El Museo Nacional y el relato que De La Espriella quiere contar

Su declaración se refiere al retiro de aproximadamente 30 piezas de las salas “Hacer sociedad” y “Memoria y nación”,…

“No son exposiciones temporales, lo que fue censurado es la exhibición permanente del museo. Una sala de esas tiene por lo menos tres años de investigación, tiene guiones científicos exhaustivos y un proceso de inversión pública altísimo”, aseguró Andrés Góngora, quien fue curador de etnografía del Museo Nacional de Colombia y estuvo involucrado en la curaduría y creación de una de las salas intervenidas el pasado 15 de octubre.

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Su declaración se refiere al retiro de aproximadamente 30 piezas de las salas “Hacer sociedad” y “Memoria y nación”, una decisión que se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que había dado instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

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Según relataron fuentes a El Espectador, el secretario del Ministerio de Cultura, Julián Stirling, acompañado de la directora encargada del museo, Constanza Toquica, cerró las salas mientras señalaban las piezas que serían retiradas. Las mismas fuentes afirmaron que desde la semana pasada se prohibió tomar fotografías dentro de las salas.

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Góngora cuestionó la manera en que se llevó a cabo el procedimiento y sus efectos sobre los guiones curatoriales que habían sido desarrollados durante años de investigación, discusiones y, en ocasiones, con la participación de las comunidades.

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“Todo eso fue cercenado, eso no se puede hacer de la manera en que se hizo. Va en contra de cualquier tipo de procedimiento museológico y de la institucionalidad. Así uno tenga mucho poder, no puede ir paseándose por las galerías mandando quitar piezas. La gente tiene que entender que aquí no había no una cuestión apologética, sino una intención por situar un punto de vista balanceado en el que se entendieran las causas que las guerrillas afirmaban defender y, justo al lado, escuchar las voces de las víctimas y de soldados que también sufrieron el conflicto”, contó.

En los muros donde colgaban las piezas quedaron las huellas de los materiales que las sostenían y desprendimientos de pintura, según se observó en imágenes compartidas en redes sociales. Este diario visitó posteriormente el museo y constató que algunas marcas ya habían sido cubiertas y que otras piezas habían sido redistribuidas en los espacios vacíos.

Fuentes consultadas también afirmaron que el desmonte se realizó con el apoyo del área de museografía y en compañía del equipo de conservación. Por el momento, las piezas permanecen en las reservas del museo.

Entre los objetos retirados había afiches, una bandera de la población LGBTIQ+, prendas de vestir, recortes de periódicos, una obra de Miguel Ángel Cárdenas y un instrumento que formó parte del movimiento lésbico. También fueron removidos un grabado de Miguel Ángel Rojas y la obra "Minería", de Antonio Caro.

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Las piezas abordaban asuntos relacionados con la población LGBTIQ+, las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, la gráfica política, las luchas feministas, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

Los procedimientos curatoriales que quedaron en discusión

La remoción abrió preguntas sobre los procesos de investigación y aprobación que dieron forma a las salas del Museo Nacional. De acuerdo con Góngora, la renovación de la institución comenzó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, después de que la Constitución de 1991 planteara la necesidad de actualizar la narrativa y la historia que contaba el museo.

Para desarrollar esa nueva propuesta se consultó a expertos de distintas disciplinas e instituciones que participaron en comités curatoriales y asesores. Su trabajo consistió en concebir los contenidos y las historias que serían presentados en las salas.

“El objetivo de este comité asesor era precisamente ‘blindar’ los guiones del proyecto de renovación. Para que estuvieran validados, que la información fuera verídica desde el punto de vista histórico, para que el estudio de la materialidad que es expuesta y de las piezas y de las obras tuviera los más altos estándares, y también desde el punto de vista de la conservación”, explicó Góngora.

Cada guion curatorial debía pasar por la revisión de varios comités y ser aprobado, en última instancia, por el Ministerio de Cultura. Según el antiguo curador, retirar piezas sin seguir ese procedimiento afecta el conjunto de la exposición y deja incompleta la historia que busca contar.

“Una sala es un todo, su extensión y complejidad es un sistema integrado. No puedes sacar una cosa y poner otra. No es como ponerle un repuesto a un carro, tiene que integrarse con la narrativa”, afirmó.

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Desde hace más de 20 años, el Museo Nacional ha desarrollado un proyecto de renovación con el que ha ampliado su narrativa de nación y abierto distintas salas. Entre ellas se encuentran “Memoria y nación”, inaugurada en 2014, y “Hacer sociedad”, que abrió sus puertas en 2018.

