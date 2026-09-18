El primer Salón Internacional de la Caricatura premia la paz con obras de tres continentes

El primer Salón Internacional de la Caricatura fue inaugurado el 17 de septiembre con diferentes actividades entre las que se encuentran un homenaje a Consuelo Lago y la entrega del premio internacional de caricatura “La paz sin palabras”. Este galardón fue creado en homenaje a José Alberto Martínez, conocido como Betto, caricaturista de opinión de este diario por más de 20 años y maestro del dibujo de humor sin texto, quien falleció en 2024. Además, la biblioteca del Gimnasio Moderno albergará hasta el 26 de septiembre una muestra con 150 de…

El primer Salón Internacional de la Caricatura fue inaugurado el 17 de septiembre con diferentes actividades entre las que se encuentran un homenaje a Consuelo Lago y la entrega del premio internacional de caricatura “La paz sin palabras”. Este galardón fue creado en homenaje a José Alberto Martínez, conocido como Betto, caricaturista de opinión de este diario por más de 20 años y maestro del dibujo de humor sin texto, quien falleció en 2024. Además, la biblioteca del Gimnasio Moderno albergará hasta el 26 de septiembre una muestra con 150 de las caricaturas que participaron en el certamen.

Durante la ceremonia de apertura en el Gimnasio Moderno de Bogotá, se entregó el premio a tres caricaturistas. La convocatoria para el galardón tuvo alcance global. Se postularon 368 obras gráficas de cerca de 60 países como China, Estados Unidos, Turquía, Irán, Rusia, Ucrania, Alemania, Argentina, Macedonia del Norte, Fiyi y Yibuti.

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El jurado compuesto por el escritor Joe Broderick, la caricaturista Cecilia Ramos, conocida como La Ché, y Fabio Cardona, editor de humor gráfico, seleccionó a los ganadores. En primer lugar se ubicó el ucraniano Vladimir Kazanevsky, el segundo lo obtuvo el caricaturista y animador chino QiJingyan y en tercer lugar estuvo el ilustrador iraní Marzieh Khanizadeh Abyaneh. Según comentó la Fundación Espiral Vital, organizadora del evento, abrieron la convocatoria para el premio en mayo y la cerraron en agosto.

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La caricatura de Kazanevsky, “Sin título”, fue creada en tinta y presenta a un gallo en uniforme militar, una gallina que evita su mirada y en medio de ambos un huevo roto con un polluelo de semblante triste que carga en su pico una rama de olivo. El caricaturista y escritor ucraniano nació en 1950 y se graduó en la Universidad Estatal de Járkov en 1973, especializándose en radiofísica cósmica, y en el Instituto de Periodismo de Kiev en 1984. Sus caricaturas se han publicado en numerosos periódicos y revistas de todo el mundo. Ganó el premio Kofi Annan al Coraje en la Caricatura en Ginebra en 2022 y más de 500 galardones en concursos internacionales de caricatura en 54 países. Debido a la guerra que estalló en Ucrania a finales de febrero de 2022, Kazanevsky tuvo que huir de su país. Publica habitualmente sus caricaturas en las páginas www.politicalcartoons.com y www.cartoonmovement.com

Por su parte, la obra que obtuvo el segundo lugar fue creada en tinta china sobre papel de arroz y se titula “Run away” (Huyendo). Esta pieza muestra a una familia que se aleja de una ciudad amurallada de la que destaca una mezquita y que, además, está custodiada por tanques de guerra. El padre camina en el vacío con una maleta tras de sí, mientras que su hijo pequeño y su esposa lo siguen hacia el acantilado. El caricaturista y animador chino QiJingyan es el creador de esta pieza y ha ganado siete importantes premios, entre ellos el Premio a la Excelencia, el Premio Especial y el Premio de Nominación Honorífica, en intercambios internacionales de cultura del cómic. Publica su trabajo en www.irancartoon.com.

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Finalmente, la caricatura de Marzieh Khanizadeh Abyaneh que obtuvo el tercer lugar se llama “El futuro de los niños de la guerra”. Esta pieza muestra a dos madres, una anciana que empuja en una silla de ruedas a su hijo en uniforme militar y con una pierna amputada, mientras que del lado contrario se ubica una madre joven que empuja el coche de su bebé. El caricaturista, diseñador e ilustrador iraní ha recibido reconocimientos como el Premio Especial – SATYRYKON, Legnica, Polonia (2020), Tercer Premio (Placa de Bronce) 21 Salón Internacional Antibélico, Serbia (2021), Premio Especial. Publica su trabajo en facebook.com/marziyeh.khanizadehabyaneh.

Más allá de la premiación, en el encuentro se hizo entrega a Consuelo Lago de una placa conmemorativa que presentaba a la primera Nieves que la caricaturista publicó en El Espectador. La artista que ha dedicado más de 50 años a este oficio agradeció a los presentes por su asistencia y compañía.

Finalmente, se realizó un conversatorio titulado "Paz, opinión y ciudadanía" en el que participaron el escritor, traductor y caricaturista Joe Broderick, la directora de la Corporación Viva la Ciudadanía, Aura Rodríguez, y el caricaturista Harold Trujillo (Chócolo). Rodríguez habló sobre la polarización y la necesidad de los caricaturistas en un momento en el que la sátira, la crítica y la opinión cobran relevancia en medio del momento social que atravesamos.

Broderick afirmó que en su calidad de jurado, el humor fue uno de los elementos clave para seleccionar a los ganadores. Por su parte, Vladoo, uno de los asistentes, afirmó que las caricaturas deben generar una reacción: "Cuando la caricatura no produce nada, uno pierde. El caricaturista hace una parte y el lector, cuando reacciona, la completa". Finalmente, Chócolo aseguró: "Creo que el caricaturista construye una mirada que es de humorista, más que todo a través de su siempre medio que es la ironía, el sarcasmo".

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