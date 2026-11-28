Luego de cinco años, la Universidad EAFIT pudo retomar el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, que entre 2014 y 2019 se entregó de manera ininterrumpida y estaba logrando promover y resaltar nuevos talentos, además de la trayectoria de escritores consagrados de nuestro país. La celebración de su regreso se dio esta vez con el galardón para Diana Obando , que con “Noche, noche, noche”, su más reciente novela, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza, los sueños y la memoria.

Aunque fue publicada este 2026, la nueva novela de Obando nos regresa unos 15 años atrás cuando ella estudiaba su maestría en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional. Si bien para ese entonces tenía conocimientos en onironáutica -capacidad de navegar y explorar los sueños de forma consciente-, su práctica, admite, era “muy mental”, muy dada al pensamiento Lo que cambió un poco esta lógica fue el nacimiento de su primera hija. “El parto me puso radicalmente en el cuerpo, es la experiencia más brutal que he tenido. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con plantas asociadas al sueño. Entonces, eso cambió completamente mi perspectiva de lo que quería hacer con esa novela”, dijo en entrevista para este diario.

La naturaleza está muy presente en la literatura de Diana Obando. Antes ya habíamos podido notarlo en libros como “Plantas de ciudad” y “Siete plantas: historias de la gente sin nombre”. La escritora bogotana asegura que su familia viene de contextos campesinos, y que la historia con el campo es reciente, de su papá que creció en ese contexto y de ella yendo a las fincas de sus abuelos cuando era niña.

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“Justo es una de las cosas que me ha interesado tratar en la novela, porque es como: yo no tengo el mismo cuerpo que tiene mi abuela. O sea, yo no tengo el cuerpo de una mujer campesina. Yo no sé el rigor que es levantarse todos los días a las cuatro de la mañana a ordeñar. Pues, mejor dicho, a mi abuela le da mucho pesar verme a mí coger un machete. Incluso a mi papá; para mi abuela, mi papá es una persona a la que se le ‘endurecieron las manos’. O sea, que ya no sabe cómo hacer eso. Entonces siento que para responder esa pregunta tendría que más bien pensar en qué es eso que llamamos la naturaleza y por qué tendemos a pensar que hay una relación más franca, inmediata, transparente con la naturaleza de las personas que habitan directamente lo que llamamos ‘el campo’; o ‘la montaña’. Creo que para mí también ha sido importante, en mi propio proceso individual que ya no es el una persona campesina, sino que es generacionalmente alguien que habita la ciudad, recuperar la capacidad para contemplar la naturaleza también en la ciudad; eso ha sido un ejercicio deliberado, pensando en esta gente que somos ‘el tabaco de ciudad’, como dicen los abuelos muiscas, entonces, cómo es que nos ponemos en relación (con la naturaleza)”, aseguró Obando.

El libro empieza mencionando la cosmología kogui. ¿Por qué esa referencia?

Por un lado, el primer parto que yo tuve lo recibo en casa con un partero muisca. Y mucho de lo que es hoy el trabajo espiritual que se realiza desde esas comunidades muiscas que hay en la sabana de Bogotá y, en general, en la sabana cundiboyacense, se hace a partir de la recuperación, por un lado, de la lengua, pero esa recuperación de la lengua justo se hace a través de crónicas de la Conquista, lo que es muy particular, y además del trabajo con las comunidades kogui y wiwa, pero sobre todo kogui. Porque los koguis hacen parte de la misma familia lingüística que los muiscas, y es una familia lingüística y cultural: no solamente se comparte la lengua, sino que también se comparten tradiciones culturales, que es la cultura chibcha.

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También me interesaba pensar, por ejemplo, en qué sucede cuando la palabra se transmite así, qué se pierde o qué se tuerce, qué caminos coge un pensamiento que ha sido tomado a través de, por ejemplo, el proceso de un antropólogo, y luego eso va a un dispositivo llamado “libro” y luego eso llega a una persona. O sea, qué tanto del saber se decanta, qué le pasa al saber cuándo llega de esa manera.

