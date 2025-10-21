Logo El Espectador
El Espectador será reconocido por la Corporación Matamoros, que celebra 40 años de labor social

El evento contará con la participación de empresarios, medios de comunicación y líderes de opinión.

Redacción Cultura
21 de octubre de 2025 - 08:15 p. m.
Durante la cena “A la Luz de los Héroes”, la Corporación Matamoros entregará un reconocimiento especial a El Espectador por su apoyo a los miembros de la Fuerza Pública y a sus familias.
Foto: El Espectador
La Corporación Matamoros celebrará este miércoles 22 de octubre sus cuatro décadas de labor social con una cena de gala en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá.

Durante el evento, la organización entregará un reconocimiento especial a El Espectador por su acompañamiento y apoyo a los programas dirigidos a miembros de la Fuerza Pública heridos o fallecidos en cumplimiento del deber y a sus familias.

La ceremonia, denominada “A la Luz de los Héroes”, reunirá a cerca de 500 invitados, entre empresarios, líderes de opinión y representantes de medios de comunicación. En el encuentro se destacará también el programa “Hijos de Honor”, una iniciativa que busca otorgar becas escolares completas a los hijos de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que perdieron la vida en servicio.

La Corporación Matamoros, creada hace 40 años, trabaja en el acompañamiento y la rehabilitación de soldados y policías con discapacidad adquirida en cumplimiento del deber, además de brindar apoyo educativo y social a sus familias.

Por Redacción Cultura

