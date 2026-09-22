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El Festival de Cine Verde de Barichara se reinventa: su edición 16 será online y gratuita

Tras la cancelación de su edición presencial, el Festival de Cine Verde de Barichara anunció su primera versión online que se realizará entre el 24 y el 27 de septiembre.

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Sección Cultura
22 de septiembre de 2026 – 05:34 p. m.
El festival de cine es uno de los más importantes de su tipo en el país.
El festival de cine es uno de los más importantes de su tipo en el país.
Foto: Cortesía Festiver - DANIEL PUERTA

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Hace unas semanas, el Festival de Cine Verde de Barichara anunció a través de un comunicado de prensa que, por falta de recursos económicos, cancelaría la versión presencial del evento que se iba a realizar entre el 15 y el 28 de septiembre. En ese momento afirmaron que buscarían la manera de realizarlo de manera virtual. Recientemente, la organización del festival dio a conocer las fechas de esta versión online.

Festiver realizará por primera vez una edición en línea que se desarrollará entre el 24 y el 27 de septiembre. La edición número 16 del festival contará con la presentación de las películas participantes y algunas sesiones de preguntas y respuestas con los realizadores de los filmes seleccionados.

Según un comunicado de prensa, el evento pasará a las plataformas digitales con el objetivo de garantizar la muestra de los largometrajes, "manteniendo intactos el rigor pedagógico, la conciencia ecológica y la proyección de contenidos que habitualmente no encuentran espacio en el circuito comercial", según el comunicado.

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"Desde el año 2020 implementamos Festiver Online, una plataforma que nos permitió realizar una edición virtual con las mismas actividades de la edición presencial. En esta ocasión vamos a tener igualmente las películas en streaming porque es una herramienta que ya tenemos. Haremos lo que hemos hecho siempre, sin la edición presencial en Barichara", aseguró Nórida Rodríguez, directora del festival.

Más allá de las sesiones de preguntas con los realizadores, que se transmitirán a través de las redes sociales del festival, la organización destacó que conservará la premiación de sus categorías habituales, incluyendo la de Mejor Ópera Prima y la Película Favorita del Público, la cual será elegida mediante votación directa en la plataforma.

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La muestra contará con 198 películas postuladas, provenientes de 20 países, a las que el público podrá acceder de manera gratuita a través de una plataforma digital dispuesta especialmente para el festival. Sin embargo, advirtieron que, por compromisos de derechos de exhibición, el catálogo disponible en la plataforma estará geobloqueado para el acceso exclusivo dentro del territorio colombiano, por lo cual se solicita a los usuarios crear una cuenta. La curaduría de esta edición reunirá títulos de países como Colombia, Canadá, España, Francia, Argentina, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia y Chile. Estos filmes estarán divididos en las categorías de Largometraje Internacional, Cortometraje Nacional, Cortometraje Internacional y Animación Nacional e Internacional.

Este año la selección estuvo marcada por el lema "Lo que cuidemos hoy, lo tendremos mañana". "El llamado que hacemos siempre es el mismo, aunque usemos distintas formas. Es una invitación a la acción, a que más allá del discurso nos comprometamos con el cuidado de nuestro planeta desde nuestro entorno, con acciones diarias, pero sobre todo eligiendo gobiernos que respeten la naturaleza y no la vean como un bien comercial que se puede explotar sin consecuencias. Creemos que el audiovisual es la mejor manera de generar conciencia y ese es el principal objetivo de este festival, además del de promover los contenidos verdes que poco o ninguna incidencia tienen en el circuito comercial”, concluyó Rodríguez.

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