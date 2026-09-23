"El corazón de la bestia": la naturaleza como protagonista del cine (Opinión)

La más reciente película del director estadounidense David Ayer y en colaboración con el escritor Cameron Alexander, El corazón de la bestia, está ligada a una cinematografía que muestra la naturaleza desde los territorios extremos e inhóspitos como catalizadores de…

En el cine se pueden apreciar escenarios glamurosos, grandes edificios o tecnologías avanzadas que pueden marcar una hoja de ruta a la imaginación de quien ve, pero siempre hay un común denominador que busca su espacio en cada expresión humana de donde proviene todo: la naturaleza.

La más reciente película del director estadounidense David Ayer y en colaboración con el escritor Cameron Alexander, El corazón de la bestia, está ligada a una cinematografía que muestra la naturaleza desde los territorios extremos e inhóspitos como catalizadores de reflexión sobre la condición humana, como en el filme The Secret Life of Walter Mitty (2013), entre otras.

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En esta ocasión, la presencia de Brad Pitt en la producción y en la actuación, no es un gesto de banalidad comercial, sino una apuesta por encarnar un personaje que se expone a la intemperie que, en su fragilidad, se convierte en un reflejo de tensiones existenciales, sin dramatizar en exceso las secuencias en ningún momento, ya que como se percibe la trama, la cinta da mucho más de lo que se espera.

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La película, ambientada en los hostiles paisajes de Alaska pero filmada en la Isla Sur de Nueva Zelanda, despliega un discurso visual que convierte el entorno en protagonista. La naturaleza no está aquí solo para enmarcar bellos planos de parte del director de fotografía italoamericano Mauro Fiore, sino como un organismo vivo que impone sus ritmos, sus silencios y sus amenazas.

El punto de vista de Ayer, evita el efectismo con sobriedad, se detiene en lo vasto de cada entorno como con los glaciares, en la densidad de los bosques y en la soledad de los ríos helados, subrayando que la supervivencia no consiste en dominar, sino en aprender del silencio y recentrarse con algo que las sociedades industrializadas cada vez se empeñan en olvidar, como es escuchar el todo que se encuentra en los sonidos que abraza la naturaleza.

En El corazón de la bestia, Pitt encarna a James Belmont, oficial retirado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que, tras sufrir un accidente, queda atrapado junto a su perro de combate, Odin, en plena naturaleza salvaje de Alaska, situación que los pone en pie de lucha para sobrevivir, en una historia que desarrolla fluidamente el vínculo entre estos dos seres.

Odin, el perro protagonista, emerge en la historia como figura crucial, cuyo rol trasciende lo narrativo para convertirse en símbolo de mediación, ya que Odin les recuerda a personajes y a espectadores continuamente que la clave de la supervivencia está en la comunión con lo natural, no en la confrontación. La relación entre James y Odin articula un discurso sobre la interdependencia y la necesidad de reconocer que la vida se sostiene en vínculos, incluso en los más inesperados.

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La película se distancia de la épica de conquista que caracteriza títulos como The Revenant (2015) del director mexicano Alejandro González Iñárritu, donde la lucha contra la naturaleza se convierte en metáfora de redención a través del dolor y la violencia. También se aparta de la fuga romántica de Into the Wild (2007) del actor y director Sean Penn, que plantea el aislamiento como vía de autodescubrimiento.

En cambio, este director propone una narrativa más austera y contemplativa, donde la tensión dramática no proviene de la violencia explícita, sino del roce constante entre lo humano y lo animal, entre la necesidad de sobrevivir y la aceptación de la finitud, donde se encuentra íntimamente la vida misma.

Desde una perspectiva donde el cine ha tomado la naturaleza como escenario que ayuda a impulsar con su presencia el ritmo, El corazón de la bestia puede leerse como un alto para ir en contravía de las visiones tradicionales que han dominado gran parte del cine de supervivencia. Aquí, la naturaleza no es un obstáculo para superar ni un enemigo a derrotar, sino un espacio de aprendizaje y de humildad.

El clima es una parte clave en la belleza de sus paisajes y cómo transforma constantemente la acción, así como el personaje del actor J.K. Simmons, cuya aparición propone romper los paradigmas de lo que se cree conocer de este tipo de historias para plantear los cuestionamientos más profundos de Pitt.

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La cinta, de manera orgánica sugiere que la verdadera redención no está en imponerse, sino en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar paz en medio de la inquietud, en escuchar el silencio y mirar más allá del impacto de la belleza natural, como dijo alguna vez Rabindranath Tagore, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj: “Los árboles son los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha”.

La comparación con otras películas que exploran territorios similares resulta inevitable como en el clásico de Aguirre, la cólera de Dios (1972) de Werner Herzog, que muestra la selva como espacio de locura y destrucción; mientras que Alive (0993) de Frank Marshall, convierte la cordillera en escenario de sacrificio y resistencia; Ayer opta por una poética de la contemplación: la naturaleza no destruye ni salva, simplemente existe, y es en esa existencia donde los personajes deben aprender a situarse. El corazón de la bestia es una obra que, bajo la apariencia de un thriller de supervivencia, se convierte en una meditación sobre la vida, el tiempo y la necesidad de comunión con lo natural. Odin, como símbolo y compañero, condensa la lección de que sobrevivir no es imponerse, sino aprender a escuchar, a aceptar y a convivir como acto de humildad frente a la inmensidad del mundo.

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