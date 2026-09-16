“No pedimos que nos regalen nada”: artistas ante decisión de MinCultura de frenar estímulos

"Organizaciones que ya fueron seleccionadas mediante convocatorias públicas advierten que las demoras en el flujo de recursos están afectando la ejecución de proyectos, el pago de artistas y…

Los artistas ya presentían el golpe. Un día antes de que se conociera la resolución con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió, por primera vez en 27 años, no asignar los Premios y Reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos, desde el sector habían advertido sobre los retrasos en el pago de convocatorias que ya tenían ganadores.

"Organizaciones que ya fueron seleccionadas mediante convocatorias públicas advierten que las demoras en el flujo de recursos están afectando la ejecución de proyectos, el pago de artistas y trabajadores del sector y el cumplimiento de compromisos con las comunidades", se lee en una misiva de Subversivo Teatro de este 13 de septiembre.

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La Resolución 1887 dejó ver que la preocupación era, tal vez, mayor de lo que muchos artistas habían previsto. "La evaluación de las 1.308 propuestas habilitadas para premios y reconocimientos, de las cuales 351 corresponden a premios nacionales y 957 a reconocimientos, no puede ser asumida directamente por el Ministerio, lo que ha generado una situación de imposibilidad material para realizar el proceso de evaluación y, por ende, avanzar en la expedición de los actos administrativos que designan a los ganadores", se lee en el documento.

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Natalia Calao, artista visual y calígrafa, explica a este diario que aunque el documento señala que los recursos de esa modalidad se destinarán ahora a la atención de la emergencia por el terremoto que sufrió el país, no declara desiertas las convocatoria y queda sin resolver qué pasará finalmente con esos recursos.

La medida, añade la artista, tiene implicaciones que van más allá de esta convocatoria y que ayudan a dimensionar la complejidad. El Portafolio del Programa Nacional de Estímulos “no es un regalo ni un programa accesorio dentro de la política cultural”, sino una de las vías mediante las cuales artistas, investigadores y colectivos pueden financiar procesos de investigación, creación y circulación. "Para un artista, para un investigador, para un colectivo, para un proceso comunitario, esos recursos no son un lujo. Son muchas veces la diferencia entre que una obra exista o que no exista, así de simple", señala.

Esos recursos, además, no se quedan únicamente en quien recibe el estímulo. "Uno como artista casi nunca trabaja solo para el desarrollo de estos estímulos. Tú siempre tienes que contratar a un taxista, tienes que contratar a un productor, a un curador, a un impresor. Entonces, hay también un círculo de oficios que se quedan sin con qué sostenerse cuando se decide eliminar estos recursos", dice Calao.

Dubán Prado, artista escénico, gestor cultural y uno de los voceros de una movilización de artistas convocada para el 21 de septiembre, insiste en esa misma idea de que esto no es un regalo. "No estamos pidiendo que nos regalen nada. Para nosotros una convocatoria no es simplemente una oportunidad para conseguir dinero, muchas veces es la posibilidad de sostener durante varios meses una compañía, de contratar técnicos, de alquilar espacios, de comprar materiales y, lo que me parece más importante, cumplir compromisos con las comunidades. Esto es lo que garantiza para nosotros nuestro sustento", señala.

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A eso suma la falta de información sobre las decisiones que llevaron a suspender la modalidad. Prado cuestiona que se haya tomado "sin tener en cuenta las implicaciones que esto puede traer a futuro y sin haber hecho una evaluación, de una forma tan arbitraria, tan atropellada y sin pensar en el sector: se toman decisiones casi que por capricho, sin pensar en las consecuencias que eso puede tener". Reclama, además, que no hay un canal de comunicación con el Ministerio ni claridad sobre qué alternativas se estudiaron antes de suspender estas modalidades, qué pasó con la contratación de los evaluadores o qué análisis jurídico sustentó el cambio. También se pregunta qué va a pasar con quienes se inscribieron confiando en unas reglas del juego que el propio Ministerio había fijado.

Las becas también presentan retrasos

Ana Hernández, artista escénica, ganó una de las becas del Portafolio Nacional de Estímulos. La beca, de COP 20 millones, es para desarrollar un proyecto sobre los derechos de las mujeres y la prevención de las violencias de género. De acuerdo a la resolución firmada por el Gobierno, las becas, residencias y pasantías del Portafolio sí continúan, pues sus ganadores ya fueron seleccionados, y los recursos correspondientes serán desembolsados. Sin embargo, Hernández afirma que todavía no ha recibido nada.

