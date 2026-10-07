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José Rebordinos: “No estamos ante una crisis del cine, sino una época de transformaciones”

José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sostiene que hoy no podría entenderse este evento sin su relación con América Latina. El director llega a Colombia como invitado de honor del BIFF, que se realizará del 8 al 14 de octubre, para participar en su agenda y en las sesiones de industria del Bogotá Creative Connect.

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Redacción Cultura
Jose Luis Rebordinos
José Luis Rebordinos ha dirigido el Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde 2011
Foto: Cortesía BIFF

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El Bogotá International Film Festival inaugurará su duodécima edición el 8 de octubre con "Fjord", de Cristian Mungiu, largometraje acreedor de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Más allá de la programación académica, muestras cinematográficas y conciertos, el festival contará con una franja de industria conocida como Bogotá Creative Connect. Este encuentro, que reúne a empresas, emprendedores, expertos y aliados nacionales e internacionales para conversar, hacer negocios y construir nuevas conexiones alrededor…

Por Redacción Cultura

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