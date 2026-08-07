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George Washington, origen, desarrollo y victoria de una revolución (Rumbos de democracia XV)

Una guerra que duró siete años, y que de alguna manera se inició por una pequeña acción de George Washington, fue el detonante de una serie de decisiones impositivas del Parlamento Inglés que llevó a los colonos americanos a sublevarse, y luego, a librar una larga y cruenta guerra contra el Imperio que finalizó con la firma del acta de independencia, el 4 de julio de 1776, y años más tarde, con el establecimiento de la democracia. Rumbos de democracia XV

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
07 de agosto de 2026 - 12:01 a. m.
El retrato del expresidente de Estados Unidos George Washington fue realizado por el artista Gilbert Stuart.
El retrato del expresidente de Estados Unidos George Washington fue realizado por el artista Gilbert Stuart.
Foto: EFE - Ángel Colmenares

Las primeras grandes victorias en la vida de George Washington fueron combatiendo contra los indígenas en sus distintas batallas contra el Imperio Británico. Una y varias veces se proclamó súbdito de los británicos, y cuando estalló la guerra Franco-Indígena, tomó partido por las tropas del rey Jorge y colaboró con ellas organizándolas. Francia e Inglaterra pretendían dominar las tierras que luego fueron Estados Unidos y Canadá, y para ello, se aliaron con los indígenas autóctonos. Cada grupo pretendía imponer sus costumbres y su fe, sus...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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