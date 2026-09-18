El futuro incierto del “mejor mural del mundo” en Pereira tras el terremoto

En abril de 2025, un mural en Pereira fue reconocido como “el mejor del mundo” por la plataforma internacional Street Art Cities. La obra creada por el colectivo artístico Revolucionarte hizo de una de las paredes del teatro Santiago Londoño su hogar. La pieza recibió el nombre de “Metáfora del equilibrio” y, según sus creadores, “nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre el sentir y el pensar, el ser individual y el ser colectivo, y la profunda relación del ser humano con la naturaleza. A través de un lenguaje visual cargado de…

En abril de 2025, un mural en Pereira fue reconocido como “el mejor del mundo” por la plataforma internacional Street Art Cities. La obra creada por el colectivo artístico Revolucionarte hizo de una de las paredes del teatro Santiago Londoño su hogar. La pieza recibió el nombre de “Metáfora del equilibrio” y, según sus creadores, “nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre el sentir y el pensar, el ser individual y el ser colectivo, y la profunda relación del ser humano con la naturaleza. A través de un lenguaje visual cargado de simbolismo, esta obra busca representar la armonía que surge cuando estos elementos coexisten en un balance dinámico”.

El mural rápidamente se convirtió en un punto de referencia para los pereiranos y visitantes nacionales e internacionales, quienes se tomaban fotos y se paraban en la calle 18 con carrera 12 para apreciarlo. Las formas y figuras humanas representadas en la pared se convirtieron en un ícono de la capital de Risaralda.

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Sin embargo, gran parte del mural sufrió daños a raíz del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Aparecieron grietas y parte de la mampostería se desprendió. Desde entonces, el futuro del “mejor mural del mundo” tiene a los pereiranos en vilo, al igual que el destino de su infraestructura cultural.

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Ximena Tabares es parte del colectivo que creó el mural y habló para El Espectador sobre su situación actual. Por un lado, recordó que esta obra se encuentra en un inmueble que tiene intereses públicos y privados, ya que el teatro se encuentra adjunto al centro comercial Fiducentro. El colectivo vio los daños al mural luego de haber hecho un recorrido por el circuito de la ciudad tras el terremoto.

Dado que la comunicación ha sido complicada, Tabares indicó que no ha sido posible que los propietarios lleguen a una decisión sobre qué hacer con los inmuebles. Según relató James Llanos, gestor cultural y curador de la Sala Carlos Drews Castro, parte del techo del centro comercial se desplomó y afectó las tramoyas del teatro, ocasionando que estas cayeran sobre la silletería y parte del escenario. Además, algunas columnas se averiaron y la estructura está siendo examinada por la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira.

El teatro también se enfrentó a lluvias constantes durante varios días, que causaron estragos en el mobiliario y algunas de las obras que se exhibían en la Sala Carlos Drews Castro. Este recinto cultural albergaba también un piano de cola donado por Japón en 1991.

Volviendo al mural, este sobrevivió al movimiento telúrico, pero no hay certezas sobre su futuro. “Había una fractura que pasaba por el corazón y otras por el rostro de la niña. Pero la parte superior estaba intacta. De alguna manera, el movimiento sísmico le dio a la obra un nuevo significado. Comenzaron a publicar desde sus redes que Pereira estaba como el mural: fracturada, pero en pie”, contó Tabares.

El piano que salvaguardaba el teatro en su interior tenía que ser retirado de allí por su seguridad. Llano estima que podría valuarse en miles de dólares. “El piano tenía un cofre donde se guardaba y daba hacia la pared del mural, exactamente en el corazón de ‘Metáfora del equilibrio’”. Yefferson Marín, cofundador del colectivo, decía que le quitaron el corazón a la metáfora, porque rompieron el corazón para recuperar el piano”, contó Llanos.

Aquí se inauguró un nuevo capítulo. Con el objetivo de retirar el piano de un entorno que podría ponerlo en peligro, las autoridades decidieron fracturar el corazón en el mural y abrir un agujero por el que se pudiera recuperar el instrumento de manera segura.

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El 28 de agosto comenzó un procedimiento al que Tabares se refirió como la “Primera operación del mundo con cinceles y macetas”. “Para nosotros esto fue como un performance artístico en sí mismo, porque la gente se lo comenzó a tomar como si hubiese sido un parto, el parto de la música a través del corazón de la ciudad. Fue muy emotivo ver cómo los bomberos con cinceles abrían cada vez más el hueco y después extrajeron el piano. Parecía un parto”, aseguró.

Aunque comentó que no habían sido avisados de la intervención, el colectivo artístico se emocionó al ver que, en una velatón realizada en la ciudad, las personas también ofrecían velas al mural “como si fuera un símbolo de esperanza. No era nada religioso, porque en realidad el mural, aunque tiene un significado muy espiritual, no es para nada religioso, y asimismo se lo tomó la gente. Comenzaron a prender velitas y de una manera muy orgánica comenzaron a llegar artistas. Por ejemplo, un señor que comenzó a cantar las canciones que había compuesto durante todo este proceso tras el terremoto y un bailarín comenzó a bailar folclor colombiano”, recordó.

Aunque hay desconcierto sobre los futuros del teatro y el mural, el colectivo de arte afirmó que mantendrá su promesa a la ciudadanía de no dejarlo morir. A pesar de que fue doloroso ver cómo caían los escombros en medio del esfuerzo por rescatar el piano, Tabares afirmó que el colectivo se dio cuenta de que “lo único que debíamos esperar era que para la cultura de la ciudad se rescatara lo que se pudiera rescatar”. Por el momento no hay planes de demolición o restauración, pero no están seguros de cómo proceder. Esperan que la pieza resurja de una forma u otra. "Vemos difícil poder recuperar el muro porque ya le hicieron esta fractura. Antes sí se podía recuperar. En este momento, ya no tiene tanto sentido, porque ya hay un tercio del mural que ya fue derribado.Nos dijimos a nosotros mismos y a la ciudadanía que no sabemos si vamos a volver a pintar ese mural resignificado con todo lo que sucedió con el terremoto, porque definitivamente ese movimiento también tuvo sus pinceladas allí, o si de pronto lo vamos a trasladar hacia otra técnica del arte, como tal vez esculturas, no sabemos qué va a pasar, pero aunque no sabemos ni qué va a pasar con el muro como está en este momento, con el mural, sabemos que él va a volver a existir", aseguró Tabares.

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