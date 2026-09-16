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“No pedimos que nos regalen nada”: artistas ante decisión de MinCultura de frenar estímulos

Esta semana, el Gobierno firmó una resolución que, por primera vez en 27 años, suspendió la entrega de los Premios y Reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos. Artistas hablaron para este diario sobre sus preocupaciones.

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Redacción de Cultura
16 de septiembre de 2026 – 06:24 p. m.
Artistas y organizaciones culturales se manifestarán el 21 de septiembre en rechazo a las decisiones tomadas sobre el Portafolio Nacional de Estímulos.

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Los artistas ya presentían el golpe. Un día antes de que se conociera la resolución con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió, por primera vez en 27 años, no asignar los Premios y Reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos, desde el sector habían advertido sobre los retrasos en el pago de convocatorias que ya tenían ganadores.

"Organizaciones que ya fueron seleccionadas mediante convocatorias públicas advierten que las demoras en el flujo de recursos están afectando la ejecución de proyectos, el pago de artistas y…

Por Redacción de Cultura

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Comentarios
  • Diego Arturo(54541)Hace 3 minutos
    La cultura y las artes en este gobierno van a pasar a segundo plano si no es que desaparece . Sería una tragedia más creada por este sujeto pobre mentalmente. Ataca a la oposición , le echa culpas, expresa su odio, cierra programas, pero no propone nada. Como los narcos solo propone bala, balones y billete a la gente. Pobre país. Me da pena ajena ese señor y los que votaron por él .
  • Dario(77642)Hace 11 minutos
    Desde que nombraron a la desagradecida del Centro Democrático manifesté en este mismo medio que: La persona nombrada no era idonea para el cargo pues de manejar un ministerio no sabe nada ya que toda su vida ha estado mamando de la ubre estatal y que en el primer remezón que haya, es la primera en salir. Pobre cultura de este país con semejante ministra. No es lo mismo devengar sin trabajar que es a lo que está acostumbrada a devengar y tener que trabajar sin saber nada de lo que está haciendo
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