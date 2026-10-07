José Rebordinos: “No estamos ante una crisis del cine, sino una época de transformaciones”

El Bogotá International Film Festival inaugurará su duodécima edición el 8 de octubre con "Fjord", de Cristian Mungiu, largometraje acreedor de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Más allá de la programación académica, muestras cinematográficas y conciertos, el festival contará con una franja de industria conocida como Bogotá Creative Connect. Este encuentro, que reúne a empresas, emprendedores, expertos y aliados nacionales e internacionales para conversar, hacer negocios y construir nuevas conexiones alrededor…

El Bogotá International Film Festival inaugurará su duodécima edición el 8 de octubre con "Fjord", de Cristian Mungiu, largometraje acreedor de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Más allá de la programación académica, muestras cinematográficas y conciertos, el festival contará con una franja de industria conocida como Bogotá Creative Connect. Este encuentro, que reúne a empresas, emprendedores, expertos y aliados nacionales e internacionales para conversar, hacer negocios y construir nuevas conexiones alrededor del futuro de la economía creativa y que se realizará hasta el 9 de octubre, contará con la participación de José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En entrevista para El Espectador, el director español habló sobre la relación del festival con Latinoamérica, los aprendizajes que le ha dejado su gestión y el futuro de los festivales de cine.

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Después de quince años al frente del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ¿cuál es el aprendizaje más importante que le ha dado el festival y qué le gustaría que le dejara a su público y a otros festivales de todo el mundo?

A lo largo de 16 años, son muchos los aprendizajes que el Festival me ha ido dando. Me ha enseñado a vivir las situaciones de crisis con tranquilidad, a ser más prudente y también más tolerante. Creo que lo hemos convertido en un lugar de encuentro y debate donde todo el mundo es bienvenido e intercambia experiencias. Creo que los festivales de cine tienen que ser ese lugar de encuentro donde todo el mundo halle su sitio, desde el más progresista hasta el más conservador. Los únicos que no son bienvenidos son aquellos que niegan a los demás el derecho a ser diferentes.

Se habla de una crisis del cine como lo entendemos. Desde su posición, ¿considera que estamos ante una crisis real, una transformación del arte cinematográfico o algo más? ¿Qué distingue a un festival de cine de una plataforma de “streaming” o un algoritmo?

No creo que estemos ante una crisis del cine. Estamos ante una época de transformaciones que ocurren a muchísima velocidad. Desde el momento en que podemos ver una película en un dispositivo electrónico con gran calidad de imagen y sonido, nuestra forma de acceder al audiovisual ya está cambiando. Un festival de cine es un lugar de encuentro. Tal como yo lo concibo, es presencial. Esto lo diferencia de las plataformas, que pueden complementar perfectamente el cine en salas y las proyecciones en festivales. Lo que nos diferencia del algoritmo es que somos prescriptores reales. Los festivales tienen comités de selección con líneas de programación definidas que cualquier espectador puede entender y conocer.

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¿Cómo considera que dialoga un festival de cine con la ciudad y los espacios en que se realiza? ¿Cuál cree que es su impacto en la formación de audiencias y la visibilidad de un tipo de cine que no siempre tiene cabida en salas comerciales?

Siempre hay un diálogo entre un festival de cine y los lugares en que se produce, aunque solo sea por el impacto que tiene en el cine producido en el lugar y en su posible público. El impacto de un festival en el público de su ciudad siempre es muy grande. San Sebastián es un caso claro. Son ya 75 años de festival, lo que ha hecho que se haya ido formando un público cinéfilo que ama y conoce el cine. En la presente edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en nueve días, hemos tenido más de 180.000 espectadores. Eso solo se puede explicar con un público preparado y apasionado por el cine.

¿Qué rol cree que desempeñan los jóvenes en el presente y futuro del cine? ¿Cómo deberían involucrarse en los festivales?

Los festivales tienen que preocuparse especialmente del público infantil y juvenil. Son el futuro del cine. Además, son quienes acceden con mayor facilidad a los dispositivos electrónicos para visualizar cine. Los festivales tenemos la obligación de trabajar en su educación audiovisual. Nosotros, por ejemplo, proyectamos todos los días laborables una película infantil en una sala para 2.000 espectadores y, además, hacemos una pequeña programación infantil con seis títulos. Al final, más de 15.000 niños han disfrutado del festival. Además, siempre intentamos que en las diferentes secciones haya películas que puedan interesar al público más joven. También hay un jurado joven, compuesto por 150 personas, que otorga un premio entre las primeras y segundas películas de un buen número de secciones del festival.

