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El silencio oficial sobre las bibliotecas públicas y rurales que sostienen los territorios

Estos espacios atraviesan un momento de incertidumbre tras el terremoto del 10 de agosto. La falta de información sobre lo que ha ocurrido con ellos y la salida de Sandra Suescún, quien coordinó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas durante 14 años, profundizan las preocupaciones sobre su futuro. Al cierre de la edición impresa de este artículo, ni el Ministerio de Cultura ni la nueva dirección de la Biblioteca Nacional se habían pronunciado sobre la situación de las bibliotecas afectadas por el sismo después de tres meses.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
En 2023, la Biblioteca Pública Municipal Lenguaje Universal, en Pizarro, recibió el premio Daniel Samper Ortega.
En 2023, la Biblioteca Pública Municipal Lenguaje Universal, en Pizarro, recibió el premio Daniel Samper Ortega.
Foto: Archivo particular

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Nayely Waitotó Salas habla de la biblioteca pública de Pizarro, Bajo Baudó (Chocó), como quien habla de un tesoro. Dice que allí, en su territorio, la biblioteca es más que una “institución de cuatro paredes”. Es un espacio que convoca al diálogo, al encuentro con quien es diferente, que preserva la memoria y salvaguarda los saberes. También un lugar desde donde la comunidad reflexiona sobre sus lenguas, el cuidado de la flora y la fauna y el papel que ocupan en la sociedad como población étnica. “Es valioso destacar que en todo este proceso…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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