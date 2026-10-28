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“Effi Briest”: la ignominia del adulterio

Se trata de una novela del realismo alemán, que anticipa las preocupaciones de la literatura moderna como la autonomía individual frente a las expectativas sociales. Una entrega más de "La novela y el mundo".

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Mónica Acebedo

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“Cualquiera puede ser el adecuado, siempre que tenga, claro está, un título nobiliario, una buena posición y una buena planta”.

Para Thomas Mann, la humildad de Theodore Fontane tenía raíces más profundas que lo social: “Fue producto de aquel escepticismo artístico dirigido contra el arte y todo el gremio de artistas”.
Para Thomas Mann, la humildad de Theodore Fontane tenía raíces más profundas que lo social: “Fue producto de aquel escepticismo artístico dirigido contra el arte y todo el gremio de artistas”./ Cortesía

“Effi Briest”, del alemán Theodore Fontane (1819-1898), publicada en 1895, es un reflejo de las estructuras sociales de la época, inspirada en vivencias de la propia historia familiar del autor. El eje central de la obra es el adulterio, el adulterio femenino, por supuesto, porque el masculino es anodino, normalizado y aceptado en la sociedad decimonónica. Effi Briest es como una Emma Bovary o una Ana Karenina que…

Por Mónica Acebedo

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