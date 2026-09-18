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El futuro incierto del “mejor mural del mundo” en Pereira tras el terremoto

“Metáfora del equilibrio”, que fue catalogado como el mejor mural del mundo en 2025 por una plataforma internacional, quedó en riesgo en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
18 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Mural Metáfora del Equilibrio
El mural “Metáfora del equilibrio” fue develado en mayo de 2025.
Foto: Cortesía Revolucionarte - Cortesía Revolucionarte

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En abril de 2025, un mural en Pereira fue reconocido como “el mejor del mundo” por la plataforma internacional Street Art Cities. La obra creada por el colectivo artístico Revolucionarte hizo de una de las paredes del teatro Santiago Londoño su hogar. La pieza recibió el nombre de “Metáfora del equilibrio” y, según sus creadores, “nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre el sentir y el pensar, el ser individual y el ser colectivo, y la profunda relación del ser humano con la naturaleza. A través de un lenguaje visual cargado de…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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