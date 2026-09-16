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Cineastas y ONG israelíes pro derechos humanos muestran su apoyo a los directores de ‘NAZA’

Las organizaciones humanitarias instaron, en un comunicado conjunto, a las autoridades israelíes a detener la incitación y las amenazas contra Yuval Abraham y Rachel Szor, los directores de ese documental sobre la matanza en Gaza que ganó un premio en el Festival de Cine de Venecia.

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Agencia EFE
16 de septiembre de 2026 – 06:57 a. m.
Ashdod (Israel), 15/09/2026.- A person on a scooter rides by a graffiti showing Israeli film directors Yuval Abraham (L) and Rachel Szor (R) with the word 'traitor' in Hebrew in the city of Ashdod, Israel, 15 September 2026. The two filmmakers Abraham and Szor won the Special Jury Prize at the 83rd Venice Film Festival for their documentary 'Naza’, which deals with the killing of civilians and the death toll in the Gaza Strip, and faces widespread public criticism in Israel. (Cine, Cine, Venecia) EFE/EPA/ABIR SULTAN
Un grafiti que muestra a los directores de cine israelíes Yuval Abraham (izq.) y Rachel Szor (der.), junto a la palabra “traidor” en hebreo, en la ciudad de Ashdod, Israel, el 15 de septiembre de 2026.
Foto: EFE - ABIR SULTAN

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Cineastas israelíes y 43 organizaciones israelíes pro derechos humanos mostraron este martes su apoyo a Yuval Abraham y Rachel Szor, autores del galardonado documental ‘NAZA’ sobre la matanza en Gaza, tras la creciente campaña nacional de amenazas contra ellos.

Las organizaciones humanitarias instaron, en un comunicado conjunto, a las autoridades israelíes a detener la incitación y las amenazas, así como a abstenerse de perseguir a los cineastas o a sus fuentes, estas últimas oficiales de la inteligencia militar israelí que dieron su testimonio bajo anonimato.

En contexto: Las razones por las que ‘NAZA’ y sus directores vuelven a incomodar al poder israelí

"La respuesta institucional ante la película y las amenazas contra sus creadores son propias de regímenes dictatoriales", señala el comunicado firmado por las ONG Peace Now, Adalah, B’Tselem, Doctores por los Derechos Humanos Israel o Rompiendo el Silencio, entre otras.

Por su parte, más de un millar de directores israelíes han firmado, a su vez, una petición en la plataforma colectiva Atzuma a favor de la "libertad de expresión y creación", e instando a otros a expresar su solidaridad con Szor y Abraham.

"En los últimos días, hemos presenciado una campaña sin precedentes de difamación e incitación contra los cineastas, y la distancia entre esta y la violencia y la amenaza física a sus vidas se reduce cada vez más", denuncian los artistas en su manifiesto, en el que recuerdan que "la función principal del arte y el periodismo es reflejar la sociedad en la que se desenvuelven, para generar un diálogo y un debate sin prejuicios, incluso cuando la realidad es difícil".

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Entre los firmantes, según el diario Haaretz, se encuentran los destacados cineastas israelíes Ari Folman -quien dirigió ‘Vals con Bashir’- , Shlomi Elkabetz o el documentalista Ran Tal.

"Esperamos que la película se distribuya en Israel lo antes posible y que todos puedan verla, formarse su propia opinión y generar un debate genuino y directo sobre la guerra en Gaza y sus consecuencias, un debate que apenas se ha producido hasta ahora en los medios de comunicación y la sociedad israelíes", añaden.

Ambos grupos rechazaron, además, la petición el ministro israelí de cultura, Miki Zohar, de retirar la ciudadanía a Abraham y Szor debido al documental, en el que 24 oficiales de inteligencia detallan de forma metódica la estrategia de aniquilación israelí en Gaza.

Las ONG exigieron también una investigación israelí "seria" sobre el alto número de víctimas en Gaza, incluidas civiles -según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 74.000 palestinos han muerto y unos 8.000 siguen desaparecidos-, y el libre acceso de periodistas a Gaza (a donde Israel no les deja acceder desde octubre de 2023).

El documental ‘NAZA’, producido por el diario británico The Guardian y que ganó el sábado el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Venecia, toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que morirá en un ataque aéreo, por ejemplo "20 NAZA". 

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Por Agencia EFE

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