Medellín se alista para ser Capital Mundial del Libro 2027

Una de las 3.600 actividades de la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, titulada «Esa ciudad que se cuenta, lanzamiento de Medellín Capital Mundial del Libro 2027», reunió a Verónica Suárez, secretaria de Cultura de la ciudad de la eterna primavera, y Enrique López-Hurtado, especialista en Cultura de la oficina regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia. En el evento se habló sobre cómo el organismo internacional elige a la ciudad que ostentará el título de Capital Mundial del Libro y lo que…

Una de las 3.600 actividades de la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, titulada «Esa ciudad que se cuenta, lanzamiento de Medellín Capital Mundial del Libro 2027», reunió a Verónica Suárez, secretaria de Cultura de la ciudad de la eterna primavera, y Enrique López-Hurtado, especialista en Cultura de la oficina regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia. En el evento se habló sobre cómo el organismo internacional elige a la ciudad que ostentará el título de Capital Mundial del Libro y lo que Medellín realizará durante el 2027 entorno a la literatura.

Khaled El-Enany, director general de la UNESCO, escribió: «Los libros no sólo cuentan historias, son una fuente de creatividad y aprendizaje. Medellín se ha convertido en un referente internacional para la transformación urbana y cultural donde los libros y las bibliotecas tienen un papel crucial en el logro de un cambio social positivo», según citó López-Hurtado. Según mencionó el especialista, esta designación es un «poderoso mensaje sobre cómo la cultura puede construir la paz y la cohesión social».

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Este reconocimiento a una ciudad como Capital Mundial del Mundo se remonta al 2001, cuando Madrid fue la primera ciudad en recibir el nombramiento en el contexto del Día del Libro y los Derechos de Autor. «Fue pensado inicialmente para celebrar la lectura y también proteger los derechos de autor de los y las creadoras», afirmó.

Actualmente Rabat, la capital de Marruecos, ostenta el título. Y, de acuerdo con López-Hurtado, lo que distinguió a la capital para el reconocimiento fue «un crecimiento en el sector editorial marcado y un posicionamiento del libro y la lectura como un elemento clave para el fortalecimiento de sus industrias culturales y creativas». Por su parte, Medellín añadirá «el valor del libro y las bibliotecas como un espacio de movilización social, como un espacio democrático de construcción de la paz», mencionó.

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Según relató la secretaria de Cultura de Medellín, la ciudad ya se había postulado dos veces, antes de obtener el reconocimiento para 2027. Medellín es la segunda ciudad colombiana en recibir este nombramiento, luego de Bogotá que fue reconocida con este título en 2007. En Latinoamérica también se encuentran ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y Guadalajara que han sido nombradas capitales mundiales del libro.

Suárez reveló que parte de este nombramiento viene con diversos programas y apuestas que realizarán desde la alcaldía como el programa al que se han referido como «un libro al nacer», con el que apuntan a que todos lo niños nacidos en Medellín obtengan un libro al nacer que comenzará con aproximadamente 17.000 libros, que es la proyección que tienen de niños que nacerán en 2027. Además, afirmó que también dirigirán parte de sus esfuerzos a consolidar a las madres gestantes como lectoras, «no hay mejor forma de aprender para los niños que el ejemplo. Cuando los niños tienen padres lectores, terminan siendo lectores», dijo.

Otra de las apuestas que anunció la secretaria de Cultura, fue la duplicación de los recursos para estímulos de creación literaria en 2027. Suárez afirmó que en 2026, la cifra rondó los COP 700 millones y que para 2027 esta cifra aumentará a COP 1.600 millones. «Aquí el talento para la creación es impresionante. Sabemos que nuestra ciudad se ha vuelto un espejo no solo en cuanto a la literatura, también las artes escénicas, pictóricas, musicales y más que nutren la identidad de Medellín», afirmó.

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Uno de los compromisos adquiridos en el marco del año como capital mundial del libro fue la circulación de 100 «bibliotecas de la confianza»: «son bibliotecas que no tienen dueño, que nadie las atiende, que están por ahí y que el usuario simplemente puede tomar esos libros prestados y confiamos en los devuelve en su momento. Son ejercicios de cohesión social al final en la ciudad y de fortalecer los estímulos de creación literaria», mencionó Suárez.

López-Hurtado afirmó que hubo cinco atributos por los que Medellín fue seleccionada para este reconocimiento en 2027: «su capacidad de movilización cultural, su infraestructura cultural de bibliotecas, librerías y casas editoriales, el crecimiento de su ecosistema librero, su experiencia de transformación urbana y social a través del libro y la lectura, y su compromiso con jóvenes y comunidades vulnerables».

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