El primer Salón Internacional de Caricatura llega a Bogotá con más de 150 obras

Durante la inauguración se conocerán los ganadores del premio internacional de caricatura “La paz sin palabras”, creado en homenaje a José Alberto Martínez “Betto”, caricaturista de opinión de El Espectador por más de 20 años y maestro del dibujo de humor…

Más de 150 obras de caricaturistas de los cinco continentes se reunirán en Bogotá entre el 17 y el 26 de septiembre, como parte del primer Salón Internacional de Caricatura, que tendrá lugar en el colegio Gimnasio Moderno, en el marco del internacional de la paz que se conmemora desde 1982.

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Durante la inauguración se conocerán los ganadores del premio internacional de caricatura “La paz sin palabras”, creado en homenaje a José Alberto Martínez “Betto”, caricaturista de opinión de El Espectador por más de 20 años y maestro del dibujo de humor sin texto, quien murió en 2024.

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La convocatoria tuvo alcance global. Para este premio fueron postuladas 368 caricaturas de cerca de 60 países, como China, Estados Unidos, Turquía, Irán, Rusia, Ucrania, Alemania, Argentina, Macedonia del Norte, Fiyi y Yibuti. Para participar, las obras debían abordar la paz desde cualquier perspectiva y no utilizar diálogos. El jurado, integrado por el escritor Joe Broderick, la caricaturista Cecilia Ramos, conocida como La Ché, y Fabio Cardona, editor de humor gráfico, seleccionó los tres trabajos ganadores.

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Las obras nominadas harán parte de la exposición y las tres premiadas serán publicadas en este diario. La selección reúne distintas reflexiones sobre la paz y muestra las posibilidades de la caricatura para abordar este tema sin recurrir a las palabras.

Durante la jornada de inauguración, que será el jueves a las 6:00 p. m, también se realizará un homenaje a Consuelo Lago, creadora de La Negra Nieves, personaje que publica en este diario desde hace más de 40 años.

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El evento inaugural incluirá además un espacio de diálogo titulado «Paz, opinión y ciudadanías», pensado para explorar de qué manera la caricatura funciona como herramienta de participación ciudadana y construcción de paz. Participarán Aura Rodríguez, directora de Viva La Ciudadanía; Joe Broderick, escritor y caricaturista; Chócolo, caricaturista, y José David Escobar, periodista de la sección de Opinión de El Espectador. María Alejandra Medina, periodista, historiadora, columnista y editora de la sección Internacional de este diario, estará a cargo de la moderación.

Detrás de la iniciativa está la Fundación Espiral Vital, con el apoyo de El Espectador, Viva La Ciudadanía y el Gimnasio Moderno. Quienes visiten el salón, además, accederán a tarifas preferenciales para el Festival de Narración Oral Bogotá Come Cuento, que se llevará a cabo en la misma sede.

El salón estará abierto los días 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. El sábado 26 funcionará de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. y tendrá actividades con caricaturistas en vivo y talleres de Viva La Ciudadanía.

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