El retrato de Francia Márquez llega al pasillo de vicepresidentes de Colombia.

Retrato de Francia Márquez que permanecerá en la Casa de Nariño. Foto: Cortesía Vicepresidencia

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La obra, realizada por el pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez —el mismo autor de la del saliente presidente Petro—, quedó instalada junto a la de Marta Lucía Ramírez. Es la primera pintura de una mujer afrodescendiente en ese espacio.

Por primera vez, el pasillo de los vicepresidentes de Colombia tendrá el retrato de una mujer afrodescendiente, Francia Elena Márquez Mina.

“Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos cuatro años, mandato que asumí con el corazón bien puesto”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de X.

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La pintura es obra del artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, quien también es el autor del retrato oficial del presidente saliente Gustavo Petro, develado en la Casa de Nariño el pasado 4 de agosto.

En la obra, Márquez aparece de medio cuerpo, con un vestido verde y un fondo oscuro. Lleva aretes dorados con la forma del mapa de Colombia, una pieza que usó con frecuencia durante su gestión. El retrato está enmarcado en madera con detalles dorados y tiene una placa en la que se lee “Doctora”, su nombre completo y las fechas de su periodo como vicepresidenta (2022-2026). La pieza quedó instalada junto al retrato de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del gobierno de Iván Duque y primera mujer en ocupar ese cargo en el país.

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“Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, a juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad, desde todos los territorios, sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad”, agregó Márquez en el mensaje con el que acompañó las imágenes del retrato.

Se trata del cuarto retrato develado esta semana. Además de las piezas de Petro y Márquez, también fueron presentadas las pinturas de Juan José Nieto Cil, reconocido como el primer presidente afrodescendiente de Colombia, y de José María Melo, identificado como el primer mandatario indígena del país.

Fue la misma Márquez quien se encargó de devolver el retrato de Nieto Gil a la Casa de Nariño, donde se volvió a exhibir después de haber permanecido durante los últimos cuatro años en su despacho. Ese había sido uno de los pedidos de Petro para exponer su retrato.

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