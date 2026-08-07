George Washington, origen, desarrollo y victoria de una revolución (Rumbos de democracia XV)

Una guerra que duró siete años, y que de alguna manera se inició por una pequeña acción de George Washington, fue el detonante de una serie de decisiones impositivas del Parlamento Inglés que llevó a los colonos americanos a sublevarse, y luego, a librar una larga y cruenta guerra contra el Imperio que finalizó con la firma del acta de independencia, el 4 de julio de 1776, y años más tarde, con el establecimiento de la democracia. Rumbos de democracia XV