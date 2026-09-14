 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El nombre de la rosa”: el conocimiento y el poder (La novela y el mundo)

Esta nueva entrega examina la novela de Umberto Eco que fusiona la narración detectivesca con la novela histórica y el ensayo filosófico. Además, plantea el conflicto entre la razón, la fe y el dogmatismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Mónica Acebedo
13 de septiembre de 2026 – 09:19 p. m.
El libro del filósofo Umberto Eco, quien murió en 2016, se publicó por primera vez en 1980.
El libro del filósofo Umberto Eco, quien murió en 2016, se publicó por primera vez en 1980.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

“Porque no todas las verdades son para todos los oídos, ni todas las mentiras pueden ser reconocidas como tales por cualquier alma piadosa, y, por último, los monjes están en el scriptorium para realizar una tarea determinada, que requiere la lectura de ciertos libros y no de otros, y no para satisfacer la necia curiosidad que puedan sentir, ya sea por flaqueza de sus mentes, por soberbia o por sugestión diabólica”.

“El nombre de la rosa” (1980) es, tal vez, la novela más relevante del escritor italiano Umberto Eco (1932-2016), que cae como…

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

El nombre de la rosa

Jácara literaria

La novela y el mundo

Literatura

PremiumEE

Umberto Eco
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido