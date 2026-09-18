Juan Gabriel Vásquez, primer latinoamericano en ganar el Premio Lee Ho-chul por la Paz

"Sí, hay algo especial en ser el primer latinoamericano que gana este premio. Entre otras cosas, porque la literatura colombiana, en particular el nombre de Gabriel García Márquez, desde luego,…

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez se convirtió este viernes en el primer latinoamericano en recibir el Premio Literario por la Paz Lee Ho-chul, que este año llegó a su décima edición en Corea del Sur. El jurado destacó el examen “sin tapujos” que hace su obra de la violencia y la crueldad “profundamente arraigadas en la sociedad colombiana”.

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"Sí, hay algo especial en ser el primer latinoamericano que gana este premio. Entre otras cosas, porque la literatura colombiana, en particular el nombre de Gabriel García Márquez, desde luego, está muy presente en Corea", dijo Vásquez en una entrevista con Ruy A. Valdés en Seúl.

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Reconocido como una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana actual, "Juan Gabriel Vásquez ha dado forma literaria compleja a la violencia política de América Latina, y de Colombia en particular", señaló la organización en el dossier oficial del galardón.

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El crítico literario Oh Min-seok, presidente del Comité de Selección del premio, subrayó por su parte cómo los temas abordados por Vásquez sobre la violencia y la verdad en Colombia son "profundamente universales". El jurado centró especialmente su decisión en las obras El ruido de las cosas al caer (2011) y La forma de las ruinas (2015), consideradas sus principales contribuciones para otorgarle el premio.

El reconocimiento fue creado en 2017 por el distrito de Eunpyeong-gu, en Seúl, para preservar el legado del escritor coreano Lee Ho-chul y su aspiración de paz y reunificación. Desde entonces, distingue a autores cuya literatura contribuye a reflexionar sobre conflictos como la guerra, la violencia, la discriminación, el desplazamiento y las divisiones sociales.

Para Vásquez, el vínculo entre Colombia y Corea del Sur pasa por una historia de guerra. Según recordó, Colombia fue el único país latinoamericano que envió un batallón a la Guerra de Corea —que tuvo lugar entre 1950 y 1953—, y señaló que conocer a varios veteranos colombianos dio a su primera visita al país un valor especial.

"Es una herida del país (asiático) que su obra lleva, de una manera muy similar a la literatura colombiana que lleva la herida de nuestra guerra y los intentos renovados por buscar la paz, por buscar negociaciones de paz", explicó el escritora Valdés.

El escritor colombiano fue elegido después de ocho rondas de evaluación realizadas entre enero y junio, en las que participaron especialistas de los ámbitos literario, académico y periodístico. El premio está acompañado de una estatuilla y una dotación de 40 millones de wones surcoreanos.

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Al recibir el galardón, el autor de novelas como Los informantes (2004) o Los nombres de Feliza (2025) destacó que la "fuente" de todas sus novelas es la "violencia que los seres humanos somos capaces de ejercer contra otros seres humanos, sobre las fuerzas invisibles de la Historia y la política que nos visitan y nos hieren y moldean nuestras vidas".

Una carrera literaria reconocida internacionalmente

Vásquez fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia en 2016, recibió la Orden de Isabel la Católica en 2018 y fue distinguido como Escritor Internacional por la Royal Society of Literature.

Entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria están el Premio Alfaguara, el International IMPAC Dublin, el Premio RAE, el Premio de Casa de América Latina, el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, el Premio Casino da Póvoa, el Premio Bienal Mario Vargas Llosa, el Prix Roger Caillois, el Premio Metrópolis Azul y el Premio Cálamo Extraordinario.

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