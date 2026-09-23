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"El corazón de la bestia": la naturaleza como protagonista del cine (Opinión)

La nueva cinta "El corazón de la bestia" de David Ayer presenta a la naturaleza como protagonista y esta reseña explora cómo se plantea una meditación a través del cine.

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Daniel Rojas Chía
22 de septiembre de 2026 – 09:27 p. m.
‘El corazón de la bestia’: fecha de estreno y datos clave de la película de Brad Pitt
‘El corazón de la bestia’ actualmente está en cartelera en Colombia.

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En el cine se pueden apreciar escenarios glamurosos, grandes edificios o tecnologías avanzadas que pueden marcar una hoja de ruta a la imaginación de quien ve, pero siempre hay un común denominador que busca su espacio en cada expresión humana de donde proviene todo: la naturaleza.

La más reciente película del director estadounidense David Ayer y en colaboración con el escritor Cameron Alexander, El corazón de la bestia, está ligada a una cinematografía que muestra la naturaleza desde los territorios extremos e inhóspitos como catalizadores de…

Por Daniel Rojas Chía

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