El Festival de San Sebastián ha sido una de las puertas de entrada del cine latinoamericano a Europa. ¿Cuál ha sido la importancia de ese vínculo?

Hoy no podría entenderse el Festival Internacional de Cine de San Sebastián sin su relación con América Latina. No solo porque es una plataforma imprescindible para el estreno de las películas latinoamericanas en Europa, sino también por los vínculos industriales que el festival ha creado entre América Latina y Europa. La creación del Foro de Coproducción Europa-América Latina y la Creative Investors’ Conference nos han convertido en un festival de referencia para poner en marcha proyectos de América Latina, buscar su coproducción con Europa y su difusión internacional.

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¿Qué políticas públicas han hecho la diferencia en el cine español y cuáles cree que podrían trasladarse a Colombia?

En el cine español, y en el cine vasco en particular, ha habido un apoyo muy fuerte por parte de las administraciones, centrado fundamentalmente en cuatro temas: apoyo económico más fuerte en los últimos años al desarrollo de proyectos, a la escritura de guiones y a la producción de películas. Un apoyo claro a los miembros de nuestra industria para que puedan asistir y participar en los grandes mercados internacionales como Cannes, Berlín o Annecy. Una política de desgravaciones fiscales para los rodajes en distintas comunidades autónomas, y un circuito de laboratorios de desarrollo de proyectos muy interesante que, en la mayor parte de las ocasiones, ha contado con la ayuda de las administraciones públicas. Creo que todas pueden ser aplicables a diferentes países, pero no creo que sea yo quien pueda hacer un análisis más pormenorizado de qué se hace ya en Colombia o de qué sería trasladable de este modelo.

Sobre el auge de la inteligencia artificial, ¿le preocupa o le entusiasma? ¿Cómo cree que deberían tratarla los festivales?

Creo que el desarrollo de la IA, que ya se viene produciendo desde hace un tiempo, supone un gran avance en muchos aspectos de la vida. Creo que la clave no es enfrentarse a ella, sino establecer regulaciones que permitan que su impacto sea positivo. Para mí, la clave se llama regulación. No me asusta el tema y soy optimista respecto a su futuro. No tengo claro, a día de hoy, cómo se van a tener que adaptar los festivales al impacto de la IA. Habrá que ir viéndolo a medida que esta se vaya desarrollando.

¿En qué lugar cree que está la crítica de cine frente a los festivales y al público general?

Creo que, igual que hace falta prescripción en el cine, hace falta prescripción en la crítica. El desarrollo de las redes sociales ha democratizado la crítica y ha aumentado mucho el número de personas que la hacen, en muchas ocasiones de manera no profesional. Por eso, a veces es muy complicado encontrar aquellas críticas realmente interesantes.

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¿Cómo imagina los festivales de cine a futuro?

Me los imagino probablemente en un número menor, pero más fuertes que nunca. Creo que, poco a poco, no solo los productores tradicionales, sino también el mundo de las plataformas, están entendiendo que los festivales —y la proyección de las películas en salas— son poderosos y baratos medios de difusión y promoción de sus productos. Los festivales, en una sociedad cada vez más individualizada, son un gran lugar de encuentro para los ciudadanos y la industria audiovisual internacional. Además, en un mundo de inflación informativa brutal, su papel de prescriptores los convierte en citas imprescindibles.

¿Cómo ha cambiado el mapa de los festivales de cine latinoamericanos y qué conexiones considera que deberían hacer con festivales de otras partes del mundo?

Creo que, tras unas décadas en que los festivales latinoamericanos habían perdido impacto, poco a poco se están redefiniendo y buscando su lugar en el panorama internacional. Un ejemplo positivo de esto es el BIFF, que cada vez es más conocido y más relevante en Europa. Es verdad que el auge, en estos momentos, de gobiernos de extrema derecha en América Latina no ayuda ni al auge de la industria cinematográfica ni al desarrollo y crecimiento de los festivales.

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