez esto no hubiera ocurrido a estos niveles. Es mi reflexión.

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