George Washington, origen, desarrollo y victoria de una revolución (Rumbos de democracia XV)

El retrato del expresidente de Estados Unidos George Washington fue realizado por el artista Gilbert Stuart.
Foto: EFE - Ángel Colmenares
Las primeras grandes victorias en la vida de George Washington fueron combatiendo contra los indígenas en sus distintas batallas contra el Imperio Británico. Una y varias veces se proclamó súbdito de los británicos, y cuando estalló la guerra Franco-Indígena, tomó partido por las tropas del rey Jorge y colaboró con ellas organizándolas. Francia e Inglaterra pretendían dominar las tierras que luego fueron Estados Unidos y Canadá, y para ello, se aliaron con los indígenas autóctonos. Cada grupo pretendía imponer sus costumbres y su fe, sus...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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