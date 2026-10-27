"Yo concebí, escribí y revisé esta novela": David Silva, escritor señalado de haber usado IA

En el pronunciamiento, publicado este martes 27 de octubre, Silva Rojas explicó que la novela surgió de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que llegan a Ica para…

"Soy el autor de Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla", afirmó en un comunicado David Silva Rojas, escritor peruano que quedó bajo sospecha de haber usado IA en un libro premiado por la editorial mexicana Almadía.

En el pronunciamiento, publicado este martes 27 de octubre, Silva Rojas explicó que la novela surgió de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que llegan a Ica para trabajar en el sector agrícola. "Mientras transcribía las entrevistas, comencé a escribir pequeños fragmentos en primera persona, reuniendo en una voz imaginada experiencias y sensaciones que me habían dejado aquellos testimonios. Al principio no pensaba escribir una novela. Esa decisión llegó después", se lee en el comunicado.

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Según indicó, en este momento, su prioridad está en "colaborar con la editorial y aportar los documentos" con los que se pueda hacer seguimiento a su proceso de escritura. Entre esos archivos, dijo, están las notas que escribió cuando tomó la decisión de convertir los fragmentos de su investigación en una novela. En ellas quedaron "algunas directrices que me servirían durante la escritura, por ejemplo, mantener siempre la perspectiva de la protagonista, utilizar una voz contenida y trabajar el ritmo mediante las repeticiones y los silencios", escribió Silva Rojas.

También indicó que guarda el manuscrito que continuó trabajando en Word. "Conservo versiones anteriores del manuscrito, mi cuaderno de notas y materiales relacionados con la investigación que dio origen a la novela. He estado reuniendo y organizando esa documentación para entregarla a la editorial Almadía y colaborar con la revisión anunciada".

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En efecto, el pasado 23 de octubre, esa editorial mexicana anunció que realizará una "revisión detallada, sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que puedan afectar a una obra y a su autor". Además, indicó que suspendería las actividades relacionadas con la presentación del libro en España.

La decisión de la editorial se conoció después de que el diario El País publicara una nota en la que señalaba que, según el programa Pangram, el 99 % del texto habría sido generado con IA, un resultado que, sin embargo, no demuestra por sí solo que la obra haya sido escrita con esa herramienta.

En ese contexto, el escritor señaló que aunque entiende que el uso de la inteligencia artificial abre interrogantes para el sector del libro, considera que "los resultados de una herramienta de detección, por elevados que sean sus porcentajes, no deberían tomarse como una prueba definitiva de cómo fue escrita una obra sin examinar otros elementos".

También expresó su respeto por Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, el jurado que escogió Donde el agua trabaja como ganador de I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. "Por ese mismo respeto, considero importante que la revisión se realice con cuidado y que sus conclusiones estén respaldadas por hechos", escribió.

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