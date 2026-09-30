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Cuando el mundo veía a Van Gogh como ‘un loco’, ella vio su genialidad

Helene Kröller-Müller fue la primera persona en crear una colección propia con obras de Vincent Van Gogh. Compró 15 en total que, luego, junto con otras obras de artistas modernos se convirtieron en un museo que ahora lleva su nombre.

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Nina Siegal
30 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
"Puente de Arles", obra de Van Gogh
"El puente Langlois en Arles con mujeres lavando" (188), de Vincent Ban Gogh, se encuentra en el Museo Kröller-Müller.
Foto: Vincent van Gogh

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Era abril de 1912 y Helene Kröller-Müller se encontraba en un frenesí de compras. No le interesaban los zapatos ni las modas más recientes; estaba a la caza del retrato de Madame Augustine Roulin de Vincent van Gogh.

Logró encontrar La berceuse, como se conoce a la pintura (también conocida en español como Canción de cuna), en una galería de París, y la compró en el acto. Al día siguiente, fue de galería en galería, en busca de más pinturas de Van Gogh, y se llevó a casa un gran botín: 15 en un solo viaje.

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Por Nina Siegal

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