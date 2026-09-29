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El Caro y Cuervo y las dudas sobre el rumbo de la cultura en el Gobierno de De la Espriella

Un video publicado por su director, Sergio Vélez, puso en primer plano las preocupaciones por el uso de los canales institucionales para contenidos de carácter personal y religioso, así como por el futuro de las investigaciones.

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Redacción Cultura
29 de septiembre de 2026 – 05:57 p. m.
La sede norte del Instituto Caro y Cuervo está ubicada en el fragmento de una de las más tradicionales haciendas sabaneras de los siglos XVIII y XIX, La hacienda Yerbabuena.
La sede norte del Instituto Caro y Cuervo está ubicada en el fragmento de una de las más tradicionales haciendas sabaneras de los siglos XVIII y XIX, La hacienda Yerbabuena.
Foto: Mauricio Alvarado

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El terreno donde se libraría la batalla cultural del Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió preguntas desde antes de que se posesionara. El día que asumió el cargo, el presidente volvió sobre esa idea y dejó ver un poco más de qué estaría hecha esa contienda. El pasado 7 de agosto, desde el Cantón Militar Pichincha, afirmó que “el renacer en la patria milagro también deberá ser cultural” y que sus pilares serían “el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la…

Por Redacción Cultura

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