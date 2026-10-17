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El Museo Nacional y el relato que De La Espriella quiere contar

El pasado 15 de octubre, aproximadamente 30 obras fueron retiradas de las salas del Museo Nacional por orden del presidente Abelardo de la Espriella. La decisión deja múltiples preguntas sobre las historias de una institución pública que debe representar a todos los colombianos.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
Museo Nacional
Imágenes del Museo Nacional de Colombia luego de que varias piezas fueran removidas de sus salas.
Foto: Tomás Osorio

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“No son exposiciones temporales, lo que fue censurado es la exhibición permanente del museo. Una sala de esas tiene por lo menos tres años de investigación, tiene guiones científicos exhaustivos y un proceso de inversión pública altísimo”, aseguró Andrés Góngora, quien fue curador de etnografía del Museo Nacional de Colombia y estuvo involucrado en la curaduría y creación de una de las salas intervenidas el pasado 15 de octubre.

Su declaración se refiere al retiro de aproximadamente 30 piezas de las salas “Hacer sociedad” y “Memoria y nación”,…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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