Entonces, sí, mi interés en la cosmología kogui ha sido de muchos años. Pero yo siempre he tenido la claridad de que, como persona blanco-mestiza, yo no “le cacho”. O sea, hay cosas para mí de ese conocimiento que siempre me van a dar la espalda, y he procurado más bien que, si tengo la oportunidad de sentarme con un mayor o una mayora, sea (lo que ocurra) ahí y no estar escarbándole y buscándole a cosas que, pues, yo no sé.

Diana Obando con la portada de su libro. Ella ha trabajado como escritora para proyectos de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en Colombia. Foto: Cortesía Eafit

La novela menciona las semillas en varios momentos. ¿Cuál es la importancia que tiene la semilla como concepto y qué relación también tiene con esta?

La semilla me interesa como dispositivo, porque uno de los puntos de “Noche” es la posibilidad de un cuerpo, en este caso cuerpos humanos, de ir tan adelante o tan atrás como se quiera en el tiempo, justamente porque esta tecnología que es el cuerpo tiene depositadas en sí las memorias de otros muchísimos cuerpos que le precedieron. Nosotros damos por natural que tengamos, por ejemplo, la nariz de una tatarabuela. Pero nos cuesta un poco más imaginar que en nuestra sangre están depositadas sus memorias. Y esto es una idea que yo saco del budismo, pero que yo también estoy bastante segura de que es muy material. O sea, uno no puede heredar solamente las formas. Evidentemente, además de estos recipientes de cuerpo, también estamos recibiendo un montón de información. Lo que pasa es que esa información está dormida.

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Entonces, justo a mí la semilla me interesaba o me interesa porque es el resumen de eso. O sea la semilla, como tecnología en la naturaleza, ha tomado millones de años en desarrollarse. Es brutal. Es un esfuerzo de la naturaleza muy brutal. Y la semilla está también en ese umbral, en ese lugar liminal que es muy delgadito y que es la distinción vivo-inerte. Para resumir, hoy lo que define lo que está vivo es básicamente la posibilidad de un algo para guardar y echar a andar memoria. Información, de hecho. Básicamente, la distinción vivo-inerte hoy reposa en que nosotros tenemos ADN y ARN. Pero la función de eso es básicamente guardar información.

Y la semilla en la novela me interesaba por ser este dispositivo que es lo último del ciclo, de un cierto ciclo de una planta, la potencia de inicio de otro ciclo, pero también como un azar. Como una botella tirada al mar de algo que quiere seguir existiendo, pero que no se sabe si va a ser o no va a ser. Entonces, sí, con Tomás en particular, que está obsesionado con el tema de las extinciones, me interesaba ese asunto de las semillas.

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Uno de los personajes carece de compasión. ¿Por qué es importante este sentimiento?

Es una cosa muy clave para mí y que sí la pensé un montón en el libro, porque esto va a sonar como a máxima de Instagram, pero si uno no se ama a sí mismo, está muy difícil amar a los demás. Y no lo estoy diciendo en un sentido romántico, sino en el sentido de la compasión. La compasión no es un acto de enternecimiento. Es una cosa más concreta de dolerse en las cosas que le pasan al otro, y para dolerse en lo que le pasa al otro hay que dolerse primero con este recipiente prestado que llamamos cuerpo. Hay una cosa muy “heavy” que yo pienso siempre y es cómo lo que yo hago o dejo de hacerle a mi cuerpo acaba siendo una especie de deuda que otros cuerpos tienen que pagar.

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¿Por qué se presenta en uno de sus personajes esa obsesión con las extinciones?

Porque es una obsesión mía. Me preguntaba mucho por el temor al otro, porque siento que el temor al otro es lo más duro que aparece en un contexto de ausencia de recursos. Y eso ha pasado un montón de veces. Esos momentos en los que el mundo ha terminado para la gente y ha vuelto a empezar me interesan hoy. El mundo se ha acabado muchas veces. Las migraciones arias hacia Europa del Este suceden justo en un momento en el que hay una escasez de recursos en esa zona del mundo, y ahí es donde básicamente empieza lo que hoy conocemos como el patriarcado. La Colonia fue el fin del mundo acá. La llegada de la gente de Europa a América fue el fin del mundo para mucha gente.

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