La incertidumbre le ha generado estrés y ansiedad. También le preocupa cómo responderles a las personas que debe contratar para desarrollar la propuesta, porque sin el desembolso no puede garantizarles cuándo podrá pagarles. “Es muy difícil, por ejemplo, ir donde una modista y decirle que necesita que le haga el vestuario, pero no poder pagarle o al menos adelantarle algo".

No es la primera vez que Hernández gana un estímulo del Ministerio. La vez anterior, durante el gobierno de Gustavo Petro, también hubo demoras, pero la confirmación como ganadora llegó casi de inmediato y el dinero, aunque tarde, terminó llegando. En esta ocasión, dice, le avisaron que había ganado en junio, la reunión de confirmación se hizo hasta mediados de julio y todavía no hay fecha de pago. "No es como un retraso de los normales que solían suceder, sino algo mucho más grave", dice.

A eso se suma que, según Hernández, el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá —la entidad que hacía de intermediaria entre el Ministerio y los ganadores de su categoría— le informó que renunciaba a seguir supervisando los proyectos. “Nos dijeron que ya no iban a ser nuestros supervisores ni iban a revisar nuestros informes porque tenían que renovar el contrato con el Ministerio en agosto y la entidad no lo hizo. Entonces ellos prácticamente estaban trabajando gratis, y ya no estaban dispuestos a hacerlo más". Por ahora no hay claridad sobre quién asumirá ese rol ni cuánto tardará el reemplazo.

En el caso de Hernández, la ejecución del proyecto debe terminar en la primera semana de noviembre y el 90 % de los recursos debería recibirse antes de esa fecha. Cada semana que pasa sin el desembolso, dice, no solo compromete su propio cronograma. “Los proyectos tienen un impacto social, no solamente para uno como artista. Hay muchas personas que se benefician de estos proyectos".

El retraso también deja ver qué está pasando con las entidades que sirven de intermediarias en la ejecución de estos proyectos. Hernández conoce de cerca uno de esos casos. "Tengo una amiga cercana que trabaja, por ejemplo, con las entidades que sirven de intermediarias para contratar artistas y y utilizar esos dineros del Ministerio de Cultura. Ella también está pasando ahorita por situaciones de ansiedad, de insomnio, porque muchas personas le están pidiendo sus pagos y ella es la que tiene que dar la cara, pero finalmente es el Ministerio es que debe responder frente a eso y ha sido una situación terrible para ella". afirma.

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El problema no se limita a los artistas. Según Prado, tampoco está claro qué pasó con las personas encargadas de evaluar las propuestas. "¿Qué ocurrió con el proceso de contratación o de vinculación de las personas que estaban evaluando? Y tampoco les van a pagar", cuestiona.

La pregunta sobre el futuro de la cultura en el gobierno de De la Espriella

En medio de las preocupaciones de los artistas, que se acumulan a medida que pasan los días sin respuestas ni desembolsos, aparece una pregunta de fondo que Calao plantea desde el sector: "¿Qué lugar va a ocupar la cultura y las artes en las prioridades de este gobierno?".

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La pregunta también está atravesada por la disputa que ha marcado el cambio de administración y por las dificultades de transición que, según Hernández, han terminado teniendo consecuencias sobre la ejecución de los recursos. Para la artista, parte del problema podría estar justamente en que no se hizo un empalme adecuado entre gobiernos, lo que habría retrasado los procedimientos de revisión. A la confusión se suma que nadie asume responsabilidad: "El gobierno actual le echa la culpa al gobierno anterior y los del gobierno anterior le echan la culpa al gobierno actual y uno ya no sabe qué creer". En todo caso, añade, la cultura siempre termina siendo la más golpeada en medio de la mala administración de recursos.

Por ahora, el sector espera respuestas sobre los proyectos que no serán evaluados, los recursos que todavía no han sido desembolsados y las decisiones que determinarán el rumbo de los estímulos. El 21 de septiembre, esa inconformidad se trasladará a las calles con una movilización que busca reunir a quienes se consideran afectados por las decisiones tomadas alrededor de las convocatorias.

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