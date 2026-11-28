Lo ocurrido en el Museo Nacional de Colombia el pasado 15 de octubre, cuando el Gobierno ordenó sacar piezas de las salas permanentes , parece repetirse en Perú. Yuyanapaq (que significa "para recordar" en quechua), la exposición del Museo de la Nación que durante más de 20 años ha narrado el conflicto armado peruano, fue suspendida esta semana sin previo aviso. La decisión ha despertado preocupación por el futuro de una muestra que, a través de de 200 fotografías, guarda una parte fundamental de la historia de la violencia política del país.

A través de su cuenta de X, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú contó que visitó el museo después de ser informada sobre el retiro de las imágenes. Allí, el personal de seguridad le comunicó que la exposición había sido cerrada por mantenimiento hasta nuevo aviso. "Sin embargo, no se tiene información sobre cuándo será reabierta ni cuándo volverán a exhibirse las fotografías", alertó este 24 de noviembre.

🚨 #Alerta | Tras recibir información sobre el retiro de fotografías de la exposición permanente Yuyanapaq, ubicada en el Museo de la Nación, nos acercamos a consultar lo que estaba ocurriendo. Personal de seguridad nos indicó que hoy, al mediodía, recibió la notificación de que… pic.twitter.com/EJCzHRHE1V — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) November 24, 2026

La exposición Yuyanapaq surgió del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que documentó la violencia política en Perú entre 1980 y 2000. Desde 2006, la muestra permanece en el sexto piso de la sede del Ministerio de Cultura, en el distrito limeño de San Borja. Su continuidad está respaldada por un convenio entre esa cartera y la Defensoría del Pueblo. Además, una tercera adenda, firmada el 24 de febrero de este año, amplió por cinco años el plazo para mantener la exposición, como se lee en uno de los documentos que compartió la Coordinadora. "Por ello, es necesario que ambas instituciones informen con transparencia sobre los trabajos de mantenimiento, el tiempo que permanecerá cerrada y las garantías para la restitución de la muestra en el mismo espacio", se lee en su publicaicón.

Según informó el medio Arte Informado, el defensor del pueblo, José Gutiérrez, le aseguró al expresidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, que no había sido informado sobre el retiro de las fotografías y que consultaría al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, sobre lo ocurrido. También manifestó que haría respetar el convenio.

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Arte Informado también contó que la senadora Ruth Luque visitó el sexto piso y encontró varias fotografías emblemáticas en el suelo. Tras reunirse con el ministro, Luque afirmó que este le aseguró que no había intención de desactivar Yuyanapaq y que la muestra permanecería en ese espacio. Según la explicación del funcionario, el Ministerio estaba reorganizando sus instalaciones y, por eso, las visitas estarían suspendidas durante unos siete días.

En medio de las dudas que ha generado lo ocurrido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recordó el valor de esas fotografías. “La exposición Yuyanapaq es fundamental para la memoria de nuestro país. A través de sus testimonios visuales, preserva el recuerdo de uno de los periodos más dolorosos de nuestra historia y contribuye a que las graves violaciones de derechos humanos no queden en el olvido ni se repitan”, escribió.

Además de estar inscrita en el Registro Nacional de Museos, parte de los archivos de la CVR fue incorporada en 2016 al registro del programa Memoria del Mundo de la Unesco.

Las coincidencias con el caso colombiano

Lo que está ocurriendo en Perú encuentra similitudes con lo sucedido en Colombia el pasado 15 de octubre cuando, por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el Museo Nacional retiró de sus salas permanentes piezas relacionadas con la violencia política, el conflicto armado, la población LGBTIQ+ y las luchas feministas. Entre las piezas que fueron sacadas -y que luego tuvieron que ser devueltas por orden de un juez– estaba el balígrafo con el que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC y un afiche de Carlos Pizarro.

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Fotografía que muestra algunas de las obras que fueron reinstaladas, este viernes en el Museo Nacional en Bogotá (Colombia). Un juez de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia restituir en 48 horas las 63 piezas de arte e históricas que fueron retiradas el pasado 15 de octubre como parte de la ‘batalla cultural’ del Gobierno. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Otro punto en común es que las decisiones sobre las exposiciones no se conocieron inicialmente mediante anuncios oficiales de las instituciones, sino a partir de las alertas de ciudadanos que, a través de redes sociales, advirtieron lo ocurrido con esos espacios de memoria.

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A esto se suma el contexto político de ambos países y las orientaciones de sus gobiernos, encabezados por Keiko Fujimori en Perú y De la Espriella en Colombia, ambos representantes de corrientes políticas de derecha. En el caso colombiano, después de las alertas por el retiro de las piezas del Museo Nacional, De la Espriella defendió la medida en el marco de su proyecto de "contrarrevolución cultural". En Perú, aunque el Ministerio de Cultura se afirma que es algo temporal, las similitudes con lo ocurrido en Colombia y con otros casos en el mundo han encendido las alertas.

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