La primera fue una de las salas intervenidas. Allí fueron desmontadas obras de gráfica política en las que diferentes personajes, como Luis Ángel Rengifo, denunciaban al Estado como un actor de la violencia dentro del conflicto armado.

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Por su parte, “Hacer sociedad” relata los cambios sociales que ha atravesado Colombia desde la época colonial hasta aproximadamente 2016. Su contenido se organizó en tres ejes: las transformaciones del tejido social, las voces marginadas —como las de las mujeres y los campesinos— y los conflictos.

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Según Góngora, la intención de esta sala no era “mostrar que hay una especie de violencia endémica o cultura de la violencia en Colombia. Todo lo contrario, se buscaba resaltar la agencia de muchas personas que han intentado hacer las paces durante muchísimos siglos y también de las víctimas de la violencia”.

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De “Hacer sociedad” fueron retirados varios objetos relacionados con las historias de personas LGBTIQ+. Una fuente que pidió mantener su identidad en reserva recordó un episodio ocurrido poco después de la inauguración de la sala. Según su relato, vio a una pareja de hombres que se sintieron representados en el muro que reunía piezas sobre las experiencias de esa población. Los dos se besaron durante varios minutos frente a la exposición.

“Es la primera vez que una institución como estareconoce a las personas de los colectivos LGBTIQ+ con dignidad, y entiende que sus narrativas apoyan al país y no estigmatizan a estas personas, no están buscando eliminar esa diferencia, sino entienden que eso construye la nación y que eso aporta a lo que entendemos como diversidad”, afirmó la fuente.

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El testimonio se relaciona con el debate sobre las historias que el Museo Nacional debe representar. La misión de la institución establece: “Promovemos el reconocimiento de relatos diversos, la apropiación y gestión social del conocimiento, e impulsamos la investigación, la educación y la sostenibilidad”.

La remoción de las piezas abrió así una discusión sobre qué sucederá con la narrativa de país que está encargada de presentar esta institución pública.

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Reacciones frente a la intervención

El viernes 16 de octubre, el ambiente frente al Museo Nacional era tenso. Las salas intervenidas permanecieron cerradas durante un tiempo, mientras visitantes expresaban opiniones distintas sobre la decisión.

Laura Apolinar, estudiante de bacteriología, consideró que el retiro de las piezas era una falta de respeto y algo indignante. Para ella, la medida significaba “empezar a prohibir la libertad de expresión”. Frente a las puertas del museo también se presentó Jorge Barón Jr., quien rompió una bandera del M-19 y afirmó a este diario que “no podemos permitir que en el museo más importante de nuestro país haya apología al delito”.

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Entre las voces que cuestionaron la decisión estuvo la excongresista María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, quien consideró que la intervención busca imponer una única versión de la historia nacional.

“Lo que ellos intentan es construir no solamente una historia oficial que niega la pluralidad de pensamiento, y esto niega la misma Constitución de 1991, que además habla de la pluralidad y de la separación de poderes. Creo que, evidentemente, se busca construir una narrativa oficial, una sola versión de la historia, que excluye o desaparece, como el mismo Abelardo de la Espriella ya lo dijo, parte de la historia de este país. Con episodios trágicos y dolorosos, pero también profundamente alentadores para la sociedad colombiana, como fue la Constitución de 1991”, afirmó.

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Pizarro también comparó lo sucedido con otros episodios históricos de censura de expresiones culturales.

“Ahí hay una clara intención, como lo hizo el fascismo en Alemania, cuando empezaron a quemar los libros, a prohibir la música y expresiones culturales que no entraban dentro de los parámetros que ellos habían establecido, como lo hizo Mussolini o el franquismo. Esto no es más que una fórmula que ya conocen y que debería generar toda esa salida en la sociedad colombiana”, explicó. Para la excongresista, una de las principales preguntas que deja la intervención se relaciona con las posibilidades que tendrán las nuevas generaciones de conocer la historia del país.

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“¿Qué va a pasar con la gente que va a crecer sin la posibilidad de conocer de manera integral su historia y tener un pensamiento crítico?”, preguntó.

Según dijo, “este es solo el comienzo. Viene una censura social, y cualquiera que se atreva a disentir del mensaje que le están enviando tiene que irse del país, callarse o esconderse. ¿Qué es lo que viene? Eso es lo que tenemos que preguntarnos”.

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