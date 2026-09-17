El cierre del Kennedy Center abre un nuevo capítulo en las disputas culturales de Trump

Un juez federal ordenó este jueves al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisar con al menos 30 días de anticipación si pretende demoler el Kennedy Center de Washington. La decisión se conoció un día después del cierre del centro de artes escénicas y mientras aumentan los rumores sobre el futuro del edificio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Este jueves también se conocieron fotografías de Trump en el Air Force One observando un gran póster titulado Demolición del Kennedy Center. Las imágenes, obtenidas por fotógrafos de AFP, muestran desde el exterior del avión presidencial y a través de las ventanillas lo que podría corresponder a un plan para demoler el centro cultural.

Le sugerimos leer: Kennedy Center: el cierre, la posible bancarrota y la batalla por el nombre de Trump

Trump ha afirmado que el edificio está en riesgo de derrumbe y ha pedido autorización a los tribunales para reformarlo. También busca que su nombre sea incorporado a la fachada junto al del expresidente John F. Kennedy.

El Kennedy Center fue clausurado este miércoles, después de que su junta directiva aprobara el cierre inmediato alegando motivos de seguridad y la necesidad de realizar reparaciones. El complejo fue posteriormente vallado para impedir el acceso.

La congresista demócrata Joyce Beatty, quien fue miembro del consejo de la institución, solicitó medidas legales de emergencia para impedir el deterioro y abandono del centro. Aunque no consiguió una audiencia de emergencia para revisar la votación de la junta que aprobó el cierre, logró que los tribunales exigieran el preaviso de 30 días ante una eventual demolición.

Podría interesarle leer: “No pedimos que nos regalen nada”: artistas ante decisión de MinCultura de frenar estímulos

Un cierre en medio de meses de disputas

El cierre es el episodio más reciente de una serie de disputas alrededor del Kennedy Center. Según informó El País, Trump había anunciado en febrero una “reconstrucción completa” de un centro que calificó como “deteriorado, obsoleto y en mal estado”.

La Casa Blanca difundió posteriormente un video de lo que parece ser el desprendimiento de una parte del techo del grand foyer. De acuerdo con el mismo medio, la renovación está valorada en 257 millones de dólares y Trump ha amenazado con no aprobarla si la institución no vuelve a incorporar su nombre junto al de John F. Kennedy.

Las letras con el nombre de Trump habían sido colocadas en la fachada por un patronato afín al presidente y posteriormente retiradas por orden de un juez. Desde entonces, una lona permanece sobre la fachada del edificio.

El País también informó que, poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump cambió el patronato del Kennedy Center, asumió su presidencia y nombró a personas afines. A estos cambios siguieron cancelaciones voluntarias de artistas, bajas de abonados y una caída en la venta de entradas.

Le sugerimos leer: Gobierno suspende premios de Estímulos tras 27 años y reabre el debate sobre la cultura

El conflicto también ha alcanzado las obras instaladas en el complejo. A comienzos de septiembre se ordenó desmontar y retirar de la explanada Blue (2019), de Joel Shapiro, según el mismo medio.

Del Kennedy Center al Smithsonian

Mientras el futuro del Kennedy Center se discute en los tribunales, la relación entre la administración Trump y el Instituto Smithsonian también atraviesa una disputa por la manera en que el Museo Nacional de Historia Estadounidense presenta la historia del país.

Uno de los puntos de discusión es la intención de ubicar alrededor de una docena de avisos en el exterior del museo. De acuerdo con una carta del secretario del Interior, Doug Burgum, citada por The Mirror US en Español, el Servicio de Parques Nacionales calcula que la señalización tendrá un costo total de 84.000 dólares.

El contenido definitivo de esos avisos todavía no se conoce. Según el mismo medio, Burgum explicó que la señalización no está terminada, aunque estaría destinada a ofrecer a los visitantes información previa sobre las exposiciones y sobre lo que el funcionario describe como los “puntos de vista personales” de sus curadores.

Publicidad

La iniciativa está relacionada con los cuestionamientos de la Casa Blanca al contenido del museo. Un informe publicado por la administración ha criticado la forma en que la institución aborda asuntos como la esclavitud, las contradicciones de los Padres Fundadores, el cristianismo, los inmigrantes y las personas transgénero.

Desde el museo, su directora, Anthea Hartig, ha defendido la independencia de la institución. “El museo no toma partido en los debates políticos de Estados Unidos. Preservamos y documentamos la evidencia de la vida estadounidense en toda su amplitud, para que el público pueda conocer el pasado y sacar sus propias conclusiones”, afirmó ante dos comités de la Cámara de Representantes, según The Mirror US en Español.

Publicidad

Las diferencias también han llegado a las obras y contenidos que Trump quiere incorporar al museo. El presidente pidió al Smithsonian instalar frente al Museo Nacional de Historia Estadounidense una estatua de George Washington de nueve metros que sustituya Infinity, la escultura de José de Rivera instalada allí en 1967.

Trump también solicitó una exposición dedicada a Washington que se extienda hasta el 22 de febrero de 2032, cuando se cumplirán 300 años de su nacimiento, según informó Infobae. Además, pidió instalar para el Día de la Constitución, el 17 de septiembre, otra escultura de Washington, de 3,35 metros, en el Salón de las Banderas del museo.

Publicidad

Podría interesarle leer: Cineastas y ONG israelíes pro derechos humanos muestran su apoyo a los directores de ‘NAZA’

El mandatario también cuestionó que el museo no incluya una referencia al cruce del río Delaware por Washington durante la Guerra de Independencia y propuso reemplazar el Centro para la Historia Restaurativa por un “Centro para los Héroes Americanos”.

Así, las controversias alrededor de las instituciones culturales de Washington transcurren ahora en dos escenarios distintos: mientras el Kennedy Center permanece cerrado y cualquier eventual demolición deberá ser anunciada con al menos 30 días de anticipación, en el Smithsonian la discusión se concentra en las exposiciones, la señalización y los cambios que Trump ha pedido para el Museo Nacional de Historia Estadounidense.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

